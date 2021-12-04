Психология, прессинг и перестройка. Причины, почему у «Зенита» не получается в Лиге чемпионов

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сегодня, 13:23

А еще судейство и прошлое футболистов.

Перестройка

Семак вынужден скакать от схемы к схеме прямо по ходу матчей РПЛ , что вчера сделал ради ничьей с «Ростовом» дважды – с классики «4-4-2» на «ромб», а потом на ситуативную тройку центральных с Ракицким в качестве левофлангового аналога Де Брюйне и Барриосом в защите. Внимательные болельщики клуба, как и остальные зрители РПЛ , четко видят – результаты «Зенита» лучше, чем их футбол. Семак тоже согласен, сделал важную ремарку. В РПЛ чемпионам хватает опыта, ставят на доминирование. Неприятности начинаются, когда оппонент чужой и для него что «Зенит», что «Рубин» на одно лицо. Тухель обязательно посмотрит матч Семака против «Ростова», и вряд ли его впечатлит игра команды из Санкт-Петербурга. Вот только Сергей Богданович вынужден искать и рисковать, ведь средний возраст состава «Зенита» 27 лет, старше в РПЛ только «Сочи». Скоро будут перемены в составе.

Сопротивление

Еще одна важная причина, почему «Зенит» не клуб из топ-16 лучших в ЛЧ – уровень сопротивления в РПЛ . Немцы Гисдоль, Шварц или Тедеско всегда с ухмылкой реагировали на разговоры о сложном календаре в России. В топ-5 совсем другие нагрузки, выше. В прошлом сезоне из-за пандемии у «Зенита» был жуткий отрезок, но так случается раз в сто лет. Чаще петербуржцы пешочком обыгрывают ЦСКА , «Спартак» или середняков РПЛ , а потом не могут набрать три очка против «Ювентуса», который тот же «Челси» разнес 4:0. «Эмполи» и «Сассуоло» побеждали Аллегри в гостях. Нет тонуса, поскольку слишком легко все дается дома из года в год. «Ростов» пытался стать исключением, но тоже много работали без мяча, как удобно «Зениту».

Психология

Лучшая иллюстрация пункта – свежее интервью Ильи Кутепова, или любой разговор с Деяном Ловреном. У игрока «Спартака» в его поражении правому защитнику Рассказову по пути в основу московского клуба стоят все – тренер, отсутствие буквы «р» в имени или фамилии, магнитные бури и инопланетяне, но не он сам. У Ловрена, независимо от результата, похожий подход. В собственных глазах хорват минимум Серхио Рамос, даже лучше. Дзюба или Малком, Ракицкий или Караваев – разницы в отношении к себе и окружающим мало. У «Зенита» нет психологии скромного, но трудолюбивого претендента. И нет святой веры в собственный стиль, как у атакующей машины из Амстердама, победного «Аякса».

Судейство

Вернее, отношение к оному. Бывший судья Варюшин отметил, что судить «Зенит» в домашней игре предвзято невозможно, и это правда. Другое дело, что можно допустить ошибки. Матюнин засчитал гол Комличенко, и по этому поводу обязательно будут споры. Но мы оцениваем, как на «Зенит» в ЛЧ влияет характер судейства в РПЛ , и игра в «Ростове» показала, что негативно. Останавливаются, когда сами определяют фолы, атакуют много, а сравнивают счет лишь с пенальти. Вот не попал бы мяч в руку Алмквисту, и как бы чемпион выкрутился? Само лидерство «Зенита» в чемпионате связано с рядом судейских ошибок, официально подтвержденных ЭСК РФС . Сейчас могут сказать, что ошибся Матюнин, но это случается реже. Петербуржцы привыкли к бережливым рефери, в Европе это вредит.

Прессинг

Крайне важный пункт, поскольку «Зенит» в РПЛ часто с мячом – 59.2% времени. Качественный высокий отбор мяча помогает атаковать через незакрытые зоны в обороне соперников. А если не получается, то надо изловчиться забить гол-шедевр, как Клаудиньо, или же надеяться на массу. Хотя Дзюба в этом сезоне далеко не так эффективен, как раньше. Да и Азмун не забивал много туров подряд. По интенсивности командного прессинга «Зенит» наравне с последней командой РПЛ – «Уралом». Очный матч завершился нулевой ничьей, и это не удивляет. Интенсивности не хватает, поскольку Вендел и Малком не темповые, Азмун – форвард рывков, Ерохин и Дзюба не скоростные. Усилиями Кузяева или Мостового команду не изменить кардинально. А без интенсивной командного давления в ЛЧ делать нечего.

Недоверие

Не так все благополучно внутри дворца, как хотелось бы. Знаем это по противоречивому отношению руководства к Дзюбе с его приключениями. Ракицкий – лучший игрок команды в ноябре, не получил новый контракт и еще может покинуть «Зенит» летом. Бразильцев привезли, а будет ли у всех мотивация, как у Дугласа Сантоса? Вряд ли боссы «Зенита» всегда доверяли Семаку. Ему не подвезли помощника в лице спортивного директора на одной волне. Футболисты не доверяют клубу. Азмун не подписал новый контракт, чтобы «Зенит» заработал на его уходе. Можно быть вечными чемпионами в футболе и не дружить друг с другом, нормальная рабочая атмосфера. Но недоверие – то, на что соперники реагируют, как акула на кровь. В «Зените» все любят друг друга только в дни побед.

Бэкграунд

Емкое и короткое определение для словосочетания «всё, относящееся к жизни, образованию, связям и опыту человека». Давайте смотреть. Кержаков – профессиональный второй вратарь, бывший голкипер «Волги» и «Анжи». Караваев не потянул конкуренцию в ЦСКА , раскрылся в Чехии и «Витессе». Ракицкого списали в «Шахтёре». Дуглас Сантос приехал из Бундеслиги 2. Ерохин, Дзюба и Азмун – бывшие футболисты «Ростова». Почти все в составе, в том числе Малком, не заигравший в «Барселоне», с проблемами в карьере в прошлом. Или без опыта высокого уровня, как у Сутормина – из «Оренбурга» через Казань попал в «Зенит», а в сборной дебютировал в 27 лет в этом году.

Хотя петербуржцы сейчас постоянно первые в РПЛ , в составе-то ребята, которых жизнь забрасывала на скамейки, в провинцию или за борт национальных сборных. А самое главное – на них не очень большой спрос. За Барриосом очереди из топ-5 не видим, как и за Мостовым, Караваевым или тем же Клаудиньо. Только Азмун интересен клубам из Лиги 1 и АПЛ . Чтобы хорошие, но не великие игроки впечатлили в Лиге чемпионов, нужно суммировать все эти пункты, проработав каждую мелочь. Не удалось трижды подряд.