«Крылья Советов» переиграли ЦСКА, но не Эджуке. Акинфеев спас, Березуцкий прервал серию неудач

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вчера, 16:12

В Самаре «армейцам» крупно повезло.

«Крылья Советов» грамотнее ЦСКА

Проиграв оба матча москвичам, команда из Самары тактически благополучнее. В это определение включаем естественность командных движений, понимание своего стиля, само его наличие. Осинькин учитывает характеристики Ежова, Зиньковского, Сарвели и Сергеева, который сегодня не вышел в основе, но тоже важен для команды.

«Крылья Советов» с поставленным футболом, чего о ЦСКА сейчас не скажешь. За счет мотивации и тактических ловушек Березуцкий достойно проиграл «Зениту», но это определение осенью набило оскомину из-за еврокубковых приключений, в которых «армейцы» участия не принимают. ЦСКА слишком примитивный, вся надежда на индивидуальные включения.

Гибрид схемы с тремя и двумя центральными не впечатлил. Фернандес сам по себе – игрок высоченного класса, но его активность не помогает собрать серию побед. «Армейцы» выиграли 1 из 5 последних матчей в РПЛ . Выхода из обороны на нужной скорости у ЦСКА нет. Прессинг включили во втором тайме, но учтите, что у Березуцкого лишь 12-я команда по интенсивности высокого отбора мяча, а самарцы лишь пятнадцатые. Встречались коллективы, которые не умеют взвинчивать темп и выжидают.

Акинфеев – единственный вожак

Опытный и стабильный. Ахметов смешно резюмировал первый тайм: «Надо в футбол играть». А если искать глобальную причину, почему ЦСКА смотрится именно так, как сегодня, то выходишь на вопрос лидерства. Эджуке всего 23 года, и хотя адаптировался к холоду еще в Норвегии, в отличие от Месси, который страдает в Париже, нигерийцу некомфортно на влажном поле и в снегу.

Разок показал технику – создал гол, но легко мог остаться без ярких моментов. Нужны комбинации, за них мог бы отвечать Обляков, но Ивана загоняют на проблемный левый фланг. Без Дзагоева в основе некому связать игру, следовательно, мяч футболистам ЦСКА отдают сами соперники. Акинфеев до перерыва в Самаре спас дважды, могли уступать. А с таким беззубым футболом в атаке – редкие удары и простые ходы, сложно отыгрываться и перемалывать соперников морально.

ЦСКА часто не хватает явных лидеров. Заболотный не был главным в «Сочи», без него не скатились, Касьерра в полном порядке. Чалову, Облякову, Ахметову, Зайнутдинову или Дивееву немного лет, опыта, чтобы быть главными, не хватает. Но это не оправдание против «Крыльев Советов» — самой юной команды сезона в РПЛ . Но в Самаре тренер опытнее, поэтому лидерские функции применяют по очереди. Выручают то Бегич, то Сергеев, то Сарвели, то Зиньковский. У ЦСКА так не получается.

Березуцкий учится очень медленно

На основании чего Алексея назначили главным тренером клуба РПЛ ? Наверное, Гинер и Бабаев, переживая, что их могут выжить из ЦСКА , поставили на человека, которому доверяют. Алексей Владимирович готов выдерживать удары судьбы, в отличие от Олича. Ивица был ставленником нового начальства, но хорват не справился. А Березуцкий необязательно плохой тренер, ведь сырой и должен еще набить шишек.

Но может ли ЦСКА позволить сезоны, когда Акинфеев весь мокрый после падений, оборона срослась с линией штрафной, в опорной зоне цепкий Мухин без первого паса, связи с форвардами нет, а еврокубки посмотрят по телевизору? Новый тренер получил перспективный состав – точно не хуже, чем у «Крыльев Советов». А при этом Осинькин работает не хуже. Новичок из ФНЛ почти равен по очкам с ЦСКА , а по качеству своих (xG) и чужих (xGA) моментов «армейцы» даже выше.

Разница в исполнительском мастерстве могла сработать в любую секунду – так и случилось, Эджуке создал гол. Во многих играх москвичи играют до гола в любые ворота. Соперник не имеет значения, против «Зенита» и «Рубина» получилось примерно одинаково. ЦСКА забил всего три быстрых гола, причем последний случился в сентябре. На дворе зима, «армейцы» с Березуцким получили немало времени, чтобы адаптироваться без Влашича. Летом ведь не изменили состав наполовину, много наигранных связей, а внятного футбола точно нет.

Забросы на Заболотного утомили

Похоже, даже саму команду. Катали мяч поперек поля, искали Дзагоева глазами, чтобы Алан выдал чудо-пас, но нападение или бездействовало, или не могло реализовать момент. Заболотный испортил выход один на один с Ломаевым. «Крыльям Советов» сегодня однозначно не повезло, и если переходить к спорным категориям «заслуженности», то симпатии нейтральной публики точно не на стороне ЦСКА .

Фанаты умеют оправдывать везением – например, неудачами в прошлом, но ЦСКА не играл, а плыл по течению. Увидели первую выездную победу за полтора месяца, причем второй раз с разницей в один мяч. В октябре переиграли аутсайдера «Урал», сейчас новичка из ФНЛ , но Березуцкий на скамейке чернее тучи. Большие сомнения, что такой угрюмый настрой тренера нужен команде, которая ищет легкость в движениях и решениях.

Осинькин эмоциональнее, а «Крылья Советов» живее. Не переиграли фаворита по счету, но это не значит, что серия неудач продлится долго. Зато у самарцев большие проблемы с реализацией в последних поединках, и ЦСКА этим воспользовался. «Армейцы» не развалились, но это точно не команда для борьбы за второе место. Даже второй и третий еврокубки под вопросом, ведь конкуренты не слабее, даже когда ниже в таблице. Уже несколько раз Березуцкий «отскакивал», и хотя везучесть остается верным спутником для успешных молодых тренеров, обратите внимание на важный факт. В пяти последних играх у ЦСКА всего два забитых мяча, а Чалов и Заболотный не выручают.

С такими показателями в атаке нужна продуктивная зима в Испании на сборах, чтобы в конце февраля в дерби против «Спартака» Ваноли не только разжиться очками, как в первом круге, но и показать качественный футбол.