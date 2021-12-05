Гисдоль не подошел «Локомотиву». У Маркуса 2 победы в 10 играх, прессинг не работает

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сегодня, 10:51

Фанаты не понимают, зачем убрали Николича.

Тренерские неудачи складываются из неподобающих результатов. Еще из обстоятельств, которые наставник не может изменить. И самое главное – из того, что сам наставник мог сделать иначе. «Локомотив» многократно проигрывал трижды подряд в РПЛ , но это всегда неприятно.

Всем очевидно, во что играет «Локомотив»

Обыграли «Сочи» и «Нижний Новгород» с одинаковым счетом 2:1. Но без автогола Юрганова команда Федотова могла засушить игру и спастись в концовке, пусть тот матч сочинцы провели не лучшим образом. А Кержакову просто не повезло, на 93-й минуте Миладинович срезал мяч в свои ворота. Гисдоль пока победил только при прямой помощи двух автоголов, нечем гордиться.

В Лиге Европы тренер неплохо подготовился к выездному матчу в Стамбуле. Фатих Терим не ждал, что «Локомотив» будет таким старательным. Но там лишь ничья, которая вместе со скучным разгромом от «Лацио» оставляет за бортом еврокубкового плей-офф, если не обыграть на неделе «Марсель». Учитывая состояние команды, Пайет им проиграет, только если забьет в свои ворота.

Гисдоль выбирал схему «4-2-3-1», словно у «Локомотива» поставленный футбол, оптимальная основа и каждый знает, куда бежать. Высокий прессинг нужного качества наигрывают год-полтора. Важно, чтобы каждый выпускник академии был к нему готов для начала физически, а «Локомотив» выбирал другие методы работы. Попытка родить пару форвардов – Лисаковича и Смолова, тоже не увенчалась успехом.

У Николича точно были хорошие отношения с футболистами, отсюда искренние прощания с наставником, когда Рангник его выставил. Гисдоль, если внутри команды его восприняли марионеткой главного босса, не заручился той же поддержкой и не завоевал доверие. А раз его ходы банальные, то команда не бежит ни при «4-2-3-1», ни при «4-3-3», ни по классике. На данный момент «Локомотив» «никакой» — лучшее из описаний.

Рангник оставил команду без второго голкипера

Плохо, что Ральф заходил в клуб с ноги в дверь – с подачи, что он тут немецкий гений, а остальные в футболе случайно. Следовательно, упустил много важных мелочей. Коченков прыгает за мячами в основе «Арсенала», а за москвичей пропускает после травмы Гильерме семнадцатилетний Худяков.

Племянник бывшего спортивного директора «Тамбова», которому светит 10 лет заключения, не готов идти по стопам Акинфеева и рано стартовать феерично. Оборона не готова к работе с вратарем, который вдвое моложе капитана команды. При этом Гильерме не будет на поле 3-4 месяца после операции.

«Спартак» подписал Свинова, «Зенит» ищет голкипера, а «Локомотиву» нужно закрыть пробоину человеком, который подменит Маринато, но будет готов уйти в тень, когда капитан вернется. Непростая задача, ведь выбор лишь из россиян. Многим нужны голкиперы, тот же Бориско из «Балтики» под прицелом известных клубов.

Набрали дублеров на фланги, взяли центральных хавбеков с запасом, озаботились, чтобы в атаке хватало людей без Антона Миранчука. Даже у Смолова имеется плюс-минус подстраховка. А про важную позицию голкипера забыли. Ни Савин, ни Худяков не успели подготовиться к РПЛ . Ставят на самого юного, пытаясь прикрыться его возрастом, и расчет не работает.

Игра «Локомотива» стала еще банальнее и злее

Справедливости ради, Семин и Николич не адепты атакующего футбола, так что скучновато рубиться умели всегда. Поэтому второму так часто выставляли претензии на тему стиля. Еще писали, что Юрия Павловича меняют якобы из-за прагматичного подхода, у руководства двух созывов пунктик на тему «яркости игры». В «Локомотиве» быстро меняются машинисты, но остается задача «принеси то, сам не знаю что».

Легендарный Семин бывает склочным – до сих пор может под настроение сделать укол-другой в сторону боссов «Локомотива». А вот Николич честно сказал, что ни о каком «атакующем футболе» в 21 веке речи не идет. «Челси» и «Манчестер Сити» должны ставить все фазы игры, как и «Бавария». Футбол сейчас не про стиль, особенно на уровне «Локомотива», а о стабильных победах.

Хочется доминировать, но некем. Увы, Смолов выдохся физически. Жемалетдинов получил травму. Боец Магкеев в лазарете, как и перспективный парень из школы «Челси» Анджорин. Зе Луиш по такой игре тоже мог затолкать мяч в сетку, как и Миранчук. Но при всех потерях не видим понимающего подхода Гисдоля, который вник в суть вещей внутри клуба и готов смотреть в будущее с вдохновляющей надеждой.

К Николичу и Семину придирались, а если теперь Гисдолю все простят, в том числе, слабые матчи против аутсайдеров «Арсенала» и «Урала», а в последнем туре еще и осечку с «Уфой» после неудачного ужина в Марселе, то будем знать, что Рангник вроде как ушел, но немного остался. А конкретно в Гисдоле не нравится налет лицемерия и любовь к поиску слабых оправданий. Немцы – крайне прагматичные ребята, но у них проблемы с принятием вины.

Уже в начале 1950-х годов их успешные политики бросали фразы в стиле: «Вы нам еще долго будете Холокост припоминать?» В 1954-м они сами себя убедили, но что раз западная Германия обыграла в финале ЧМ в Берне великую команду Венгрии, то нация переродилась, дальше будут становиться сильнее и богаче. Футбол в возрождении ФРГ сыграл знаковую роль, а современная немецкая тренерская школа отражает нынешнее благополучие.

Даже до России добираются ее достойные представители, вроде друга Клоппа – Шварца, или энергичного Тедеско. Но Гисдоль из другого теста. Он не готов воевать за зону Лиги чемпионов, а именно это нужно Плутнику после потраченных 30 млн евро летом. Возможно, совет директоров «Локомотива», поскольку Цорн не готов брать на себя ответственность и зимой привозить нового главного тренера, оставит Гисдоля до весны.

Но команду явно разозлили изнутри. И несправедливым отношением к Крыховяку, которого в коллективе очень уважали, и намеками на прощание со Смоловым, Пабло, Миранчуком, Рыбусом и Гильерме ради подписания мифических молодых иностранцев, которые позже принесут много денег после продаж. «Локомотиву» всучили голую идею вместо алгоритма ее реализации. Аналогично поступали, когда приглашали Николича, но Марко пережил тех, кто выставил за дверь Семина.

У «Локомотива» стальной корпус, и запас прочности держит в пятерке до матча «Краснодара». Но «Крылья Советов» и «Спартак» в одном-двух пунктах, так что от падения на девятое место в будущем точно не застрахованы. Три поражения подряд – повод говорить, что хладнокровие Гисдоля не работает, а его дотошность в дни кризиса может нервировать футболистов, а не воодушевлять. Посмотрим игру в Марселе, где нужно показать знаменитое упрямство «железнорожников».