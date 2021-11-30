«Проблема Роналду» и ворох недостатков. Что ждёт Рангника в МЮ

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вчера, 23:45

Переход Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» — дело решенное. «Соккер.ру» оценивает ажиотаж в Англии.

Вряд ли кто-то мог предположить еще недавно, что Ральф Рангник из сугубо внутрироссийской темы для обсуждения станет общеанглийской, а то и общемировой. В Англии царит небывалый ажиотаж по поводу перехода немецкого специалиста из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед» на роль временно исполняющего обязанности главного тренера.

А пока бюрократические процедуры не улажены, а оформление сделки в официальное соглашение еще не состоялось, английские СМИ разогревают себя разнообразными ожиданиями от того, что привнесет Рангник в МЮ . С временным перед новым временным Майклом Карриком «Юнайтед» смог добыть ничью в игре с лидером чемпионата Англии «Челси» (1:1).

Некоторые воодушевленные переменами фанаты даже предположили, что Рангник уже был на связи с тренерским штабом «Манчестера» и руководил им – заприметили наушник у Даррена Флетчера на протяжении всего матча. Более того, Гари Невилл предположил, что Рангник уже определял и состав на игру с «синими».

Особо он отметил тот факт, что Криштиану Роналду остался на скамейке запасных. Каррику даже пришлось это опровергать, но в Англии убеждены, что рано или поздно «Юнайтед» почувствует руку человека, который в свое время вывел в свет Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. Ажиотаж в Англии невиданный. Теперь интересно, на какие положительные стороны МЮ , увиденные в игре с «Челси», сможет опираться Рангник, а что ему придется исправлять после своего предшественника. Особого любопытства добавляет, что немец все-таки хоть небольшое, но отношение к «Локомотиву» теперь имеет.

Положительные стороны

Улучшение прессинга

Матч с «Челси» позволил посмотреть на то, как МЮ все-таки умеет работать в прессинг. Помните поражение со счетом 0:5 от «Ливерпуля», когда «Юнайтед» попытался подражать напряженному прессингу команды Клоппа? Это превратилось в катастрофу. Команда, которая идеально знает, как давить на соперников, так же знает и способы ухода от такого прессинга. В результате МЮ смотрелся просто жалко на фоне мощного «Ливерпуля».

И в матче с «Челси» все выглядело иначе. Санчо, Рэшфорд и компания выступали уже в роли первой линии обороны, когда «синие» получали мяч. И Рангник, который известен умением ставить прессинг, может эти качества усилить. Это требования современной игры. Клопп, Тухель и Гвардиола требуют от своих команд интенсивной работы и скорейшего возврата мяча.

МЮ времен Сульшера почему-то себя этим не утруждал. Вероятно, не избежать жертв. Кстати, одной из них может стать и Роналду, чьи способности в обратном отборе не слишком хороши. Хотя физически португалец должен быть готов неплохо и в свои 36 лет.

Окрепшая полузащита

Средняя линия «Юнайтед» порой при Сульшере просто отсутствовала, позволяя любому сопернику начинать атаки, выстраивать комбинации и доминировать в центре поля, располагая простором и свободой. Уже игра с «Челси» показала, что такого больше не будет. Каррик выбрал связку Фреда, МакТоминэя и Матича в центре. И эта троица неплохо связала Жоржиньо и Лофтус-Чика, стараясь сделать так, чтобы Рангник в январе не обеспокоился поиском нового опорного полузащитника на рынке.

Выносливость МакТоминэя, цепкость Фреда и опыт Матича сыграли свою роль. Понятно, что против разных соперников будут различные настройки. Вряд ли стоило бы так играть против «Кристал Пэлас». Но с «Челси» тройка в центре поля работала очень неплохо.

Контратаки остались острыми

Если МЮ не может обеспечить себе 70 процентов контроля мяча, то хотя бы здорово контратакует. Этот аспект прочно укоренился в ДНК команды. Гол в ворота «Челси» стал одним из примеров, поскольку начался с углового лондонцев. Пусть там и сыграла роль ошибка Жоржиньо. Но эта способность мчаться сломя голову от одного конца поля к другому у «Юнайтед» осталась.

Санчо вдруг после увольнения Сульшера стал забивать и обрел уверенность, Рэшфорд стал брать на себя игру. Их скорость вместе со скоростью Роналду делает МЮ сокрушительной угрозой при благоприятных обстоятельствах. Команде немного не хватало уверенности.

Но когда она вернется, мы увидим еще более смелые и резкие переходы из обороны в атаку с реальной опасностью. Все-таки и при Сульшере МЮ умел и любил контратаковать. Это не могло исчезнуть в одночасье. А вкупе со стремлением Рангника к прессингу такая контратака может стать смертельной.

Облегчение календаря

Рангнику в случае прихода в команду в ближайшее время обещан не самый сложный календарь, что позволит лучше вкатиться в работу. Да и без него МЮ сможет обрести некую уверенность. Впереди матч с окрепшим «Арсеналом», а вот потом серия игр с не самыми выдающимися противниками.

МЮ возглавляет свою группу в Лиге чемпионов, поэтому в шестом туре может поэкспериментировать с «Янг Бойз». А в Англии будут встречи с «Кристал Пэлас», «Норвичем», «Брентфордом», «Брайтоном», «Ньюкаслом», «Бернли» и «Вулверхэмптоном». Согласитесь, ничего страшного. И можно поправить турнирное положение и свое психологическое состояние.

Отрицательные стороны

Недостаток контроля

Да, МЮ улучшил свою игру в матче с «Челси», но порой все равно казалось, что «Юнайтед» засасывает в водоворот, и течением метает из стороны в сторону. Именно «синие» контролировали большую часть игры, владея мячом две трети времени, нанеся 24 удара. «Юнайтед» довольно давно утратил способность контролировать игру в Премьер-Лиге.

И в матче с «Челси» в этом плане изменений не последовало. Может быть, улучшенный прессинг и более высокая скорость помогут исправить ситуацию, но «Юнайтед» очень далек от того, чтобы иметь такой авторитет в матчах, какой есть у «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Сити».

Открытые тылы

В течение ноября по воротам МЮ били чаще, чем по воротам других команд – 60 раз. «Челси» имел 24 попытки, «Манчестер Сити» — 16, «Уотфорд» — 20. Не нужно идти к новому тренеру, чтобы игроки поняли, что это недопустимо. Причем независимо от того, по какой зоне атакует соперник.

У МЮ уязвимы все зоны обороны. Нередки случаи, когда сами защитники МЮ создают панику у ворот, чем привозят голевые ситуации. Одной из тяжелейших задач для Рангника будет исправление игры в обороне. Это Авгиевы конюшни «Олд Траффорд».

Мало голевых моментов

Хуже того, что МЮ допускает много моментов у своих ворот, только то, что он еще и мало создает у ворот чужих. В этом же ноябре «Юнайтед» нанес всего 17 ударов по воротам соперников в трех матчах. Это самый низкий показатель среди всех команд лиги. Только три шанса создали у чужих ворот игроки МЮ в матче с «Челси». В этот же уик-энд аж 19 игроков лиги в одиночку создали больше, чем весь «Юнайтед». Это немного шокирует.

Для такого клуба в АПЛ это неприемлемая статистика. И с ней придется иметь дело Рангнику. Талантливые игроки у команды есть, поэтому «Юнайтед» должен создавать больше. И не делает этого. Не хватает искры, не хватает контроля мяча, доставки его до завершающих этапов атаки. Активность наступательной игры должна вырасти при новом тренере. Но представьте, как тяжело это будет сделать, не забывая о предыдущем пункте про оборону.

Проблема Роналду

Да, возвращение Криштиану на «Олд Траффорд» — это большое достижение, повод для ностальгии и гордости. Однако все чаще слышны слова о том, что стареющая звезда, оказавшаяся в центре внимания и требующая его себе, привыкшая к нему, может стать большой обузой для продвижения вперед. Уже следят за его действиями, даже за едва заметными жестами. Как он реагирует на слова тренеров, на партнеров по команде, на просьбы болельщиков.

Если учесть, что Роналду еще и не очень вписывается в прессингующий стиль Рангника, то проблема видится еще более острой. Он не бежит дожимать оппонентов, не пытается сразу вернуть контроль над мячом, не отходит назад для помощи обороне. Но он по-прежнему является наиболее вероятной фигурой, которая в какой-то момент забьет решающий мяч. И Рангник окажется перед дилеммой. Вряд ли он будет так же лоялен к Роналду, как Сульшер. Справится ли? Некоторые уже прогнозируют немцу провал. Увидим.