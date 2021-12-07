Ибрагимович: «Чалханоглу воспользовался ситуацией Эриксена в „Интере“»

Нападающий «Милана» поделился мыслями об уходе полузащитника , который летом бесплатно перешел в «Интер».

Нам стоит поблагодарить его за то, что он дал команде, и пожелать ему всего наилучшего в будущем.

Будет звучать неприятно, но Чалханоглу воспользовался ситуацией. В матче Евро-2020 между Данией и Финляндией сердечный приступ перенес Кристиан Эриксен.

Поэтому «Интеру» был нужен игрок на эту позицию, дверь для Хакана открылась. До этого у него не было предложений ни от «Интера», ни от других клубов.