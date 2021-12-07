ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Ибрагимович: «Чалханоглу воспользовался ситуацией Эриксена в „Интере“»

сегодня, 00:10

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мыслями об уходе полузащитника Хакана Чалханоглу, который летом бесплатно перешел в «Интер».

Нам стоит поблагодарить его за то, что он дал команде, и пожелать ему всего наилучшего в будущем.

Будет звучать неприятно, но Чалханоглу воспользовался ситуацией. В матче Евро-2020 между Данией и Финляндией сердечный приступ перенес Кристиан Эриксен.

Поэтому «Интеру» был нужен игрок на эту позицию, дверь для Хакана открылась. До этого у него не было предложений ни от «Интера», ни от других клубов.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:09
избавились от балласта , который только занимал место в составе, но как видим абсолютно не переживал за команду
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:51
В последний год Хакан был бесполезным для Милана. Переход взбодрил его и перезапустил карьеру. Тут всё верно. Плохо другое, что в дерби он вызвался бить пенальти сам. Это говорит о том, что он немного подлый человек, и абсолютно все равно ему до цветов Милана. Завтра он интер так же предаст, если будет возможность.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 08:55
Эриксен имеет самое прямое отношение.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:54
И правильно сделал, тратить год карьеры на Серию Б, это глупость несусветная.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 07:34
Ну, так-то Ибра прав. На Хакана не было вообще никакого спроса. Играл он паршиво, забивал иногда, хотя угловые и штрафные отлично подавал, но в игре абсолютно бесполезный был. Даже в условиях бесплатного трансфера никто не хотел его брать, а подписали только из-за ухода Эриксена.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:28
Всем пошло на пользу
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:55
Турок хочет быть хитрее всех.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:19
Предложили, турок согласился.
протон
протон
сегодня в 05:17
Ты сам-то убежал из Ювентуса в Интер при первых же проблемах клуба, затем сбежал из Интера, потом после Барселоны оказался в Милане.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:38
Это бабка на двое сказала
Брулин
Брулин
сегодня в 00:40
Не Ибре это решать, а болелам. Он тут всю карьеру отыграл? С какого хера он ещё Эриксена приплел?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:25
Каждый выживает как может!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:24
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