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Депай: «Для „Барселоны“ матч с „Баварией“ как финал»

вчера, 20:56
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай порассуждал о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Нам нужно будет психологически очень хорошо подготовиться к матчу. Это как финал. Нам нужно будет установить максимальную интенсивность, у нас будет 90 минут, чтобы сделать это.

Очевидно, все также зависит от результата «Бенфики», но мы должны сосредоточиться на себе и выйти туда, чтобы выиграть матч.

Нам, конечно же, хочется взять реванш, возможно, это будет последний шанс для нас. В этой игре все будет решаться, и мы должны приложить все усилия, чтобы добыть нужный результат.

Все начинается с веры. Мы «Барселона», поэтому все возможно.

Ранее стало известно, что матч с «Баварией» пропустит один из игроков «Барселоны».

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 18:17
Разница в том что при попадании в финал провала бы не было в любом случае в плане того как команда выступила в турнире, а так провал скорее всего будет иметь место (команда займёт лишь третьем место).
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 13:14
Ну вот и посмотрим, насколько вы будете психологически и физически готовы к матчу с Баварией.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 11:53
Если вынут меньше трехи, уже будет хорошо
112910415
112910415
сегодня в 08:27
проиграть в финале ... это солидно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:31
Бавария может выпустить молодёжь, сможет ли Хави противостоять посмотрим сегодня.
7jsxc9snqpsn
7jsxc9snqpsn
сегодня в 04:53
Главная ваша задача в этом финале - опять восьмёрочку не выхватить
MORBIUS
MORBIUS
сегодня в 00:38
За карлана пострадает барса😂
kasyak7
kasyak7
сегодня в 00:25
Бавария камня на камне не оставит от Барселоны
амурец
амурец
сегодня в 00:07, ред.
итог матча будет такой какой захочет Бавария, думается, что Бавария не сильно будет налегать, вопрос с алей офф они решили, теперь будут решатт где будет Барселона, в ЛЧ или ЛЕ
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:01
Бавария шансов не даст.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:48
Трындеть, не мешки ворочать...
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:46
А как грозится...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:44
А вот для Баварии этот матч ничего не значит.
Разве что Левандовски может улучшить статистику.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:40
Барса покажет всем свой настоящий уровень !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:25
Для любой команды как финал
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:49
Если Бавария не выставит второй состав Барселона отправится покорят Лигу Европы.
1bear
1bear
вчера в 22:39
надеюсь,что Бавария не станет сливать матч,выпустив второй состав...
Хотя сегодняшнюю Барсу и второй состав раскатает...
Брулин
Брулин
вчера в 22:27
Бавария в полную силу не будет играть , конечно будет победа , но не сильный разгром как все думают
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:25
Все очень очевидно.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:12
Не получится,проиграют,состав средненький,уровень Осасуны,некому забивать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:02
Не "как", а и есть финал - либо в плейофф, либо ЛЕ покорять
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:00
немцы очень принципиальны, они не упустят шанса отправить барсу в слив
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:50
Ну там у баварии много оснновных игроков не играет и мотивации выкладываться особо нет, так что призрачные шансы у барсы есть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:43
Теперь главное храбрости набраться против "Баварии" на поле в Мюнхене выйти.
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:28
Никто не верит в победу Барсы над Баварией в Мюнхене, хотя в футболе всякое бывает-а вдруг?!
Да ладно,шучу я,конечно Барсу разнесут!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:25
Спартак ждёт барсу в ЛЕ, надо вернуть должок. против Баварии ни единого шанса
протон
протон
вчера в 21:15
Не ну они серьёзно??? Какой ещё реванш, если только третий состав баварии выйдет
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 21:10
Как говорит мой знакомый, должен случится парад планет:
Например Бавария выставит полурезервный состав, судья грубо ошибётся пару раз или у Барселоны будет все подряд залетать.
Но в общем и целом в данный момент Бавария в разы сильнее Барселоны, плюс как мне кажется они за последнее время стали принципиальными соперниками
Поэтому мой прогноз - победа Баварии и минимум трёшка мячей в воротах каталонцев
зигзаг
зигзаг
вчера в 21:10
Скорее отправная точка для ЛЕ, где Барса на самом деле сможет взять трофей.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 21:07
Я даже не представляю, что должно случится, чтобы в матче с Баварией, Барселона спасла очко
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