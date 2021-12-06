Депай: «Для „Барселоны“ матч с „Баварией“ как финал»

Нападающий «Барселоны» порассуждал о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Нам нужно будет психологически очень хорошо подготовиться к матчу. Это как финал. Нам нужно будет установить максимальную интенсивность, у нас будет 90 минут, чтобы сделать это.

Очевидно, все также зависит от результата «Бенфики», но мы должны сосредоточиться на себе и выйти туда, чтобы выиграть матч.

Нам, конечно же, хочется взять реванш, возможно, это будет последний шанс для нас. В этой игре все будет решаться, и мы должны приложить все усилия, чтобы добыть нужный результат.

Все начинается с веры. Мы «Барселона», поэтому все возможно.