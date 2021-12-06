Депай: «Для „Барселоны“ матч с „Баварией“ как финал»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай порассуждал о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».
Нам нужно будет психологически очень хорошо подготовиться к матчу. Это как финал. Нам нужно будет установить максимальную интенсивность, у нас будет 90 минут, чтобы сделать это.
Очевидно, все также зависит от результата «Бенфики», но мы должны сосредоточиться на себе и выйти туда, чтобы выиграть матч.
Нам, конечно же, хочется взять реванш, возможно, это будет последний шанс для нас. В этой игре все будет решаться, и мы должны приложить все усилия, чтобы добыть нужный результат.
Все начинается с веры. Мы «Барселона», поэтому все возможно.
Ранее стало известно, что матч с «Баварией» пропустит один из игроков «Барселоны».
Разве что Левандовски может улучшить статистику.
Разве что Левандовски может улучшить статистику.
Хотя сегодняшнюю Барсу и второй состав раскатает...
Хотя сегодняшнюю Барсу и второй состав раскатает...
Да ладно,шучу я,конечно Барсу разнесут!
Да ладно,шучу я,конечно Барсу разнесут!
Например Бавария выставит полурезервный состав, судья грубо ошибётся пару раз или у Барселоны будет все подряд залетать.
Но в общем и целом в данный момент Бавария в разы сильнее Барселоны, плюс как мне кажется они за последнее время стали принципиальными соперниками
Поэтому мой прогноз - победа Баварии и минимум трёшка мячей в воротах каталонцев
Например Бавария выставит полурезервный состав, судья грубо ошибётся пару раз или у Барселоны будет все подряд залетать.
Но в общем и целом в данный момент Бавария в разы сильнее Барселоны, плюс как мне кажется они за последнее время стали принципиальными соперниками
Поэтому мой прогноз - победа Баварии и минимум трёшка мячей в воротах каталонцев