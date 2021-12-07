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Диего Милито: «„Интер“ может обыграть „Реал“ в гостях»

вчера, 12:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Бывший нападающий «Интера» Диего Милито поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

В футболе всегда нужно верить, мечтать. Это матч на высоком уровне между двумя топ-клубами. «Интер» может выиграть на «Бернабеу». Конечно, им будет сложно. Но я думаю, что сегодня «Интер» может сыграть отличную игру и выиграть её. Сейчас у команды хороший период, с хорошим тренером и хорошими игроками.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:02
Не говори гоп пока не перепрыгнул.
Estiva
Estiva
вчера в 14:43
Дома интер был лучше Реала, но проиграл. Пора бы и выиграть
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:51
Во всяком случае победа Интера сенсацией не станет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:14
Это будет проблематично
YVG
YVG
вчера в 12:57
Хорошо, если так и будет.
1bear
1bear
вчера в 12:26
буду болеть за Интер...дома они проиграли незаслуженно...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:22, ред.
Ну конечно же всё может быть, мяч круглый.
Но думаю что даже без лидера атак Бензема, Реал должен обыграть Интер или сыграть в ничью. Реалу Удачи !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:18
Период то хороший но игра есть игра.
beefs
beefs
вчера в 12:16
все может быть, посмотрим...
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