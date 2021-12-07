Диего Милито: «„Интер“ может обыграть „Реал“ в гостях»

Бывший нападающий «Интера» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

В футболе всегда нужно верить, мечтать. Это матч на высоком уровне между двумя топ-клубами. «Интер» может выиграть на «Бернабеу». Конечно, им будет сложно. Но я думаю, что сегодня «Интер» может сыграть отличную игру и выиграть её. Сейчас у команды хороший период, с хорошим тренером и хорошими игроками.