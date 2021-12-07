Левандовски: «Надеюсь, Месси искренне сказал про „Золотой мяч“»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слова форварда ПСЖ Лионеля Месси, который заявил, что поляк заслужил «Золотой мяч» в прошлом году.
Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто пустые слова. Здорово сидеть близко к такому великому футболисту и бороться с ним за награду, а после слышать слова о том, что вы заслужили приз больше него.
Ах да, забыл, он же выиграл Ежегодно проводящийся междусобойчик из 8 команд в Южной Америке. Ну как выиграл, Ди Мария, Де Пауль затащили, но выиграл ведь. Расступитесь все со своими Лигами Чемпионов, Чемпионатами Европы, национальными чемпионатами и т.д. Постыдись такое писать.
Я не отрицаю факт того, что у Рона есть левый ЗМ. Я тебе написал лишь то, что у Месси их куда больше. И они абсолютно такие же левые. Весь мир сейчас об этом говорит, но барсафаны будто в танке
Ах да, забыл, он же выиграл Ежегодно проводящийся междусобойчик из 8 команд в Южной Америке. Ну как выиграл, Ди Мария, Де Пауль затащили, но выиграл ведь. Расступитесь все со своими Лигами Чемпионов, Чемпионатами Европы, национальными чемпионатами и т.д. Постыдись такое писать.
Я не отрицаю факт того, что у Рона есть левый ЗМ. Я тебе написал лишь то, что у Месси их куда больше. И они абсолютно такие же левые. Весь мир сейчас об этом говорит, но барсафаны будто в танке
Как у вас хорошо получается говорить за весь мир.
Например, читатели газеты Marca в большинстве выбрали Месси лучшим! А это не каталонская "Мундо Депортиво".
Или в расчёт берётся фаны Кристины по всему миру?
Месси сказал правду, что Левандовски заслужил ЗМ в 2020 году, и ему обязаны вручить. А за 2021 год у самого имеется весомый титул, да и индивидуально он немало забил, был лучшим бомбардиром Ла Лиги.
Я просто с Месси снял бы ЗМ за 2010 год, награду должны были вручить Иньесте за победу на ЧМ и его гол в финале.
А с Роналду за 2013 год! За 0 титулов.
Я не говорю, что у Кристины 3-4 левых ЗМ, это слова кристинолюбов.
По факту счёт по ЗМ - 7:5.
А по золотым бутсам - 6:4.
Золотые бутсы - это доказательство того, насколько Месси крут!
Как у вас хорошо получается говорить за весь мир.
Например, читатели газеты Marca в большинстве выбрали Месси лучшим! А это не каталонская "Мундо Депортиво".
Или в расчёт берётся фаны Кристины по всему миру?
Месси сказал правду, что Левандовски заслужил ЗМ в 2020 году, и ему обязаны вручить. А за 2021 год у самого имеется весомый титул, да и индивидуально он немало забил, был лучшим бомбардиром Ла Лиги.
Я просто с Месси снял бы ЗМ за 2010 год, награду должны были вручить Иньесте за победу на ЧМ и его гол в финале.
А с Роналду за 2013 год! За 0 титулов.
Я не говорю, что у Кристины 3-4 левых ЗМ, это слова кристинолюбов.
По факту счёт по ЗМ - 7:5.
А по золотым бутсам - 6:4.
Золотые бутсы - это доказательство того, насколько Месси крут!
Это уже большая честь и награда
Это уже большая честь и награда
А что до Левандовского, то он вообще понимает, за что он хвалит Месси? Вдумайтесь. Месси сказал, что Левандовски заслуживал Золотой мяч в 2020 году. А что есть варианты??? Есть вариант, что сам Месси был достоин и в 2020 году Золотого мяча? Еще бы Месси, не выигравший в 2020 году ничего и вылетевший от Баварии 2:8 в Лиге чемпионов, - еще бы он сказал, что, мол, я и в тот год должен был бы получить Золотой мяч. Так, что ли?
А что до Левандовского, то он вообще понимает, за что он хвалит Месси? Вдумайтесь. Месси сказал, что Левандовски заслуживал Золотой мяч в 2020 году. А что есть варианты??? Есть вариант, что сам Месси был достоин и в 2020 году Золотого мяча? Еще бы Месси, не выигравший в 2020 году ничего и вылетевший от Баварии 2:8 в Лиге чемпионов, - еще бы он сказал, что, мол, я и в тот год должен был бы получить Золотой мяч. Так, что ли?
Он был лидером, когда закончилось традиционное голосование.
Он был лидером, когда закончилось традиционное голосование.
А если перебирать победителей за 40 лет, то у каждого будет свой победитель.
А если перебирать победителей за 40 лет, то у каждого будет свой победитель.
А вот чайники...."Собаки лают,караван идет".
Ага мага тоже мужчина,юждаговский наш брат.
А вот чайники...."Собаки лают,караван идет".
Ага мага тоже мужчина,юждаговский наш брат.
По факту самый позорный был у Кристины. Это ещё нужно посмотреть кто у кого украл.
Месси никогда не получал липовые ЗМ за 0 титулов!
Поэтому, оставь эти разговоры.
По факту самый позорный был у Кристины. Это ещё нужно посмотреть кто у кого украл.
Месси никогда не получал липовые ЗМ за 0 титулов!
Поэтому, оставь эти разговоры.
Есть такие люди, которые в лице практически не меняются.
Есть такие люди, которые в лице практически не меняются.
Позорное переголосование, чего ни до ни после не было.
На хайпе, что он забил щведам и вывел команду на ЧМ.
Месси хоть за два титула получил, один из которых аналог ЧЕ .
Позорное переголосование, чего ни до ни после не было.
На хайпе, что он забил щведам и вывел команду на ЧМ.
Месси хоть за два титула получил, один из которых аналог ЧЕ .