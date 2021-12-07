Левандовски: «Надеюсь, Месси искренне сказал про „Золотой мяч“»

Нападающий «Баварии» прокомментировал слова форварда ПСЖ , который заявил, что поляк заслужил «Золотой мяч» в прошлом году.

Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто пустые слова. Здорово сидеть близко к такому великому футболисту и бороться с ним за награду, а после слышать слова о том, что вы заслужили приз больше него.