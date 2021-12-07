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Левандовски: «Надеюсь, Месси искренне сказал про „Золотой мяч“»

вчера, 09:54

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слова форварда ПСЖ Лионеля Месси, который заявил, что поляк заслужил «Золотой мяч» в прошлом году.

Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто пустые слова. Здорово сидеть близко к такому великому футболисту и бороться с ним за награду, а после слышать слова о том, что вы заслужили приз больше него.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 09:26
Ну он соучастник данного преступления. Или ты думаешь он случайно оказывался на этих церемонях в своих блестящих Киркорово-Басковских костюмах?)) Они заранее знают, кто выиграет. Криштиано потому дважды не было на вручении, как и Месси разок, они в те годы знали, что не они выиграют
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 09:25
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ faneng (раскрыть)
    вчера в 20:11
      Phu Quoq
      Phu Quoq
      вчера в 19:11
      Посидел рядом с Месси на вручении
      Это уже большая честь и награда
      faneng
      faneng ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 17:21
      Это мнение мессилюбов. Весь мир понимает, что у Роналду 1-2 липовых Золотых мяча (за 2013 и отчасти за 2014 год), а Месси липовых Золотых мячей - 4 штуки!!! (2010, 2012, 2019, 2021).

      А что до Левандовского, то он вообще понимает, за что он хвалит Месси? Вдумайтесь. Месси сказал, что Левандовски заслуживал Золотой мяч в 2020 году. А что есть варианты??? Есть вариант, что сам Месси был достоин и в 2020 году Золотого мяча? Еще бы Месси, не выигравший в 2020 году ничего и вылетевший от Баварии 2:8 в Лиге чемпионов, - еще бы он сказал, что, мол, я и в тот год должен был бы получить Золотой мяч. Так, что ли?
      Конь 666
      Конь 666
      вчера в 16:53
      Вряд ли искренне. Так, что б ты не огорчился, и чтоб показать что он не знал и не влиял, типа он тут не при чем, все организаторы.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      вчера в 16:31
      Лично он украл или журналисты всего мира, профессионалы своего дела, своим голосованием подсобИли этому "недотёпе" от футбола ? Представляю себе эту картину: аргентинец тёмной дождливой ночью, через окно, проникает в домА Иньесты, Снейдера, Ван Дейка и Левандовски и на цыпочках, чтобы не услышали хозяева, выносит в мешке золотые мячи.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Kolenok (раскрыть)
      вчера в 16:03
      Ах-ха-ха! Многозначительно))
      протон
      протон
      вчера в 15:56
      новость маленько не по теме, недавно опубликовали результаты голосавания, Европа голосовала за Леву, Африка 50/50 Лева-Месси, Южная Америка и Океания за Месси, чисто для наглядности вынесли на обозрение голосование некоторых журналистов, и самый прикол что некоторые даже в топ 5 не включили Леву, один и вовсе на первое место поставил Маунта, а когда его спросили где Лева он мотивировал это тем что он слишком медленный игрок и не выиграл ни одного титула со сборной Германии, и это вишь верхушка айсберга в мутных водах голосования
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
      вчера в 15:54
      Это псевдо сайт! Самое главное, что Marca признал Месси лучшим 😀
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
      вчера в 15:52
      Он "все равно стал третьим" после переголосования!
      Он был лидером, когда закончилось традиционное голосование.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
      вчера в 15:49
      Ну уж за 0 титулов точно не получал. В 2012 он побил рекорд забив 91 гол, всё это сложилось.
      А если перебирать победителей за 40 лет, то у каждого будет свой победитель.
      Alex12357
      Alex12357 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      вчера в 15:15
      Речь шла о Гноме,а вообще в Мире в футбол играют только Гном и Роналду+ФИФА и УЕФА-больше футболистов нет!!!
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 15:05
      Месси молодец что поднял эту тему. Заставил Франц футбол шевелиться. Теперь им придется отдать Леве его заслуженный мяч за 2020 год.
      Estiva
      Estiva
      вчера в 14:51
      не, ну самый убогий золотой мяч, конечно же, у Роналду в 2013. Выиграть шиш с маслом и получить золотой мяч))))) верх идиотии.
      Cayman
      Cayman ответ Per4ick (раскрыть)
      вчера в 14:41
      как раз таки было ясно , что Рибери выигривает, после этого было принято переголосавание
      MORBIUS
      MORBIUS
      вчера в 14:20
      Споры отпадают одним фактом: 4 из 5 ЗМ Роналду он выигрывал побеждая в ЛЧ,евро и дубль ЛЛ. Голубая карлана из аргентины 4 из 7 выиграл без кубка ДЧ и больших трофеев!
      gentlewolf
      gentlewolf
      вчера в 13:52
      Пиджак у Месси г.вно.
      Per4ick
      Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 13:47, ред.
      Рибери все равно был в 2013 третьим, проиграл аргу, так что не будь этого переголосования француз бы не выиграл все равно вот в чем проблема
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 13:46
      Есть сайт барса ру,противно читать,как будто сайт мадридистов,враждебно настроены против Месси и против Барсы а вот Реал возвышают,лицемеры одним словом работают там.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 13:44
      Лео и Лева достойные,благородные мужчины,оба ведут себя уважительно всем,оба лучшие игроки,Месси получил и на этот год,так какму него на самом деле заслуженные бонусы и об этом знает Лева.
      А вот чайники...."Собаки лают,караван идет".
      Ага мага тоже мужчина,юждаговский наш брат.
      Per4ick
      Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 13:37, ред.
      в 2013 должен был брать Рибери это правда так же как Ван Дейк и Снейдер в 2019 и 2010 годах соотвестенно голладец пролетел мимо тройки с треблом и финалом ЧМ, голосовали бы только журналисты тогда то он бы выиграл я уже об этом говорил. и так почему если за 0 титулов то ЗМ категорически нельзя давать а за условный один кубок короля как в 2012 или чемп испании как в 2019 надо сразу давать? как пример стенли метьюз первый зм получил в 40 лет играя за середняк в англии тогда не думаю кто то бы заикнулся о выигранных титулах
      амурец
      амурец ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      вчера в 13:35
      и у Немара с Суаресом
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      вчера в 13:10
      Это мнение кристинолюбов.
      По факту самый позорный был у Кристины. Это ещё нужно посмотреть кто у кого украл.
      Месси никогда не получал липовые ЗМ за 0 титулов!
      Поэтому, оставь эти разговоры.
      VЕNOМ
      VЕNOМ
      вчера в 13:02
      Голубой карлан не раз крал чужие мячи,показывая убогую игру,и раздвигая ноги 4-0 от Ливерпуля,или Интера Снейдера...
      Kolenok
      Kolenok
      вчера в 13:01
      Рон всегда будет сзади!
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 12:55
      У Месси больше липовых мячей, чем у Кри Ро. Поэтому оставь эту тему. Весь мир знает, что он украл мячи у Иньесты, у Снейдера , у Ван Дейка и у Лёвы.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ faneng (раскрыть)
      вчера в 12:55
      А как выглядит искреннее лицо? Он в лице особо не меняется, хоть трёшку Реалу забей, хоть ЗМ получи.
      Есть такие люди, которые в лице практически не меняются.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
      вчера в 12:53
      Я постоянно задаю вопрос кристинолюбам и многим остальным: за какие титулы дали ЗМ в 2013 году Роналду?
      Позорное переголосование, чего ни до ни после не было.
      На хайпе, что он забил щведам и вывел команду на ЧМ.
      Месси хоть за два титула получил, один из которых аналог ЧЕ .
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Мessi 10 (раскрыть)
      вчера в 12:50
      Левандовски от слов Месси голову потерял просто))
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