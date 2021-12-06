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Джеррард: «Я верю, что „Астон Вилла“ должна играть в еврокубках»

вчера, 17:10

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард настроен в будущем вывести бирмингемцев в еврокубки:

Я считаю, что такой клуб, как «Вилла», должен выйти в еврокубки, чтобы нас воспринимали всерьез. Мы должны бороться за национальные кубки, и я не вижу причин, по которым мы не можем этого сделать. Это реалистичная цель и задача.

Джеррард также сказал, что на момент его прихода в команду, когда она потерпела пять поражений подряд, дела были не так плохи, как казались, и клуб не заслуживал таких результатов. Новый тренер похвалил предыдущего наставника клуба Дина Смита и сообщил, что в клубе слышит о нём только положительные отзывы.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 18:04
Парень прибыл из Глазго,там одна планка.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:23
я тоже верю... но планку ожиданий лучше бы не завышал, Стиви))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:56
Еврозона может Виллу откатить к зоне вылета.Астон должна стать стабильной командой и иметь существенную лавку. Пока что это не более,чем громкие слова или же слова ободрения.
протон
протон
вчера в 17:38
С одной стороны Лестер слегка подсдулся, с другой стороны есть такие клубы как Тоттенхэм, Арсенал, МЮ, ВХЮ и волки.
Пролезть в еврокубки будет непросто.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:15, ред.
В хорошее надо верить...
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