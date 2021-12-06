Джеррард: «Я верю, что „Астон Вилла“ должна играть в еврокубках»

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вчера, 17:10

Главный тренер «Астон Виллы» настроен в будущем вывести бирмингемцев в еврокубки:

Я считаю, что такой клуб, как «Вилла», должен выйти в еврокубки, чтобы нас воспринимали всерьез. Мы должны бороться за национальные кубки, и я не вижу причин, по которым мы не можем этого сделать. Это реалистичная цель и задача.

Джеррард также сказал, что на момент его прихода в команду, когда она потерпела пять поражений подряд, дела были не так плохи, как казались, и клуб не заслуживал таких результатов. Новый тренер похвалил предыдущего наставника клуба и сообщил, что в клубе слышит о нём только положительные отзывы.