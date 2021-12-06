Джеррард: «Я верю, что „Астон Вилла“ должна играть в еврокубках»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард настроен в будущем вывести бирмингемцев в еврокубки:
Я считаю, что такой клуб, как «Вилла», должен выйти в еврокубки, чтобы нас воспринимали всерьез. Мы должны бороться за национальные кубки, и я не вижу причин, по которым мы не можем этого сделать. Это реалистичная цель и задача.
Джеррард также сказал, что на момент его прихода в команду, когда она потерпела пять поражений подряд, дела были не так плохи, как казались, и клуб не заслуживал таких результатов. Новый тренер похвалил предыдущего наставника клуба Дина Смита и сообщил, что в клубе слышит о нём только положительные отзывы.
Пролезть в еврокубки будет непросто.
Пролезть в еврокубки будет непросто.