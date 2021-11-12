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Завершение карьеры Акинфеева, замена для Чалова и будущее Дивеева. У Березуцкого будет насыщенный трансферный год

12 ноября 2021, 19:22
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Если сам тренер сохранит пост.

У вратаря контракт до лета

Акинфеев никогда не требовал у ЦСКА столько денег, как получал Чорлука в «Локомотиве» или Иванович в «Зените». Медленно за много лет Игорь Владимирович сколотил приличное состояние, поэтому в августе 2018-го подписывал четырехлетний контракт без привязки к зарплате. Говорят, получает около 2.5 млн евро, а бывают и бонусы.

Захочет больше – снимется в рекламе, ведь после ЧМ-18 коммерческая привлекательность ветерана взлетела и не опускалась с той поры. Сам вратарь в интервью говорит, что предпочитает жить одним днем. А Гинер точно извлек для ЦСКА выгоду из-за того, что у Акинфеева, как и у братьев Березуцких, никогда не было агентов.

Если физически и морально Игорь будет готов на еще один сезон – легко получит новый контракт. Со здоровьем проблем нет, а психологический момент учтите. ЦСКА обидно пропускает даже без еврокубков, где Акинфеев натерпелся из-за ошибок защиты. А такие матчи, как разгром от «Сочи», могут бить по голкиперу морально. В конце ноября еще и игра против «Зенита»…

Весной сразу несколько источников подтвердили, что Акинфеев подумывает о завершении карьеры. Игорь может банально устать работать, когда можно этого не делать. Никуда не летать, не переживать стресс, наслаждаться жизнью с семьей. Родные редко видят футболистов, в 35 лет голкипера может направлять к завершению карьеры семья.

Готова ли оборона ЦСКА к потере Игоря? Категоричный уход со сборной показал, что Акинфеев сам себе на уме. Его нельзя переубедить, если решил. Летом может уйти из футбола, и ЦСКА понадобиться новый вратарь. Умнее искать его зимой, а Игорь терпеть не может реальных конкурентов. Помазун в «Урале» в аренде, на лавке 18-летний Тороп.

И плохо для клуба, что Бабаев не в той селекционной форме, как раньше. Лимит дополнительно сокращает выбор, а «Зенит» и «Спартак» точно присматривают себе нового голкипера из числа россиян. ЦСКА не будет первым в очереди за Ломаевым и Лантратовым, а ставить на Торопа – рисковать.

Эджуке и Дивеев под прицелом

Фернандесу 31 год, завершит карьеру в ЦСКА. Гинер отказался ото всех предложений по Марио, как и по Акинфееву. Игорь говорит, что ему даже не сообщали о предметном интересе. Но Дивееву всего 22 года, а Эджуке лишь 23. У них другой подход к жизни, чем у тех, кто на десять и более лет старше.

Одной из проблем нового ЦСКА называют отсутствие знаменитой «семейности». Гинеру сложнее понимать поколение Дивеева так, как понимал поколение Березуцких. И все перспективные молодые футболисты – Обляков, Эджуке, Бийол, Ахметов, Зайнутдинов и Чалов, окажутся плохими попутчиками «армейцев», если останутся надолго.

Парадокс ситуации. Если перспективный футболист надолго застревает в команде, которая может пропустить парочку еврокубковых сезонов, значит, недостаточно быстро растет. Следовательно, клуб теряет деньги – а ЦСКА нужны миллионы евро, ведь ВЭБ не собирается тратить на команду много средств государственной компании.

Кроме того, если конкретно Эджуке и Дивеев останутся на следующий сезон, значит, плохо сыграли в футбол. Или что ЦСКА не умеет продавать? Перед глазами показательная история Влашича – сначала Гинер затянул с расставанием, а когда ему вежливо посоветовало продать контракт хорвата, то выбрали странный вариант в Лондоне.

Никола пока вне основы симпатичного «Вест Хэма» Дэвида Мойеса с поставленной игрой и без явного места для игрока позиции хорвата. А есть еще более показательный пример, когда ЦСКА не только подрезал карьеру футболисту, но и потерял деньги.

Чалов зря не перешел в АПЛ

ЦСКА в чемпионские времена держал фигу в кармане. На одном поле с ловкими соперниками был еще ловчее. Теперь все иначе, по наитию. Захотел новый начальник выбрать Олича, вспомнив славное прошлое футболиста – взяли тренера без опыта. При этом поддерживать его в клубе никто не планировал.

А сейчас у Березуцкого подвешенное состояние. Впереди «Химки» — упрямая команда, пускай клуб с финансовыми проблемами. «Зенит» и «Крылья Советов» опасные. «Арсенал» с Божовичем стал лучше, для «армейцев» станет преградой. Березуцкий ставит понятную игру, но везучим его ЦСКА не назвать. Обидно уступили «Рубину», пропускали в дебюте от «Сочи», а собственное давление не сработало.

Необъяснимые ошибки в обороне проскакивали редко, после четырех голов сочинцев ЦСКА остался в списке самых успешных команд РПЛ по пропущенным мячам. Но вот результативность подводит. Забили 18 мячей в сезоне, в котором у середняка «Ростова» 25 точных ударов, а у новичка «Крыльев Советов» 19 голов. Четыре мяча на счету Эджуке, трижды забивали Заболотный и Чалов.

Говорят, что как раз форма Федора не устраивает Березуцкого. Не отдав форварда в АПЛ, клуб потерял большие деньги, а нападающий возможность развить успех в АПЛ после успешного сезона в РПЛ и звания лучшего снайпера. Тренер пытается найти для Чалова новую роль, но ни форвард острия Заболотный, ни сам Федор не играют так, как нужно для штурма зоны еврокубков.

Атака как комплекс у Березуцкого пока не работает. У Фернандеса за половину сезона ни одного голевого действия. Моменты создают многие – Обляков, Дзагоев и Ахметов, но реализация слабая. ЦСКА в четырех очках от второго места, поэтому крест на сезоне ставить никто не собирается. Но по соотношению голов к точным ударам команда Березуцкого ниже «Ростова» и «Арсенала», где меняли тренеров.

Московский клуб, прогадав с Гайчем, может сделать еще одну ставку на форварда-легионера. Вагнер Лав, Олич, Думбия и Муса завоевывали для «армейцев» трофеи, а Заболотный и Чалов не являются грозным оружием. В дерби со «Спартаком», например, у ЦСКА был один удар в створ. И не всегда его можно реализовать, поэтому после 14 туров у Березуцкого 7 осечек (5 поражений, 2 ничьих) и столько же побед.

Точечное усиление нужно, ведь рядом с Дивеевым в центре защиты вынужденно играет хавбек Бийол, а Магнуссона могут вернуть на левый фланг, когда будет в порядке. Обляков играл на чужой позиции, хотя ему лучше играть с Мухиным в центре поля, чтобы чаще создавать моменты. Потерю диспетчера Влашича не компенсировали приездом правого латераля Кастильехо.

Но поскольку в заявке есть места для парочки легионеров, то письмо Березуцкого Деду Морозу должно дойти к адресату. Хочется новым владельцам увидеть ЦСКА в еврокубках – нужно представить сильных новичков. Решение вратарского вопроса отложат на год, если Акинфеев согласится продлить контракт, но правый вингер, левый латераль и результативный форвард пригодятся ближайшей зимой.

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Все комментарии
Александр Ефремов
Александр Ефремов ответ Лена Младова (раскрыть)
14 ноября в 20:54
Девушка, тут не соревнование в знании русского языка, тут многие по-русски не понимают. Это форум, а вы о чем? Кстати, где я дрпустил ошибку в этом спичи?
Александр Ефремов
Александр Ефремов
14 ноября в 20:50
Подмечено в принципе все верно, кроме двух позиций: Аки действительно распиарен, ну честно уже в этом круге ошибки начинающего, мячи после дальних ударов отбивает перед собой и соперник добивает. Очков семь поиеряли. А Облякова никогда за время в ЦСКА в основу не поставил бы: такое количество обрезов, что в лидеры ЧР по этому показателю точно входит. Кто дает ему бить стандарты? Он и тут нулевой!
Лена Младова
Лена Младова ответ BDA81 (раскрыть)
14 ноября в 09:22
ВедётЬся.
Средне статистические.
СлОбАват..
Не потИряла ни чего.
СтИлить.

Про запятые и пр. знаки не говорю.

И как вишенка на торте - Акинфеев правильно подметил автор морально слобават для того что бы выходить в топ. (???)

И это лучший комментарий?))))
DEIVID_777
DEIVID_777
13 ноября в 19:38
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    13 ноября в 19:36
    ANATOLY KANDAUROV

    АХАХАХАХА

    Двойные стандарты начались. Т.е. трансферы ВХ были до Мойеса, который приобрёл хорватскую днину. А с чего вдруг тогда ты вместе перечислил Тиля, Рошу и Хендрикса? Они все куплены при разных тренерах. Т.е. работу менеджмента ВХ определяем по Мойесу? А Спартака при Карерре, Кононове и Тедеско. Браво!
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    13 ноября в 19:17, ред.
    ANATOLY KANDAUROV

    А зачем подчёркиваешь, что Хорватия вице чемпион Мира, если Влашич тогда за неё не играл и абсолютно ничего не сделал для этой сборной? Показал себя редким дном на ЕВРО-2020. Убогое выступление в чемпионате России, в екрокубках. Какого такого уровня? Среднего? Сейчас нет. Но раньше в Спартаке был Видич, что фанатикам ЦСКА и не снился игрок такого уровня, который выиграл абсолютно всё в клубном футболе. В ЛОКО играл Иванович, который также выиграл всё что только возможно.
    А Влашич на данный момент днище, которое ничего не может в ВХ. В следующем сезоне пустится по арендам.
    Я признаю плохую работу менеджмента в Спартаке. И всегда её признавал. Я не согласился с Тиллем, которого ты добавил в число перечисленных игроков с добавление и прочая шушера.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    13 ноября в 19:04
    То-есть трансферы Педры, Хендрикса,Зе Луиша - это блеск? А трансферы Гайча, Витиньо - это провалы ? Так. ? А что касается Влашича, то это игрок сб. Хорватии - вице чемпиона мира , и ни в Локо, ни в Спартаке. ни в Динамо нет игроков такого уровня. А как он будет адаптирован в Вэст Хеме увидим через полгода. а все предыдущие трансферы этого клуба были при прежнем тренере. И не надо размазывать конкретный вопрос. Трансфер Влашича по сравнению с трансферами Педры и ЗеЛуиша - это космос. А трансфер Тиля - это выброс на ветер 16 млн евро.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    13 ноября в 18:50
    И вообще, что ты знаешь о менеджменте ВХ, пока они хорватскую днину не подписали? Тебе показать трансферы Ярмоленко, Алле, Фелипе Андерсона? От хохла до сих пор избавиться не могут, у которого огромная зарплата и никому он не нужен.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    13 ноября в 18:45
    АХАХАХАХА

    Вот и начались метания.

    Тилль везде хорош кроме Спартака, от АЗ до сборной Голландии. А Витиньо везде был никакой, вот и вся разница. Как и Гайч, который, что в Беневенто, что в Уэске ничего не может.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    13 ноября в 18:36
    Тиль в Спартаке блистал? Как и Педра? Поэтому для Спартака он Шушера. Кто его приобрел в Спартак. Менеджмент Вест Хема , или РЖД ? А кто приобрел для Локо Зе луиша?.Мы же не ИГРОКОВ обсуждаем, а менеджмент. А я где нибудь говорил. что трансферы Гайча, Витиньо, или Фкусак - это удаче менеджмента, нигде не говорил. Игроки может быть и ничего, но раз они не подошли клубу, значит менеджмент барахло. А принцип дискуссии " А ты сама такая", которым ты пользуешься это ноу хау сторонников Спартака, или Локо? мы им не пользуемся. Если у нас неудача, мы признаем это. А ты нет.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    13 ноября в 18:01
    Кстати, а Гайч не отброс? А Витиньо? Список можно продолжать и продолжать. И где дорогущий Фукс?
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    13 ноября в 17:54, ред.
    У тебя и идёт перечисление. Ты Тилля приравнял к шушере. Излагай мысли правильно.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    13 ноября в 16:12
    А вроде о вине игрока я и не заикался? мы же оцениваем "гениальность " менеджмента Спартака и Локо в сравнении с "тупостью" ВестХема.? Читай внимательно тему при ответах.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    13 ноября в 15:30, ред.
    Тилль шушера??? Один из лучших игроков Эредивизие прямо сейчас. Игрок сборной Голландии. Не его вина, что в Спартаке так и не пришлось ему с тренером поработать.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    13 ноября в 15:16
    Т.е. Федун и Ко гении, купившие Тиля, Хендрикса, Педру и прочую шешуру, так же как и Ж\Д гении, купившие такой отброс как Зе Луиш, гораздо выше менеджмента Вест Хэма.? Только не говори это вслух никому..
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    13 ноября в 13:21
    И что нового, я там увижу? Как спартак пропускает 4 одинаковых мяча с одного фланга?
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    13 ноября в 11:01
    Мне симпатично руководство ЦСКА. Не рубит сплеча, не грозит нервно своим, сцаными тряпками. Вдумчиво заменяет пазл за пазлом. Перестроили защиту, думают что в других линиях подправить.
    Да, затягивают не которые решения, где то на пользу, как с Акинфеевым. Где то во вред, как с Чаловым. Но в целом команду не штормит, не тресёт от внутренних скандалов, финансово стабильны. Я думаю за пару сезонов вернуться в кубковую зону и будут бороться за Чемпионство.
    Единственно на чём теряют время, это на тренере. Я понимаю, удачный опыт с Семаком перед глазами. Но там много дополнительных вводных. В одну воду два раза не войдёшь. Березуцкий не вытянет, у ЦСКА нет множества дополнительных вводных, как у Зенита.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    13 ноября в 08:01
    Тема интересная, но не вижу никаких проблем с вратарской позицией, зачем автор приплёл нам проблемы Влашича в ВХ, для нас Никола отработанный материал, мы остались при своих а он ушёл туда куда очень хотел вместе с папой, далее нападение, да есть проблемы причём эти проблемы появились с уходом Мусы и столько лет ждём нападающего хорошего уровня, Чалов и Заболотный это не то.
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    13 ноября в 01:49
    Ну, ЦСКА браво, так одурачить ВХ, продав им хорватскую днину за большие бабки.
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    13 ноября в 01:32
    Помазун будет.
    Эх Вагнер бы
    Kolenok
    Kolenok
    13 ноября в 01:18
    Конифей самый с.кливый вратарь,мог прославиться на весь мир,выбрал подворотню!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    12 ноября в 23:42
    Пересмотри, кроме шуток
    BDA81
    BDA81 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    12 ноября в 23:02
    смотреть этот сезон чемпионат инвалидов или еврокубков?!
    BDA81
    BDA81
    12 ноября в 23:01
    ANATOLY KANDAUROV Влашича спихнули как не ликвид в РПЛ , но с дуру наших умников,решили что РПЛ может воспитать того кто уже списан. Посмотрим что из этого получиться . Хотя первые впечатления были .....вообщем посмотрим .
    BDA81
    BDA81 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    12 ноября в 22:55
    )))Вы смотрю фанат Акинфеева )) Хорошо)) не психуйте ))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    12 ноября в 22:52
    А кто-нибудь мне пояснит по каким критериям отбирается Лучший комментарий? Очень интересно. И еще два вопроса. А в чем вратарская проблема, если у ЦСКА на контрактах вратари Помазун и Тороп.? Помазун в аренде до лета 22 года. Если Игорь уйдет - вот готовый номер 1 для ЦСКА. Чем он слабее Максименко, Селихова, Крицюка, Шунина или Заболотного с Джанаевым, или Песьякова.? Ничем. Илья обстрелянный вратарь 24 года - самое то. Так что никакой вратарской проблемы нет. Далее. А почему трансфер Влашича в ВестХэм назван странным ? 30 млн евро, как и планировали за него получили. ВХ один из лидеров АПЛ. А то, что Влашич там пока не в топе - это проблема Влашича, а не забота ЦСКА. Надо было не валять дурака последние полгода. В этой связи у меня просьба к авторам. Пожалуйста аргументируйте свои умозаключения. Голословные утверждения не имею доказательной убедительности.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    12 ноября в 22:16
    Нам тоже, как и на Спартак, поэтому сейчас Зенит бесспорный топ 1
    Хотя так по 3-4 футболиста на проблемные позиции и вполне могли бы с ним тягаться, но селекция у нас сейчас слабая
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ BDA81 (раскрыть)
    12 ноября в 22:13
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      12 ноября в 22:05
      Наполи ещё в Москву не приезжал, а как вы с Лестером на равных играли в Москве все видели )))
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ BDA81 (раскрыть)
      12 ноября в 22:04, ред.
      Ты для начала статистику открой Акинфеева даже по этому сезону!
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