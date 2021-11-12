Завершение карьеры Акинфеева, замена для Чалова и будущее Дивеева. У Березуцкого будет насыщенный трансферный год

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12 ноября 2021, 19:22

Если сам тренер сохранит пост.

У вратаря контракт до лета

Акинфеев никогда не требовал у ЦСКА столько денег, как получал Чорлука в «Локомотиве» или Иванович в «Зените». Медленно за много лет Игорь Владимирович сколотил приличное состояние, поэтому в августе 2018-го подписывал четырехлетний контракт без привязки к зарплате. Говорят, получает около 2.5 млн евро, а бывают и бонусы.

Захочет больше – снимется в рекламе, ведь после ЧМ -18 коммерческая привлекательность ветерана взлетела и не опускалась с той поры. Сам вратарь в интервью говорит, что предпочитает жить одним днем. А Гинер точно извлек для ЦСКА выгоду из-за того, что у Акинфеева, как и у братьев Березуцких, никогда не было агентов.

Если физически и морально Игорь будет готов на еще один сезон – легко получит новый контракт. Со здоровьем проблем нет, а психологический момент учтите. ЦСКА обидно пропускает даже без еврокубков, где Акинфеев натерпелся из-за ошибок защиты. А такие матчи, как разгром от «Сочи», могут бить по голкиперу морально. В конце ноября еще и игра против «Зенита»…

Весной сразу несколько источников подтвердили, что Акинфеев подумывает о завершении карьеры. Игорь может банально устать работать, когда можно этого не делать. Никуда не летать, не переживать стресс, наслаждаться жизнью с семьей. Родные редко видят футболистов, в 35 лет голкипера может направлять к завершению карьеры семья.

Готова ли оборона ЦСКА к потере Игоря? Категоричный уход со сборной показал, что Акинфеев сам себе на уме. Его нельзя переубедить, если решил. Летом может уйти из футбола, и ЦСКА понадобиться новый вратарь. Умнее искать его зимой, а Игорь терпеть не может реальных конкурентов. Помазун в «Урале» в аренде, на лавке 18-летний Тороп.

И плохо для клуба, что Бабаев не в той селекционной форме, как раньше. Лимит дополнительно сокращает выбор, а «Зенит» и «Спартак» точно присматривают себе нового голкипера из числа россиян. ЦСКА не будет первым в очереди за Ломаевым и Лантратовым, а ставить на Торопа – рисковать.

Эджуке и Дивеев под прицелом

Фернандесу 31 год, завершит карьеру в ЦСКА . Гинер отказался ото всех предложений по Марио, как и по Акинфееву. Игорь говорит, что ему даже не сообщали о предметном интересе. Но Дивееву всего 22 года, а Эджуке лишь 23. У них другой подход к жизни, чем у тех, кто на десять и более лет старше.

Одной из проблем нового ЦСКА называют отсутствие знаменитой «семейности». Гинеру сложнее понимать поколение Дивеева так, как понимал поколение Березуцких. И все перспективные молодые футболисты – Обляков, Эджуке, Бийол, Ахметов, Зайнутдинов и Чалов, окажутся плохими попутчиками «армейцев», если останутся надолго.

Парадокс ситуации. Если перспективный футболист надолго застревает в команде, которая может пропустить парочку еврокубковых сезонов, значит, недостаточно быстро растет. Следовательно, клуб теряет деньги – а ЦСКА нужны миллионы евро, ведь ВЭБ не собирается тратить на команду много средств государственной компании.

Кроме того, если конкретно Эджуке и Дивеев останутся на следующий сезон, значит, плохо сыграли в футбол. Или что ЦСКА не умеет продавать? Перед глазами показательная история Влашича – сначала Гинер затянул с расставанием, а когда ему вежливо посоветовало продать контракт хорвата, то выбрали странный вариант в Лондоне.

Никола пока вне основы симпатичного «Вест Хэма» Дэвида Мойеса с поставленной игрой и без явного места для игрока позиции хорвата. А есть еще более показательный пример, когда ЦСКА не только подрезал карьеру футболисту, но и потерял деньги.

Чалов зря не перешел в АПЛ

ЦСКА в чемпионские времена держал фигу в кармане. На одном поле с ловкими соперниками был еще ловчее. Теперь все иначе, по наитию. Захотел новый начальник выбрать Олича, вспомнив славное прошлое футболиста – взяли тренера без опыта. При этом поддерживать его в клубе никто не планировал.

А сейчас у Березуцкого подвешенное состояние. Впереди «Химки» — упрямая команда, пускай клуб с финансовыми проблемами. «Зенит» и «Крылья Советов» опасные. «Арсенал» с Божовичем стал лучше, для «армейцев» станет преградой. Березуцкий ставит понятную игру, но везучим его ЦСКА не назвать. Обидно уступили «Рубину», пропускали в дебюте от «Сочи», а собственное давление не сработало.

Необъяснимые ошибки в обороне проскакивали редко, после четырех голов сочинцев ЦСКА остался в списке самых успешных команд РПЛ по пропущенным мячам. Но вот результативность подводит. Забили 18 мячей в сезоне, в котором у середняка «Ростова» 25 точных ударов, а у новичка «Крыльев Советов» 19 голов. Четыре мяча на счету Эджуке, трижды забивали Заболотный и Чалов.

Говорят, что как раз форма Федора не устраивает Березуцкого. Не отдав форварда в АПЛ , клуб потерял большие деньги, а нападающий возможность развить успех в АПЛ после успешного сезона в РПЛ и звания лучшего снайпера. Тренер пытается найти для Чалова новую роль, но ни форвард острия Заболотный, ни сам Федор не играют так, как нужно для штурма зоны еврокубков.

Атака как комплекс у Березуцкого пока не работает. У Фернандеса за половину сезона ни одного голевого действия. Моменты создают многие – Обляков, Дзагоев и Ахметов, но реализация слабая. ЦСКА в четырех очках от второго места, поэтому крест на сезоне ставить никто не собирается. Но по соотношению голов к точным ударам команда Березуцкого ниже «Ростова» и «Арсенала», где меняли тренеров.

Московский клуб, прогадав с Гайчем, может сделать еще одну ставку на форварда-легионера. Вагнер Лав, Олич, Думбия и Муса завоевывали для «армейцев» трофеи, а Заболотный и Чалов не являются грозным оружием. В дерби со «Спартаком», например, у ЦСКА был один удар в створ. И не всегда его можно реализовать, поэтому после 14 туров у Березуцкого 7 осечек (5 поражений, 2 ничьих) и столько же побед.

Точечное усиление нужно, ведь рядом с Дивеевым в центре защиты вынужденно играет хавбек Бийол, а Магнуссона могут вернуть на левый фланг, когда будет в порядке. Обляков играл на чужой позиции, хотя ему лучше играть с Мухиным в центре поля, чтобы чаще создавать моменты. Потерю диспетчера Влашича не компенсировали приездом правого латераля Кастильехо.