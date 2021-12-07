Левников обслужит матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер»

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вчера, 17:23

Стало известно, кто рассудит матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Ференцварош» — «Байер».

Встречу обслужит российская бригада судей во главе с Кириллом Левниковым. Его ассистенты - Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Резервный рефери — Владислав Безбородов. VAR — Виталий Мешков, AVAR — Сергей Иванов.

Матч 6-го тура группового этапа ЛЕ «Ференцварош» — «Байер» состоится 9 декабря в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 23:00 мск.

В составе «Байера» в матче с «Ференцварошем» дебютирует российский голкипер Андрей Лунёв.