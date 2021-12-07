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Левников обслужит матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер»

вчера, 17:23
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)-:-Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерЗавтра в 23:00 Не начался

Стало известно, кто рассудит матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Ференцварош» — «Байер».

Встречу обслужит российская бригада судей во главе с Кириллом Левниковым. Его ассистенты - Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Резервный рефери — Владислав Безбородов. VARВиталий Мешков, AVAR — Сергей Иванов.

Матч 6-го тура группового этапа ЛЕ «Ференцварош» — «Байер» состоится 9 декабря в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 23:00 мск.

В составе «Байера» в матче с «Ференцварошем» дебютирует российский голкипер Андрей Лунёв.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:54
Лунёв будет рад землякам).
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 19:42
Интересно, а наши судьи - это просто судьи, или как в Европе например полицейские, адвокаты, почтальоны и гос.служащие?
pomor45
pomor45
вчера в 19:04
Второй вышел на орбиту УЕФА - полёт нормальный.
протон
протон
вчера в 19:02
Лунёв встречай знакомых
Gahi
Gahi
вчера в 19:01, ред.
Матч между командами "Ференцварош" и "Байер" не должен быть тяжёлым для арбитра матча Кирилла Левникова и его бригады. Так как встречаются лидер группы "Байер" и аутсайдер "Ференцварош" который проиграл все свои матчи и это последний матч в группе, где хозяева постараются набрать хотя бы одно очко, а следовательно и игра будет носить для них принципиальный характер. Учитывая данный момент матча Левников обязан справиться с натиском команды хозяев, чтобы держать нити игры в своих руках и не совершать грубых ошибок в этом матче. Удачи
1bear
1bear
вчера в 18:58
думаю,что матч будет беспроблемный
pendulum47
pendulum47
вчера в 18:26
Заметил такую тенденцию , что сейчас громче объявляют о назначениях наших судей в Европе ,чем о наших достижениях футбольных)))) Больше не чем гордится как назначениями наших арбитров.
drug01
drug01
вчера в 18:21
Растут наши судьи
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:21
Пушкаш арена лучший стадион этого года
pendulum47
pendulum47 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:16, ред.
Почему 2? Если уже 3, 4, 5
Товарища Мешкова, Иванова скинул уже?!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:15, ред.
Начнет матч на коленях))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:59
Ну раз Левников - значит Зенит победит !
YVG
YVG
вчера в 17:56
Пусть ему повезет.
Oplot
Oplot
вчера в 17:53
Нехороший судья
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:39
Вторая бригада российская появилась в Европе. Курочка по зёрнышку клюёт.
Удачного судейства и высокой оценки их работы. Удачи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:32
Спокойной ему игры!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:28
Лишь бы не накосячить.
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