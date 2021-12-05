Взятка в 300 евро, замалчивание дел мафии и уход с поля. Одиозный судья испортил главный матч Бундеслиги

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сегодня, 13:30

Цвайер – странный рефери.

Увлекательный бой, оба лидера Бундеслиги — красавцы

Веселые команды. У «Баварии» системные и, наверное, вечные (при таком количестве открытых атак) проблемы в защите. А Хуммельс забыл, за кого играет, по привычке выручил клуб из Мюнхена. Матс привез первый гол Левандовски неудачным выносом мяч. И мог сыграть намного лучше.

Всегда важно смотреть на реакции Хуммельса. Речь о футболисте, у которого в списке грехов уныние. Если для себя решил, что сегодня не везет и ничего с этим нельзя поделать, чемпион мира выступает ниже возможностей. У него на лице было написано неверие в успех, такое отношение ветерана передавалось молодым коллегам.

А вот контратаки команды Розе записываем в произведения искусства. Соединили природные таланты Ройса, Беллингхэма, Брандта и Холанда со стилем тренера – «4-1-3-2», узкая игра, разрезающие передачи, ставка на эффективность, а не на количество подходов. Брандт обыграл Дэвиса и Эрнандеса на первых минутах. И если бы не гол, подаренный Левандовски лично Хуммельсом, все могло сложиться иначе.

Дерзкий бычок Холанд мог вывести «Боруссию» Д вперед, но пробил мимо дальнего угла. Сразу постучал лбом о газон, наказывая себя за неточность. В перерыве выдохнул и хладнокровно прочитал грамотную атаку «шмелей». На повторе с высоты птичьего полета четко видно, как Холанд начинает бежать с правого фланга на левый край в штрафную площадь и успевает спрятаться за спиной защитника.

Норвежец увидел, как Упамекано неудачно цепляет мяч, получил передачу от умницы Беллингхэма и в стиле Ибрагимовича правой забросил мяч в обход прыжка Нойера под штангу. Если хронические проблемы с коленями оставят Эрлинга – в его случае все не так плохо, как у бразильца Роналдо, то получим великого форварда. Уже забивает так много, как португальский Роналду.

Но колени тревожат, Холанд слишком быстро вырос, молодой организм годами подстраивается под новые габариты и нагрузки. Врачи допускают, что грамотные тренировки избавят от боли, которая мешает Эрлингу спать в последние годы. Профессиональный спорт не так прост, как кажется со стороны. Ремарка о хронических ночных болях Холанда в суставах важна в связке с тем, что происходило дальше.

Цвайер всегда был арбитром спорной квалификации

Сотня людей работает год, а потом парочка свистков – сезон испорчен. Брандт вчера покалечился, а его старания перечеркнули чужие решения. Цвайер – скользкий тип. Он агент по недвижимости. Риелторов не любят почти всюду, нередко за дело. Феликс привык получать долю и умалчивать о минусах. Именно так поступил в 2004-м году, когда только-только начал карьеру судьи в Региональной лиге.

Его старший коллега Роберт Хойцер предложил Цвайеру взятку перед матчем «Вупперталя» и любительского состава «Вердера». Феликс был ассистентом и положил в карман 300 евро, чтобы «избегать критических ситуаций для „Вупперталя“ — цитируем вердикт Спортивного суда Немецкого футбольного союза. Матч был договорным, отмывали с его помощью деньги мафии.

В результате судья Хойцер погряз в долгах, получил тюремный срок в два с половиной года и пожизненное отстранение от профессии рефери. А Цвайер помалкивал годами о преступлениях, хотя с самого первого сезона знал, что его коллега коррумпированный. Не было ли еще договорных матчей, о которых попросту не узнали? Видим четкую разницу с Россией, где арбитров не садят, а отстраняют.

С правовой точки зрения подход Хачатурянца к одиозным рефери из РПЛ спорный. Куратор судейства и глава РПЛ „банил“ Вилкова и компанию без подробных аргументов и вердиктов по криминальным делам. Но эта тактика эффективнее, чем немецкая. Вряд ли лишь один арбитр Бундеслиги был связан с мафией и договорными матчами. Но немцам важна общая репутация, поэтому Цвайера, такого „молодого и перспективного“, всегда защищают.

И сам он себя обычно выгораживает. Пару лет назад был большой скандал, когда Феликс удалил наставника „Байера“ Шмидта, а тот отказался уйти с поля как раз против „Боруссии“ Д. Цвайер сам обиделся, увел команды, матч прервали на 10 минут. Хотя наставника „фармацевтов“ тоже можно понять. Главный рефери унизил его, передав удаление через резервного судью. В этом эпизоде весь Феликс.

Заносчивый рефери, который никогда не признает ошибок. Во время свежего матча, по словам Джана, судья сказал ему, что рука Хумельса в естественном положении. Посмотрел повтор – передумал. Перед этим было падение Ройса в штрафной „Баварии“, но судьи не зафиксировали офсайд в атаке и отказались увидеть толчок Эрнандеса. После матча Цвайер заявил, что хочет видеть жесткий футбол и поэтому не поставил пенальти.

Спорная мотивационная часть. Юный Беллингхэм не понимает, зачем назначать на центральный матч сезона рефери, у которого в карьере было участие в договорном матче? Конечно, один проступок в 2004-м в Региональной лиге не значит, что Цвайер работает на хорватскую мафию до сих пор. Но важнее, что молчал о мафиозных делах коллеги. Также дело в квалификации, у Феликса странный стиль арбитража, не умеет успокаивать команды.

„Боруссия“ Д вжилась в роль несчастного Пьеро

Увы, но и результаты в Лиге чемпионов, где без травмированного Холанда пропустили в плей-офф мощный „Аякс“ и дерзкий „Спортинг“, и серия чемпионств „Баварии“ говорят об одном. Оставаясь любимчиками далеко за пределами желто-черного Дортмунда, „Боруссия“ Д окончательно вжилась в роль трагичных страдальцев. И это не ироничная маска, как у Александра Вертинского.

Не хватает наставника, который сломает „Баварию“ морально, а Розе с неудачами в решающих матчах из другого теста. Это Клопп бешеный, поэтому отказал Мюнхену, а его „Боруссия“ выигрывала Бундеслигу, хотя начинали с нуля. Руководители клуба наслушались о кадровых подарках „Баварии“, но против разницы в финансовых возможностях ничего не сделать. Зато можно было компенсировать моральный отрыв.

Но такие деморализующие вечера, как в Дортмунде, мешают создать чемпионов. Да, Холанд теперь станет еще злее, всегда агрессивный. Он как молодой вариант Ибрагимовича, который на поле никогда не думает на шведском языке, поскольку считает его слишком мягким. Златан считает южнославянские языки более подходящими для чемпионского настроя. Того самого, которого у „Боруссии“ Д, к сожалению, нет.

В очных матчах „Бавария“ как минимум не хуже – Дортмунду не проигрывали с 2018-го. Были показательные разгромы, и не всегда дело в арбитраже. С другой стороны, говорим о конкретном сезоне. Цель не в том, чтобы оказаться сильнее самой стабильной из мощных команд мира. Задача – взять титул, набрав больше пунктов, чем „Бавария“. Нагельсманн ошибался, терял очки, а вчера получил спорную победу.

Когда ставили пенальти за игрой рукой Хуммельса, не учли важную деталь – Мюллер активно ему мешал сыграть, локоть Томаса на шее и у головы Матса. По современным трактовкам, где очень переживают из-за потенциальных ударов в голову, это опасная игра, фол в атаке, невзирая на параллельную игру рукой. Также очевидно, что Эрнандес толкнул Ройса в спину, очень, очень похоже на пенальти.

Цвайер ведь не объяснил отсутствие 11-метрового офсайдом у Холанда – похоже, плечо защитника „Баварии“ было ближе к воротам. Да и нервных игроков „Боруссии“ Д мог наказывать после грубых фолов – тут тоже поступал неграмотно, слабый арбитраж. Обидно, что видим скандал, ведь сильному Мюнхену не нужны подарки, даже после ничьей или поражения от Дортмунда могли взять „салатницу“.