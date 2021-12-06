Игру «Зенит» — «Челси» в ЛЧ обслужит бригада арбитров из Нидерландов

1638783651

вчера, 12:40

УЕФА назначил судей, которые будут работать на поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси».

Встречу обслужит судейская бригада из Нидерландов во главе с Сердаром Гэзюбююком. Помогать ему будут ассистенты Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Йерун Мансхот. На VAR будет работать Камфус Йохем, ему поможет Клэй Руперти.

Игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси» пройдет 8 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.