ГлавнаяНовостиСудействоЛига чемпионов 2021/2022

Игру «Зенит» — «Челси» в ЛЧ обслужит бригада арбитров из Нидерландов

вчера, 12:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 20:45 Не начался

УЕФА назначил судей, которые будут работать на поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси».

Встречу обслужит судейская бригада из Нидерландов во главе с Сердаром Гэзюбююком. Помогать ему будут ассистенты Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Йерун Мансхот. На VAR будет работать Камфус Йохем, ему поможет Клэй Руперти.

Игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси» пройдет 8 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Лондонский «Челси» набрал 12 баллов и досрочно пробился в плей-офф ЛЧ. «Зенит» (4) сыграет в Лиге Европы.

Все новости
Левников обслужит матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер»
Сегодня, 17:23 Комментарии15
ОфициальноШотландские арбитры обслужат матч «Марсель» — «Локомотив» в Лиге Европы
Сегодня, 14:01 Комментарии2
ОфициальноСловенская бригада арбитров обслужит матч «Легия» — «Спартак» в Лиге Европы
Сегодня, 13:16 Комментарии4
Сухина: «Красную карточку Соболева не отменят. Основания для неё есть»
Вчера, 21:14 Комментарии16
Взятка в 300 евро, замалчивание дел мафии и уход с поля. Одиозный судья испортил главный матч Бундеслиги
05 декабряСтанислав Горин в блоге Дно пробитоКомментарии10
Витория: «Очень не понравилось судейство и удаление Соболева»
04 декабря Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:22
едва ли судьям будет трудно
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 20:48
Для голландца русский холод беда
boris_spartak
boris_spartak
вчера в 17:12
Судьям, увы, в этом матче не поднять газпремского бабла. Очки зинке не особо нужны.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:34
Матч для судейской бригады будет несложным ведь он уже не имеет турнирного значения.
Vintaje
Vintaje
вчера в 16:14
В десять защитников дадут жару этому Челси
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 15:10
Абрамович это умеет, шестеро детей однако. Футбола в России нет это нужно признать.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 15:05
Зениту нужно выпустить молодых для игровой практики
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:56, ред.
Расстройство от содержания игры и количества пропущенных мячей может оказаться намного сильнее чем обсуждение назначенных судей на матч.......главный вопрос сможет ли команда с 4-я очками в группе набрать хотя бы ещё одно очко или так и завершит свое очередное безславное выступление в ЛЧ.
ОПС
ОПС
вчера в 14:52
Будем надеятся на лучшее.
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:35
Турнирный расклад таков, что зениту как раз все равно. В качественном судействе Челси заинтересовано.
makkie
makkie
вчера в 14:18
судейская бригада из Нидерландов во главе с Сердаром Гэзюбююком
________________________

Голландец турецкого происхождения, судя по всему.

Скорее всего, Челси привезёт дубль, но для Зенита кампания в ЛЧ досрочно завершена.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:06
Сердар будет судить,тёзка Азмуна,может это им поможет!😜
протон
протон
вчера в 13:58
Слуцкий не одобрил бы!
Телогрейка
Телогрейка
вчера в 13:24
Опять, чопорные, с берегов туманногто алььбона, будут таскать зеню по полю. А потом будет ныть ё типа, что если бы у бабушки был буй то она быал бы 🎅
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 12:53
Для Челси этот матч имеет очень большое значение
Как и для Ювентуса параллельный с Мальмё
Ведь команда , занявшая в этой группе второе место
Рискует уже в 1/8 попасть на Ливерпуль, Ман.Сити, Баварию, Аякс
В случае Ювентуса это гарантированный вылет
Если все же Челси каким то чудом выйдет со второго места, то в силу правил жеребьевки не встретится с Ливерпулем и двумя Манчестерами
Но думаю даже небольшая вероятность попасть на Баварию заставит их играть в матче с Зенитом в полную силу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:51
Лишь бы отсудил по-честному...
wc7grb5t4auc
wc7grb5t4auc
вчера в 12:50
Хоть с Занзибара их выпиши, результат заранее известен
drug01
drug01
вчера в 12:48
Будет очень жарко
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:46
Какая теперь разница ?
Mangur
Mangur
вчера в 12:45
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100