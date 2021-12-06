Игру «Зенит» — «Челси» в ЛЧ обслужит бригада арбитров из Нидерландов

УЕФА назначил судей, которые будут работать на поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси».
Встречу обслужит судейская бригада из Нидерландов во главе с Сердаром Гэзюбююком. Помогать ему будут ассистенты Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Йерун Мансхот. На VAR будет работать Камфус Йохем, ему поможет Клэй Руперти.
Игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси» пройдет 8 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Лондонский «Челси» набрал 12 баллов и досрочно пробился в плей-офф ЛЧ. «Зенит» (4) сыграет в Лиге Европы.
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Голландец турецкого происхождения, судя по всему.
Скорее всего, Челси привезёт дубль, но для Зенита кампания в ЛЧ досрочно завершена.
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Голландец турецкого происхождения, судя по всему.
Скорее всего, Челси привезёт дубль, но для Зенита кампания в ЛЧ досрочно завершена.
Как и для Ювентуса параллельный с Мальмё
Ведь команда , занявшая в этой группе второе место
Рискует уже в 1/8 попасть на Ливерпуль, Ман.Сити, Баварию, Аякс
В случае Ювентуса это гарантированный вылет
Если все же Челси каким то чудом выйдет со второго места, то в силу правил жеребьевки не встретится с Ливерпулем и двумя Манчестерами
Но думаю даже небольшая вероятность попасть на Баварию заставит их играть в матче с Зенитом в полную силу
Как и для Ювентуса параллельный с Мальмё
Ведь команда , занявшая в этой группе второе место
Рискует уже в 1/8 попасть на Ливерпуль, Ман.Сити, Баварию, Аякс
В случае Ювентуса это гарантированный вылет
Если все же Челси каким то чудом выйдет со второго места, то в силу правил жеребьевки не встретится с Ливерпулем и двумя Манчестерами
Но думаю даже небольшая вероятность попасть на Баварию заставит их играть в матче с Зенитом в полную силу