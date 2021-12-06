Сухина: «Красную карточку Соболева не отменят. Основания для неё есть»

Бывший арбитр Станислав Сухина высказался о возможности отмены красной карточки нападающего «Спартака» , полученной в матче с «Ахматом» (2:1)

В регламенте записано, что клуб может подать апелляцию на прямую красную карточку. Это не прецедент. Но по моему мнению, это красная карточка.

Соболев сказал, что ему было некуда убрать ногу? Видно, как он продолжает движение ногой и продавливает. Не просто уткнулся в ногу соперника и очень быстро убрал свою ногу, а сделал какое-то движение. Я понимаю, что в игре это может смотреться по-другому, но у нас телевизионный футбол. Когда на стоп-кадре показывают шипы, которые бьют в голень, – по телевизору это красная. В игре это не очень заметно. Все очень близко, борьба за мяч. Поэтому ВАР и придумали.

Присутствие Соболева на заседании КДК РФС может на что-то повлиять? Только на количество матчей, которые он должен будет пропустить. КДК принимает решение об отмене карточки на основании решения экспертной комиссии. Сколько матчей дадут Соболеву? Затрудняюсь ответить. Может быть, парочку, а может быть, автоматом оставят одну игру.

Не думаю, что красную карточку отменят. Основания для нее есть.