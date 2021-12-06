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Сухина: «Красную карточку Соболева не отменят. Основания для неё есть»

вчера, 21:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший арбитр Станислав Сухина высказался о возможности отмены красной карточки нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученной в матче с «Ахматом» (2:1)

В регламенте записано, что клуб может подать апелляцию на прямую красную карточку. Это не прецедент. Но по моему мнению, это красная карточка.

Соболев сказал, что ему было некуда убрать ногу? Видно, как он продолжает движение ногой и продавливает. Не просто уткнулся в ногу соперника и очень быстро убрал свою ногу, а сделал какое-то движение. Я понимаю, что в игре это может смотреться по-другому, но у нас телевизионный футбол. Когда на стоп-кадре показывают шипы, которые бьют в голень, – по телевизору это красная. В игре это не очень заметно. Все очень близко, борьба за мяч. Поэтому ВАР и придумали.

Присутствие Соболева на заседании КДК РФС может на что-то повлиять? Только на количество матчей, которые он должен будет пропустить. КДК принимает решение об отмене карточки на основании решения экспертной комиссии. Сколько матчей дадут Соболеву? Затрудняюсь ответить. Может быть, парочку, а может быть, автоматом оставят одну игру.

Не думаю, что красную карточку отменят. Основания для нее есть.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 11:31
Нога Соболева идёт дальше по инерции. Попробуй убрать - ничего не выйдет.
А ваш Коновалов после стыка уже через минуту бегал как ни в чём не бывало. Просто ваши решили после матча придать эпизоду драматичности и выложили фото царапины. И заменили Коновалова из-за его плохой игры, а не из-за травмы.
makkie
makkie
сегодня в 11:29
Сейчас бы слушать Сухину - эксперта по судейским делам )))
морозз
морозз
сегодня в 10:32
Если бы так сделал Дзюба то однозначно удалили бы футболиста получившего травму! Газпром всё и всех купил!
112910415
112910415
сегодня в 06:02
возможны варианты
k86ha85sdgkt
k86ha85sdgkt
сегодня в 04:58
С этим точно не поспоришь
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:30
Вобщем можно поздравить Александра с досрочным наступлением отпуска.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:53
Что же ты молчал, когда игрокам ЦСКа отменяли КК).
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 21:54
Он давно на дискву наиграл. За бесконечные симуляции.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:52
Совершенно верно. Он тянет ногу дальше. Почему Коновплов должен убирать свою, на которой он стоял. Соболев по хамски играет, он еще не вырос по взрослому. 3матча дисквы, из которых один условно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:49
Если дали зачем отменять.
drug01
drug01
вчера в 21:48
Всё по делу
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:45
Насколько помню когда игрок играет в мяч а второй подставляется то это опасная игра со стороны второго!
Futurista
Futurista
вчера в 21:39
Есть основания отменят...нет оснований не отменят...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:35
Сухина мог бы заменить Федотова, но слишком предвзят
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:30
Если соболеву отменить к.к. то все остальные, выданные игрокам всех клубов тоже нужно отменять и впредь к.к. показывать тогда когда оторвут какую нибудь часть тела.
протон
протон
вчера в 21:15
Ахметову отменили, хотя он был без мяча и просто бежал на того, кто им владеет, а Соболев просто давал мяч и по инерции нога опускается, там была нога соперника, который запоздал
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