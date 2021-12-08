Салах забил 7 голов на групповом этапе в сезоне ЛЧ — рекорд «Ливерпуля»

1638911271

сегодня, 00:07

Нападающий «Ливерпуля» забил гол в матче Лиги чемпионов с «Миланом» (1:1, второй тайм).

Этот гол стал 7-м для египетского форварда на групповом этапе текущего розыгрыша ЛЧ .

Ни один игрок в истории «Ливерпуля» не забил больше за один групповой этап Лиги чемпионов.

Недавно Салах был признан лучшим игроком месяца в «Ливерпуле» третий раз подряд.