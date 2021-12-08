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Салах забил 7 голов на групповом этапе в сезоне ЛЧ — рекорд «Ливерпуля»

сегодня, 00:07
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче Лиги чемпионов с «Миланом» (1:1, второй тайм).

Этот гол стал 7-м для египетского форварда на групповом этапе текущего розыгрыша ЛЧ.

Ни один игрок в истории «Ливерпуля» не забил больше за один групповой этап Лиги чемпионов.

Недавно Салах был признан лучшим игроком месяца в «Ливерпуле» третий раз подряд.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:53
Пора и в сборной так же.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:36
Молодец, главное не останавливаться на достигнутом. Удачи
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 08:33
Иногда и проходным сложно забить
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:59
Салах вне конкуренции на африканском континенте.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:59
Главное забил достаточно сильным командам, а не проходным соперникам.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:37
Салах продолжает радовать
sv_1969
sv_1969 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 06:38, ред.
Или монстр-фараон)))
112910415
112910415
сегодня в 06:32
египетский монстр !
ОПС
ОПС
сегодня в 04:59
Молодец получается.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:32
Салаха с рекордом!
А может стоило дать ему отдохнуть и не везти его в Милан как Хендо и Вирджилла?
в декабре 9 матчей в АПЛ и в каждом матче надо биться по полной
сегодняшний гол , в игре которая ничего не значила , был бы ценне 11 в матче с АВ
1bear
1bear
сегодня в 01:02
Салах - молодец,Милан - разочарование
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:37
Они сильнее и пешком
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:36
Салаху лучший сейчас
протон
протон
сегодня в 00:13
Салах огонь и в АПЛ и в ЛЧ в этом сезоне, лучший просто
протон
протон
сегодня в 00:13
Ливерпуль первый тайм пешком отыграл и создал больше моментов чем Милан, которому нужна только победа. Салах даже лениво так забивал)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:09
Салах и не такое может!
MORBIUS
MORBIUS
сегодня в 00:09
Салах просто монстр на данном этапе.
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