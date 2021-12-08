Салах забил 7 голов на групповом этапе в сезоне ЛЧ — рекорд «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче Лиги чемпионов с «Миланом» (1:1, второй тайм).
Этот гол стал 7-м для египетского форварда на групповом этапе текущего розыгрыша ЛЧ.
Ни один игрок в истории «Ливерпуля» не забил больше за один групповой этап Лиги чемпионов.
Недавно Салах был признан лучшим игроком месяца в «Ливерпуле» третий раз подряд.
А может стоило дать ему отдохнуть и не везти его в Милан как Хендо и Вирджилла?
в декабре 9 матчей в АПЛ и в каждом матче надо биться по полной
сегодняшний гол , в игре которая ничего не значила , был бы ценне 11 в матче с АВ
А может стоило дать ему отдохнуть и не везти его в Милан как Хендо и Вирджилла?
в декабре 9 матчей в АПЛ и в каждом матче надо биться по полной
сегодняшний гол , в игре которая ничего не значила , был бы ценне 11 в матче с АВ