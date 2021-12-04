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Левандовски установил рекорд по голам в выездных играх Бундеслиги

вчера, 22:44
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в ворота дортмундской «Боруссии» в поединке 14-го тура немецкой Бундеслиги.

У поляка уже 118 голов в выездных матчах чемпионата Германии. Это рекордная цифра в рамках немецкого первенства. Он обошел экс-форварда «Шальке» Клауса Фишера, у которого 117 голов.

Всего на счету 33-летнего Левандовски 15 забитых мячей в 13 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 17:59
У Месси прям требл
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:58
Ещё раз повторяю , почему другие в Баварии или в твоём Сити так не могут если нет конкурентов ?
galem72
galem72
сегодня в 10:35
Да кому нужны эти рекорды? Можно и без голов драгоценные мячики собирать. ))
shur
shur
сегодня в 10:29
...а толку то? Где мячик золотой, где..........в КараганМессиде !!!
Дрючик 76
Дрючик 76 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 03:02
Да,надо Дзюбу было,у нас очень сильный чемпионат!) Без обид!)
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 03:00
Он просто Месси теперь после каждого матча подзатыльники будет отвешивать такие)А Месси пусть спит в обнимку с этим мячом!)
Cayman
Cayman ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:41
а только что что было?), Лева в отрыве от всех, плюс 9 мячей в лч уже тоже есть)
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:27
Красава Лева. Продолжает забивать и штамповать рекорды. Так держать!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Cayman (раскрыть)
сегодня в 00:57
Худший по каким показателям? Он по полезности второй в команде, после Мбаппе. А в возрасте Килиана он вообще рвал всех в одиночку.
Cayman
Cayman ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:48
как раз таки его и выброли , игрока одной лиги Месси, который худший игрок во франции
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:56
В 2013 году кинули Рибери за требл, а в 2021 году у Баварии не было столько титулов, поэтому Левандовски не получил.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:53
Очень слабый чемпионат. Игрок одной лиги. Правильно, что ума хватило голосующим в большинстве его не выбрать.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ faneng (раскрыть)
вчера в 23:46
С каких пор он слабый? Не самый богатый это точно, но далеко не слабый, немцы итальянцев обошли даже в рейтинге и после Испании и Англии, у них около 7 клубов спокойно могут биться в зоне лч
Совсем недавно был немецкий финал лч
Cayman
Cayman ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:45
Левандовский побил рекорд Мюллера, державшый почти 40 лет, за это время в Баварии играли много топовых напов, но ни кто рекорды не ставил, и это факт, и в бундеслиге конкуренция не хуже черм в ла лиге, и лучше чем в серии а
Cayman
Cayman ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:38
бундеслига самый посещаемый чемпионат, потому что там высокая конкуренция, и точно сильнее, чем серия А
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:33
Роберт - машина по заколачиванию голов.
faneng
faneng
вчера в 23:29, ред.
Понятно что чемпионат Германии слабый. Но не слабее чемпионата Франции! Посмотрите как Месси - солнцеликий обладатель семи липовых Золотых мячей - валяет дурака во Франции, и посмотрите как феерит Левандовски в Германии.
Скажете Левандовски легко потому что он сыгран с партнерами?
Роналду много забивал с первых матчей в Ювентусе и с первых матчей в Манчестер Юнайтед.
Месси - игрок одной команды и самый фальшивый обладатель Золотых мячей, какого только можно себе представить.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:29
А на Золлотой Мяч не хватило !
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:23, ред.
вот только в Бундеслиге такой футбол, что клуб из их топ-5 может 77 любой клуб АПЛ, и это факт, и не только АПЛ.
Elliada
Elliada ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
вчера в 23:20
Бавария 9 раз подряд становится чемпионами. Как ты думаешь, есть у них конкуренты?
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:15
А чо до него никто в Баварии рекорды не ставил
Elliada
Elliada
вчера в 23:13
Чемпионат одной команды. Разница в классе между Баварией и остальными огромная. Удивительно, что болельщики ходят на футбол. Интриги никакой.
С такими соперниками Левандовски еще долго будет статистику набивать
sash71
sash71
вчера в 23:08
Месси ходит и получает ЗМ, а Левандовский бегает и не получает ЗМ. Представляете какая разница в классе у этих людей ?!
протон
протон
вчера в 23:00
Один из лучших игроков Бундеслиги в истории, после его перехода в Мюнхен не мог и представить
протон
протон
вчера в 23:00
И какой-то пешеход получил ЗМ вместо этого зверя?)
simon_3d
simon_3d
вчера в 22:51
В честь этого можно Месси еще пару золотых мячей дать
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:50
И не фиг дёргаться из Баварии.
Gahi
Gahi
вчера в 22:50
С такими партнёроми можно показывать рекорды. Удачи
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