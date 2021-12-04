Левандовски установил рекорд по голам в выездных играх Бундеслиги

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в ворота дортмундской «Боруссии» в поединке 14-го тура немецкой Бундеслиги.
У поляка уже 118 голов в выездных матчах чемпионата Германии. Это рекордная цифра в рамках немецкого первенства. Он обошел экс-форварда «Шальке» Клауса Фишера, у которого 117 голов.
Всего на счету 33-летнего Левандовски 15 забитых мячей в 13 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги.
Скажете Левандовски легко потому что он сыгран с партнерами?
Роналду много забивал с первых матчей в Ювентусе и с первых матчей в Манчестер Юнайтед.
Месси - игрок одной команды и самый фальшивый обладатель Золотых мячей, какого только можно себе представить.
Скажете Левандовски легко потому что он сыгран с партнерами?
Роналду много забивал с первых матчей в Ювентусе и с первых матчей в Манчестер Юнайтед.
Месси - игрок одной команды и самый фальшивый обладатель Золотых мячей, какого только можно себе представить.