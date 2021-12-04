Роналду: «Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в твиттере прокомментировал тот факт, что забил 800-й и 801-й голы в карьере.
Очень рад стать первым футболистом, который забил более 800 голов в официальных матчах.
Какая потрясающая и незабываемая серия... Спасибо всем моим болельщикам за то, что всегда были рядом со мной.
Уже 801 гол. Серия продолжается.
У многих Рон вызывает какую то токсичность, неприязнь, и в целом как можно говорить, что он не встанет в число великих?
тут два варианта, либо вы в футболе любитель, либо у вас круче Месси никого нет.
И кстати, что вы привязались к статистике и сравниваете за 20 век, он же сказал ‘’в официальных играх’’ .
И он не войдёт в история как наконечник, он войдёт в история как великий футболист своего времени, на ряду с другими великими игроками
У многих Рон вызывает какую то токсичность, неприязнь, и в целом как можно говорить, что он не встанет в число великих?
тут два варианта, либо вы в футболе любитель, либо у вас круче Месси никого нет.
И кстати, что вы привязались к статистике и сравниваете за 20 век, он же сказал ‘’в официальных играх’’ .
И он не войдёт в история как наконечник, он войдёт в история как великий футболист своего времени, на ряду с другими великими игроками