Роналду: «Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов»

Форвард «Манчестер Юнайтед» в твиттере прокомментировал тот факт, что забил 800-й и 801-й голы в карьере.

Очень рад стать первым футболистом, который забил более 800 голов в официальных матчах.

Какая потрясающая и незабываемая серия... Спасибо всем моим болельщикам за то, что всегда были рядом со мной.

Уже 801 гол. Серия продолжается.