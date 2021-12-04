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Роналду: «Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов»

вчера, 12:31

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в твиттере прокомментировал тот факт, что забил 800-й и 801-й голы в карьере.

Очень рад стать первым футболистом, который забил более 800 голов в официальных матчах.

Какая потрясающая и незабываемая серия... Спасибо всем моим болельщикам за то, что всегда были рядом со мной.

Уже 801 гол. Серия продолжается.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:02
силён, конечно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:14
Так он и 900 забьет...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:13
У гнома припадок.
1bear
1bear
вчера в 15:42
...и продолжает забивать - это фантастика !!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:02
Молодец, что тут ещё сказать! Профессионал
sv_1969
sv_1969 ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 14:52
Да мне пох если честно!Надоела эта бадяга(((
Rex04
Rex04
вчера в 14:49
Мля как он меня раздражает,йопти пускай кто-нибудь другой этого скажет….
liverpool-today
liverpool-today ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:46
И что? У Ибры тоже всегда я на первом месте. Никто же его за это не гнобит. Я ни за кого не болею, но люди оставайтесь адекватными. Благодаря своему я, он и добивается всяких рекордов. Была бы у Аршавина такая дисциплина как у него, может быть до сих пор радовал бы нас игрой а не пропадал где то в Казахстане.
Rattlehead
Rattlehead ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
вчера в 14:42
«тут два варианта, либо вы в футболе любитель, либо у вас круче Месси никого нет.»

Так тут все любители. Профессионалы другим заняты.
liverpool-today
liverpool-today ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:35, ред.
А чем велик Марадонна? Кроме его игры рукой и наркотиков, ничего путного о нём не могу сказать. В отличие от Пеле, который чуток пустился в фантазию только на старости лет
Johnes
Johnes ответ амурец (раскрыть)
вчера в 14:33
Если под словом «другой» скрывается фамилия Месси, то у него 783 мяча при гораздо меньшем количестве сыгранных встреч. Каких-то 17 мячей! Так, что отыграет и превзойдёт твоего тайного кумира!
Johnes
Johnes
вчера в 14:27
805 голов у Йозефа Бицена! Это в официальных матчах ! Так что на счет первого… либо вырвали из контекста, либо опять этот самовлюбленный персонаж включил свое ЯЯЯ
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 14:26
А гном тужится каждые 4 месяца на 1 гол))))))))
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 14:19, ред.
Не понимаю людей которые кричат что он хвастается или есть футболисты кто больше забивал (учитывая, что это было в 20 веке и футбол был тогда совершенно другим).
У многих Рон вызывает какую то токсичность, неприязнь, и в целом как можно говорить, что он не встанет в число великих?
тут два варианта, либо вы в футболе любитель, либо у вас круче Месси никого нет.

И кстати, что вы привязались к статистике и сравниваете за 20 век, он же сказал ‘’в официальных играх’’ .

И он не войдёт в история как наконечник, он войдёт в история как великий футболист своего времени, на ряду с другими великими игроками
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 14:17
Вот я думаю, Роналду забил 800 голов, это по 40 голов в течение 20 лет.
Что-то сильно сомнительно, что другие футболисты до него играли по 20 лет и забивали по сорок голов. Обычно они и карьеру заканчивали раньше, так как медицины современной не было, да и пили и курили от души, плюс защитники с ними не церемонились.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:58
Ну забил и забил...
Нап и должен забивать...не вратарь же...
Тем более 20 сезонов уж играет...
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:53
Хорош достижение
Tostao
Tostao
вчера в 13:53, ред.
Где-то всплакнул темнокожий,
Трижды земной чемпион:
"Дали бы мальт мне в соперники тоже,
Я бы забил миллион."
--------------
Р. S. Мнение свое не навязываю и претензии прошу не предъявлять. Отвечать не буду. Для меня Пеле - Король.
kust07
kust07
вчера в 13:45
Респект Роналду. Нашим ,российским игрокам так бы.Хоть половину рекорда побить
амурец
амурец ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:37
Да голы в АПЛ значат больше чем в других мне думается, хотя и в сериаАле забиваться толе на легко, в ЛЛ играют сами и дают играть другим в к кроме матрасов
амурец
амурец ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 13:34
Да просто молодец, но при том что Роналду просто машина для голов, , да он был лучший в своём покалении, но думается что величия Пеле и тем более Марадоны ему не достичь
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 13:32
Причём в сильнейших чемпионатах и за сборную, которой противостояли лучшие футболисты своих стран.
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:24
Нет конечно Роналду войдёт в историии как голевая машина, го великим как к примеру Зидан, Пеле, Бжкенбауэр и тд, а тем более Марадона он настанет, так же как и Месси войдёт в историю как рекордсмен по ЗМ, в том числе и липовым, но вкл ними они не станут никогда, единственная их Надежда встать в один ряд с этими великими игроками это ЧМ
sir_Alex
sir_Alex ответ амурец (раскрыть)
вчера в 13:23
Согласен, результат просто впечатляющий. С учётом скоростей в современном футболе, по сравнению с временами того же Пеле и Марадоны.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:23
Уникальный футболист но в его карьере всегда на первом месте было Я(((
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:22
Молодец, из них 500 замыкающие, наподставлял ножку)) что по ассистам, о, великий ?))
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:19, ред.
Эрвин Хельмхен забил 982 гола, Йозеф Бицан - 948, Ференц Пушкаш - 808. Какой он первый?!
амурец
амурец
вчера в 13:18, ред.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:18
    Рон Красавчик, своё величие доказывает по факту !!!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 13:15
    Величие игрока не зависит от забитых голов. Марадона не даст соврать. Роналду войдет в историю как результативный бомбардир, но не как великий футболист
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