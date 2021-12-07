Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

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вчера, 21:18

Нападающий ПСЖ сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:0, первый тайм).

Первый гол стал для французского форварда 30-м в Лиге чемпионов. Килиан в возрасте 22 лет 352 дней стал самым молодым игроком в истории, достигшим этой отметки в ЛЧ .

Мбаппе побил рекорд , забившего 30-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет 131 дня.

Также недавно Мбаппе забил самый быстрый гол в своей карьере.