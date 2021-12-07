Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:0, первый тайм).
Первый гол стал для французского форварда 30-м в Лиге чемпионов. Килиан в возрасте 22 лет 352 дней стал самым молодым игроком в истории, достигшим этой отметки в ЛЧ.
Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси, забившего 30-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет 131 дня.
Также недавно Мбаппе забил самый быстрый гол в своей карьере.
Чего ему Я и желаю!!!
Чего ему Я и желаю!!!
Только Роналду забивал в трех финалах.
Только Роналду забивал в 11 подряд матчах основной сетки.
Больше всего Роналду забил своему теперь уже бывшему клубу "Ювентусу" - десять мячей.
По голам на групповом этапе Месси опережает Роналду 72:68.
Только Роналду забивал в трех финалах.
Только Роналду забивал в 11 подряд матчах основной сетки.
Больше всего Роналду забил своему теперь уже бывшему клубу "Ювентусу" - десять мячей.
По голам на групповом этапе Месси опережает Роналду 72:68.
Роналду первым забил 100 мячей за один клуб. Это произошло 14 февраля 2018 года, когда он отличился за "Реал" в матче с "ПСЖ". Ровно месяц спустя Месси повторил достижение с "Барселоной" в матче против "Челси".
Роналду первым забил 100 мячей за один клуб. Это произошло 14 февраля 2018 года, когда он отличился за "Реал" в матче с "ПСЖ". Ровно месяц спустя Месси повторил достижение с "Барселоной" в матче против "Челси".
Настолько в панике гном, что сделал шикарный пас для третьего гола, но французский бегунок не забил.
Настолько в панике гном, что сделал шикарный пас для третьего гола, но французский бегунок не забил.