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Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

вчера, 21:18
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 1Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:0, первый тайм).

Первый гол стал для французского форварда 30-м в Лиге чемпионов. Килиан в возрасте 22 лет 352 дней стал самым молодым игроком в истории, достигшим этой отметки в ЛЧ.

Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси, забившего 30-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет 131 дня.

Также недавно Мбаппе забил самый быстрый гол в своей карьере.

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Все комментарии
Тёма Ветров
Тёма Ветров
сегодня в 09:12
Года - дня или лет - дней, а не лет, дня
stromshik
stromshik ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:08
Вот именно! Считай, сам себя уже на скамейку усадил. А если ещё и не похвалил Месси в интервью, то практически себя на трансфер выставил.
112910415
112910415
сегодня в 07:02
это он неправильно поступил )
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:07
Мои поздравления
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:09
Каких рекордов только не напридумывали.
1bear
1bear
вчера в 23:57
постепенно у гнома не останется рекордов
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:52
Мбаппе поиздевался над обладателем сего рекорда, побив его на глазах рекордсмена))
протон
протон
вчера в 23:42
Главные звёзды ПСЖ - это Месси и Неймар, интервью, там, фоточки в Инстаграм, футболочки в магазинах. Мбаппе - все таки главный тащер Парижа. Без него французы вряд ли вышли из группы ЛЧ.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:56
Мбаппе нужно в Реал.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:51
Мбаппе задвинул Месси прямо на глазах у Месси!
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ NOVA (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:49
А вот это оскорбление пользователя. В данном случае меня. Наверное, достойно бана навсегда, не так ли?
sash71
sash71
вчера в 22:37
Рекорды для этого и ставятся, чтобы потом их можно было побить.
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:30
И всё? Не все его достижения из личного музея Криштиану перечислил.
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:28
А сам отрывается на Катаре, Люксембурге, и всяких Мальмё)))
kust07
kust07
вчера в 22:23
У Мбаппе светлое будущее,если дурака валять не будет
karnager
karnager ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:10
уже и голам брюгге меська похвастаться не может. Только в фифе, играя за себя
MORBIUS
MORBIUS
вчера в 22:04
Скоро 2-8 будет,если Бавария придет))))))))) Карлан знает))))))))
Gelious
Gelious
вчера в 21:57
    Сантус
    Сантус
    вчера в 21:57
    Мне кажется мы скоро увидим медиараскрутку нового противостояния в футболе.Ставлю на парочку Мбаппе-Холанд.По Холанду возможно суждение преждевременно,ибо не понятно что он такое вне Дортмунда.Я уже видел пачку звездулек оттуда которые скисли в других клубах....Левандовским не тыкать...))
    Elliada
    Elliada
    вчера в 21:47
    Месси в молодости часто травмировался. Так что неудивительно
    протон
    протон ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 21:45
    Месси забил 38-й команде в Лиге чемпионов, повторив рекорд Роналду
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 21:45
    в его возрасте ещё много будет футбольных достижений..
    Чего ему Я и желаю!!!
    протон
    протон ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 21:44
    Роналду первым забил 50 голов в плей-офф, теперь у него уже больше 60.
    Только Роналду забивал в трех финалах.
    Только Роналду забивал в 11 подряд матчах ﻿основной сетки.
    Больше всего Роналду забил своему теперь уже бывшему клубу "Ювентусу" - десять мячей.
    По голам на групповом этапе Месси опережает Роналду 72:68.
    протон
    протон ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Достижения в Лиге чемпионов
    Роналду первым забил 100 мячей за один клуб. Это произошло 14 февраля 2018 года, когда он отличился за "Реал" в матче с "ПСЖ". Ровно месяц спустя Месси повторил достижение с "Барселоной" в матче против "Челси".
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 21:39
    Шас Гном обидется и пойдет к своим хозяивам просить еше один золотоц мяч.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:38
    Рекорды печатают каждый день.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 21:38
    А потом он стал нападающим и обошёл месси как стоячего
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 21:36
    Криш смеётся с голов Месси брюггам и прочим лайтам))
    drug01
    drug01
    вчера в 21:36
    Пора мяч отдавать
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 21:35
    АХАХАХАХА

    Настолько в панике гном, что сделал шикарный пас для третьего гола, но французский бегунок не забил.
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