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Гвардиола установил рекорд АПЛ, одержав юбилейную победу

вчера, 08:18
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в матче 14-го тура АПЛ.

Любопытно, что эта победа стала 150-й в данном турнире для рулевого «горожан» Хосепа Гвардиолы. Испанец добрался до этой отметки быстрее всех в истории АПЛ – за 203 матча.

Он опередил по этому показателю бывшего наставника «Челси» Жозе Моуриньо (230 игр).

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Все комментарии
Франц Кафка
Франц Кафка ответ Дух Самайна (раскрыть)
вчера в 18:38
в ЛЧ нет, но в Германии трэбл взял. Тот же Флик легко в Гремании все выиграл, а с ЛЧ повезло в тот год.
С Баварией конкурировать в их лиге может только Боруссия, и то на короткой дистанции если.
Дух Самайна
Дух Самайна ответ Франц Кафка (раскрыть)
вчера в 16:28
Ковач ничего не смог сделать в ЛЧ с Баварией и с трудом выиграл Бундеслигу в последнем туре
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 15:57, ред.
Интересно будет этого шарлатана увидеть в другой лиге. В Мюнхене толком ниче и не сделал. И посредственный тренер с Баварией в Германии сможет взять трэбл.
Пусть идет в Юве, Милан, Марсель, Лилль, ЦСКА, Рубин, Локо и покажет себя.
Да он классный тренер, хороший, умный, стратег(иногда и сам себя переигрывает, но все же) НО никак не самый лучший в истории футбола.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:14
Лучший тренер современности! И не чешет языком типо "Я особенный", а делом доказывает.
протон
протон
вчера в 11:46
Гениальный тренер нашей современности. Перфексионист футбольного искусства.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:03
Пора уже Гвардиоле в Зенит переходить - за призами !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:01
А рекорд трат на трансферы тоже Гвардиола установил ?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 10:32
хоть и не поклонник МС и лично Пепа, но признаю Гвардиола один из лучших современных тренеров
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:19
С юбилеем его!
ОПС
ОПС
вчера в 10:13
Неплохое достижение.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:50
Достойное достижение.
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 09:31
Рекорды на лярд трансферов)))))
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:19
Крут лысый Пепка!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:15
Команда у него соответствующая.
Gahi
Gahi
вчера в 08:54
Молодец, пора с командой в Лиги Чемпионов УЕФА всех побеждать, чтобы трофей завоевать. Удачи
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 08:49
Кто бы что не говорил, но Гвардиола топовый тренер.
Elliada
Elliada
вчера в 08:41
Кто, если не он? Лучший. Должен получить тренер месяца АПЛ за ноябрь. Выиграл все матчи, включая матчи ЛЧ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 08:38
Айда Хосеп в Урал к самоцветам, будешь сверкать всеми цветами радуги).
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:21
Мои поздравления.
Cat01
Cat01
вчера в 08:21
Так держать
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