Гвардиола установил рекорд АПЛ, одержав юбилейную победу

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в матче 14-го тура АПЛ.
Любопытно, что эта победа стала 150-й в данном турнире для рулевого «горожан» Хосепа Гвардиолы. Испанец добрался до этой отметки быстрее всех в истории АПЛ – за 203 матча.
Он опередил по этому показателю бывшего наставника «Челси» Жозе Моуриньо (230 игр).
С Баварией конкурировать в их лиге может только Боруссия, и то на короткой дистанции если.
С Баварией конкурировать в их лиге может только Боруссия, и то на короткой дистанции если.
Пусть идет в Юве, Милан, Марсель, Лилль, ЦСКА, Рубин, Локо и покажет себя.
Да он классный тренер, хороший, умный, стратег(иногда и сам себя переигрывает, но все же) НО никак не самый лучший в истории футбола.
Пусть идет в Юве, Милан, Марсель, Лилль, ЦСКА, Рубин, Локо и покажет себя.
Да он классный тренер, хороший, умный, стратег(иногда и сам себя переигрывает, но все же) НО никак не самый лучший в истории футбола.