Гвардиола установил рекорд АПЛ, одержав юбилейную победу

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вчера, 08:18

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в матче 14-го тура АПЛ .

Любопытно, что эта победа стала 150-й в данном турнире для рулевого «горожан» . Испанец добрался до этой отметки быстрее всех в истории АПЛ – за 203 матча.

Он опередил по этому показателю бывшего наставника «Челси» (230 игр).