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«Интер» повторил клубный рекорд 70-летней давности

сегодня, 00:11
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Миланский «Интер» в гостевом поединке 16-го тура Серии А обыграл «Рому» со счетом 3:0.

Для миланцев это была 18-я выездная встреча в чемпионате Италии подряд, в которой команда сумела забить. Это повторение клубного рекорда, который был установлен в период с октября 1950 по сентябрь 1951 года.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 12:05
«Интер» хорош. Выглядят более зрелой командой, нежели «Милан» и «Наполи».
Те играют более рискованно и неразумно, хоть и могут устроить шоу. «Интер» — более хладнокровный и расчетливый хищник. Иногда из-за чрезмерной расчетливости игра провисает, но в целом без сюрпризов.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:37
Мои поздравления. Хороший показатель.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:34
С нападением полный порядок
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:31
Мои им поздравления
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:15
Интер хорош и в этом сезоне
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:22
Интер очень силен. Это главный претендент на титул.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:58
Молодцы, есть возможность отличиться в следующих матчах. Удачи
1bear
1bear
сегодня в 00:59
Интер с такой игрой снова будет чемпионом !!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:53
Долго же пришлось его ждать.
протон
протон
сегодня в 00:19
Почитал про Ньерса - невероятная биография у человека.
Оказывается он венгр, настоящее имя - Иштван Ньерш. Родился во Франции, играл в Чехии, Италии (один из лучших бомбардиров в истории Интера) и Швейцарии, последние годы жил в Сербии.
Побросало его по свету.
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