«Интер» повторил клубный рекорд 70-летней давности

Миланский «Интер» в гостевом поединке 16-го тура Серии А обыграл «Рому» со счетом 3:0.
Для миланцев это была 18-я выездная встреча в чемпионате Италии подряд, в которой команда сумела забить. Это повторение клубного рекорда, который был установлен в период с октября 1950 по сентябрь 1951 года.
Те играют более рискованно и неразумно, хоть и могут устроить шоу. «Интер» — более хладнокровный и расчетливый хищник. Иногда из-за чрезмерной расчетливости игра провисает, но в целом без сюрпризов.
Те играют более рискованно и неразумно, хоть и могут устроить шоу. «Интер» — более хладнокровный и расчетливый хищник. Иногда из-за чрезмерной расчетливости игра провисает, но в целом без сюрпризов.
Оказывается он венгр, настоящее имя - Иштван Ньерш. Родился во Франции, играл в Чехии, Италии (один из лучших бомбардиров в истории Интера) и Швейцарии, последние годы жил в Сербии.
Побросало его по свету.
Оказывается он венгр, настоящее имя - Иштван Ньерш. Родился во Франции, играл в Чехии, Италии (один из лучших бомбардиров в истории Интера) и Швейцарии, последние годы жил в Сербии.
Побросало его по свету.