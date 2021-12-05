«Интер» повторил клубный рекорд 70-летней давности

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сегодня, 00:11

Миланский «Интер» в гостевом поединке 16-го тура Серии А обыграл «Рому» со счетом 3:0.

Для миланцев это была 18-я выездная встреча в чемпионате Италии подряд, в которой команда сумела забить. Это повторение клубного рекорда, который был установлен в период с октября 1950 по сентябрь 1951 года.