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Витория: «Не скажу о том, кто выйдет на поле в матче с „Легией“»

вчера, 20:00
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20:45 Не начался

Рулевой «Спартака» Руй Витория порассуждал о предстоящем матче с «Легией» в Лиге Европы.

Про такие матчи мы говорим: «всё или ничего». Также было и с «Наполи». Нам необходимы максимальная концентрация и внимание к деталям, которые могут изменить абсолютное всё.

Сегодня, конечно же, я не скажу о том, кто выйдет на поле и будет играть. Что касается вопросов стратегии, то у нас нет Соболева, Понсе, Ларссона. Но есть другие, кто может выступить в этой роли, — Мелкадзе, Ломовицкий, Мельников, Шитов и другие.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:28
Самое главное, чтобы игроки знали
Сп62
Сп62
вчера в 21:06
Военную тайну выдавать нельзя, тем более полякам.
Gahi
Gahi
вчера в 20:54, ред.
Очень странно ведут себя эти журналисты, прекрасно знают в каком состоянии находиться команда "Спартак" и какие проблемы испытывает Витория с составом. Которому обещали помочь с качественными футболистами, но воз и поныне там. Поэтому тренеру приходиться выкручиваться из того что есть у него в наличии. Отсутствие в заключительном матче против "Легией" таких футболистов как Соболев, Понсе, Ларссон, это очередная главная боль Руя Витории, кем можно заменить данных игроков чтобы сохранить качество игры команды в этом матче. Но нужно дать должное Рую Витории, что при всех проблемах в команде он старается поддерживать боевой дух в "Спартаке". Удачи
beefs
beefs
вчера в 20:44
все правильно, интрига должна быть...
Cat01
Cat01
вчера в 20:43
Сказал очень загадочно....
makkie
makkie
вчера в 20:42
Но есть другие, кто может выступить в этой роли, — Мелкадзе, Ломовицкий, Мельников, Шитов и другие.
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Дрим-тим )))
Если с таким нападением Спартак добьётся выхода из группы - это будет настоящим чудом. Особенно в свете прогнозов сразу после жеребьёвки в ЛЕ.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:41
Готовить, выводить команду на поле зная, что на следующий день решится его судьба в клубе...которая возможно уже решена.
Буду болеть завтра и за тренера тоже, чтобы он, если уйдет, то уйдет достойно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:31
Достали журналюги Виторию, пусть скажут спасибо, что не послал далеко прямым текстом.
112910415
112910415
вчера в 20:26
хранить интригу до последнего !
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:26
Шанс молодым проявить себя, благо соперник тоже на спаде.
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:21
Если не получится засекретить, то можно попробовать ввести в заблуждение...
Причём, чем бредовей, тем действенней :))
Приветствую!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:18
Любая информация о составе может дать "Легии" тактическое преимущество. Лучше держать в секрете.
David Young
David Young
вчера в 20:12
Это мудрое и осмотрительное решение.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:11
Игроки есть делай результат.
протон
протон
вчера в 20:06
Мелкадзе, Ломовицкий, Мельников, Шитов и другие.

печально это все...... если Витория каким то чудом завтра выйграет и его при этом уволят то федун заляжет на дно в брюгге и будет вечно лечится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:02
Рано ещё говорить...
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