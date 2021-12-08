Витория: «Не скажу о том, кто выйдет на поле в матче с „Легией“»

Рулевой «Спартака» порассуждал о предстоящем матче с «Легией» в Лиге Европы.

Про такие матчи мы говорим: «всё или ничего». Также было и с «Наполи». Нам необходимы максимальная концентрация и внимание к деталям, которые могут изменить абсолютное всё.

Сегодня, конечно же, я не скажу о том, кто выйдет на поле и будет играть. Что касается вопросов стратегии, то у нас нет Соболева, Понсе, Ларссона. Но есть другие, кто может выступить в этой роли, — Мелкадзе, Ломовицкий, Мельников, Шитов и другие.