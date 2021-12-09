Мойес: «Травмы защитников могут изменить планы „Вест Хэма“ на трансферы»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что травмы ключевых защитников, в том числе Курта Зума и Анжело Огбонна, изменили трансферные планы команды на январь.
Мы имеем несколько травм у некоторых защитников, так что это может заставить нас действовать по-другому.
Мы надеялись приобрести нападающего, у нас была проблема с этим даже в летнее окно, ничего не получилось, и это не значит, что все получится в январе.
Недавно Мойес достиг солидной отметки в тренерской карьере.
И да, матч в линии теперь есть - https://www.soccer.ru/matches/contest/1256929.shtml
И да, матч в линии теперь есть - https://www.soccer.ru/matches/contest/1256929.shtml