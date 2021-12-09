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Мойес: «Травмы защитников могут изменить планы „Вест Хэма“ на трансферы»

вчера, 09:39

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что травмы ключевых защитников, в том числе Курта Зума и Анжело Огбонна, изменили трансферные планы команды на январь.

Мы имеем несколько травм у некоторых защитников, так что это может заставить нас действовать по-другому.

Мы надеялись приобрести нападающего, у нас была проблема с этим даже в летнее окно, ничего не получилось, и это не значит, что все получится в январе.

Недавно Мойес достиг солидной отметки в тренерской карьере.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:45
Вам уж ответили по этому поводу.

И да, матч в линии теперь есть - https://www.soccer.ru/matches/contest/1256929.shtml
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:41
Значит будут покупать защитника.
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