Мойес: «Травмы защитников могут изменить планы „Вест Хэма“ на трансферы»

Главный тренер «Вест Хэма» заявил, что травмы ключевых защитников, в том числе и , изменили трансферные планы команды на январь.

Мы имеем несколько травм у некоторых защитников, так что это может заставить нас действовать по-другому.

Мы надеялись приобрести нападающего, у нас была проблема с этим даже в летнее окно, ничего не получилось, и это не значит, что все получится в январе.