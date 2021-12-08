8 игроков «Тоттенхэма» заразились коронавирусом

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вчера, 20:51

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» сообщил нерадостную новость перед предстоящим поединком своего клуба в Лиге конференций.

«Восемь игроков и пять сотрудников заразились коронавирусом. Каждый день есть люди с ковидом, даже если их тесты были отрицательными накануне вечером. Ситуация не очень хорошая», — сообщил наставник «шпор».

9 декабря «Тоттенхэм» должен провести домашний матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги конференций против французского «Ренна».

12 декабря «Тоттенхем» ждёт гостевой матч в Английской Премьер-Лиги против «Брайтона».