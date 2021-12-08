ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

8 игроков «Тоттенхэма» заразились коронавирусом

вчера, 20:51

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил нерадостную новость перед предстоящим поединком своего клуба в Лиге конференций.

«Восемь игроков и пять сотрудников заразились коронавирусом. Каждый день есть люди с ковидом, даже если их тесты были отрицательными накануне вечером. Ситуация не очень хорошая», — сообщил наставник «шпор».

9 декабря «Тоттенхэм» должен провести домашний матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги конференций против французского «Ренна».

12 декабря «Тоттенхем» ждёт гостевой матч в Английской Премьер-Лиги против «Брайтона».

Все новости
СлухиАльба пропустит остаток года
Сегодня, 20:15 Комментарии1
Суарес избежал серьёзной травмы в матче Лиги чемпионов против «Порту»
Сегодня, 20:15 Комментарии1
Киммих пропустит остаток года из-за последствий коронавируса
Сегодня, 15:09 Комментарии2
Мойес: «Травмы защитников могут изменить планы „Вест Хэма“ на трансферы»
Сегодня, 09:39 Комментарии2
Альба получил травму бедра в матче с «Баварией»
Сегодня, 09:08 Комментарии2
Суарес получил травму в матче с «Порту». Он заплакал на скамейке запасных
07 декабря Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:28
Скорейшего выздоровления.
c6xvuhy8gtcs
c6xvuhy8gtcs
сегодня в 04:21
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 21:26
    Вспышка коронавируса в команде. Что теперь будут делать? Матчи переносить чтоли? У Тоттенхэма уже итак есть один перенесенный матч АПЛ из за снега.
    протон
    протон
    вчера в 21:25
    Тоттэнхэму удачи. Победить и перебороть
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 21:12
    Ну напала зараза на Тоттенхэм.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 21:10
    Надо было прививаться!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100