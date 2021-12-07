Суарес получил травму в матче с «Порту». Он заплакал на скамейке запасных

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вчера, 23:47

Нападающий «Атлетико» получил травму в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (0:0, первый тайм).

Уругвайский форвард на 13-й минуте встречи был заменен на Матеуса Кунью.

Суарес заплакал на скамейке запасных. 12 декабря «Атлетико» на выезде сыграет в мадридском дерби с «Реалом».