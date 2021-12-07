Суарес получил травму в матче с «Порту». Он заплакал на скамейке запасных

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес получил травму в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (0:0, первый тайм).
Уругвайский форвард на 13-й минуте встречи был заменен на Матеуса Кунью.
Суарес заплакал на скамейке запасных. 12 декабря «Атлетико» на выезде сыграет в мадридском дерби с «Реалом».
и, соответственно, в тылу сидеть не хотят
и, соответственно, в тылу сидеть не хотят
Скорейшего тебе выздоровления .
Скорейшего тебе выздоровления .
Жду завтра в новостях
Диктую, записывайте.
Суарез поел за столом, заедая стресс от травмы.
Суарез заснул в кровати, обнимая жену. ( Не известно чью). Пытаясь забыть от травме.
Жду завтра в новостях
Диктую, записывайте.
Суарез поел за столом, заедая стресс от травмы.
Суарез заснул в кровати, обнимая жену. ( Не известно чью). Пытаясь забыть от травме.