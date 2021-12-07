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Суарес получил травму в матче с «Порту». Он заплакал на скамейке запасных

вчера, 23:47
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес получил травму в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (0:0, первый тайм).

Уругвайский форвард на 13-й минуте встречи был заменен на Матеуса Кунью.

Суарес заплакал на скамейке запасных. 12 декабря «Атлетико» на выезде сыграет в мадридском дерби с «Реалом».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:21
Обидно, конечно, уходить на 13-й минуте из-за травмы в важнейшем матче. Вот и слёзы сами навернулись. Может всё же травма несерьёзная. Будем на это уповать. Здоровья легендарному уругвайцу!
4dc6b9ybrcqp
4dc6b9ybrcqp
сегодня в 07:38
Это уже чересчур
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:31
Скорейшего выздоровления.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:49
А играть Суаресу ой как хочется и в тридцать четыре..
112910415
112910415
сегодня в 06:43
есть ещё люди, которые ищут упоение в бою !
и, соответственно, в тылу сидеть не хотят
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:33
Лучше бы покусал кого 😁 скорейшего ему выздоровления!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:16
Без Бенземы и Суареса дерби может быть неинтересным.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:24
Здоровья Суаресу!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:48
Здоровья парню
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:16
Обида . Сочувствую тебе Луис.
Скорейшего тебе выздоровления .
Gahi
Gahi
сегодня в 03:06
Личная драма, но партнёры по команде помогли выиграть этот матч что позволила "Атлетико" продолжать играть в Лиги Чемпионов УЕФА.
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
сегодня в 01:53
Если бы он заплакал в другом месте, было бы интереснее или наоборот как то обыденно? Или вы хотели показать что Суаресу было где плакать, не у каждого есть такое?
Жду завтра в новостях
Диктую, записывайте.
Суарез поел за столом, заедая стресс от травмы.
Суарез заснул в кровати, обнимая жену. ( Не известно чью). Пытаясь забыть от травме.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:47
Жаль что так получилось,он это 30 проц.команды!
протон
протон
вчера в 23:49
Будь на его место Кокорин бы обрадовался что не будет играть , а деньги идут
протон
протон
вчера в 23:48
Возможно дерби пропустят лучшие форварды своих команд. Здоровья Луису и Кариму.
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