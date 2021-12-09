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«Барселона» хочет подписать Гнабри

вчера, 17:18

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри может сменить клубную прописку, пишет El Nacional.

На 26-летнего игрока претендует «Барселона». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 70 млн евро.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 07:33, ред.
Но с Барсой было его не сравнить на тот момент. Что и доказали каталонцы в финале ЛЧ. Да и не суть, МЮ, Ювентус, Реал, Бавария. На тот момент равных Барсе не было, как и сейчас Баварии. Смысла Гнабри уходить из сильнейшего клуба мира в данный момент в слабый клуб нет. Суть понятна я думаю
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 21:14
Ну год ты точно неудачный выбрал. МЮ в 2012 году был не менее презентабельным клубом, самым богатым в мире, с самой большой армией болельщиков, ещё и чемпион Англии сезона 12/13. Тогда был ещё Фергюсон. Вот сейчас согласился бы.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:12
Не можешь победить Баварию, купи её по частям.
Bensurr
Bensurr
вчера в 20:39
Захочет ли он играть в ле
Мessi 10
Мessi 10 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:08
Никаких предпосылок к подъёму Барсы и, тем более, падению уровня Баварии сейчас нет.
Это все равно, что если бы Иньеста в 2012 из Барсы перешёл в условный Манчестер Юнайтед
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 19:58
У всего сущего бывает кризизы и подьемы или ты этого не знал.Недавно Реал у себя дома проигрывал ЦСКА 0-3.Деньги появятся и гранды появятся,никаких проблем.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:34
Было бы неплохо.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:46
Игрок хороший, но какой интерес Гнабри идти из суперкоманды на пике в разваленный клуб? Разве что за острыми ощущениями, как вчера испытали каталонцы
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 18:17
А сам Серж хочет переходить из Баварии в клуб, который они стабильно унижают?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:47
У каталонцев есть 70 лямов?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 17:37, ред.
Переходить из топ клуба, в середняк ЛаЛиги странный выбор...
Lewa2708
Lewa2708 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:36
Они без того в долгу. Даже брали один кредит, чтобы покрыть другой)
Elliada
Elliada
вчера в 17:30
Чем платить будут за трансфер и зарплату? Возьмут кредит?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 17:26
Все что не бесплатно и не за копейки Барсу сейчас не интересует
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:20
Хороший игрок, надо брать
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