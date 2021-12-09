«Барселона» хочет подписать Гнабри

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри может сменить клубную прописку, пишет El Nacional.
На 26-летнего игрока претендует «Барселона». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 70 млн евро.
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри может сменить клубную прописку, пишет El Nacional.
На 26-летнего игрока претендует «Барселона». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 70 млн евро.
Это все равно, что если бы Иньеста в 2012 из Барсы перешёл в условный Манчестер Юнайтед
Это все равно, что если бы Иньеста в 2012 из Барсы перешёл в условный Манчестер Юнайтед