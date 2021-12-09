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«Палмейрас» нацелен на подписание Марсело

вчера, 16:22

Защитник «Реала» Марсело хочет вернуться в Бразилию.

33-летний футболист может перейти в «Палмейрас», утверждает Mundo Deportivo. По информации источника, бразильский клуб уже готовит трансферное предложение по Марсело.

Контракт левого бека с «Реалом» истекает летом 2022 года.

Отметим, что в октябре появлялась информация о возможном возвращении Марсело в родной бразильский клуб.

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ДСА
ДСА
вчера в 17:04
Пора уже к пенсии готовиться.
David Young
David Young ответ Alice Tract (раскрыть)
вчера в 16:38
Здравствуйте.

Можно, но для этого нужен VIP статус, и ещё эта опция доступна аккаунтам которые больше года на сайте.

У Вас пока нет ни того ни другого.

Про VIP статус можете почитать здесь - https://www.soccer.ru/blogs/record/943962

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Всего доброго.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:38
Если хочет сам , то почему бы и нет. Удачи !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:24
Марсело это топ!
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