«Палмейрас» нацелен на подписание Марсело

1639056123

вчера, 16:22

Защитник «Реала» Марсело хочет вернуться в Бразилию.

33-летний футболист может перейти в «Палмейрас», утверждает Mundo Deportivo. По информации источника, бразильский клуб уже готовит трансферное предложение по Марсело.

Контракт левого бека с «Реалом» истекает летом 2022 года.

Отметим, что в октябре появлялась информация о возможном возвращении Марсело в родной бразильский клуб.