«Палмейрас» нацелен на подписание Марсело

Защитник «Реала» Марсело хочет вернуться в Бразилию.
33-летний футболист может перейти в «Палмейрас», утверждает Mundo Deportivo. По информации источника, бразильский клуб уже готовит трансферное предложение по Марсело.
Контракт левого бека с «Реалом» истекает летом 2022 года.
Отметим, что в октябре появлялась информация о возможном возвращении Марсело в родной бразильский клуб.
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Можно, но для этого нужен VIP статус, и ещё эта опция доступна аккаунтам которые больше года на сайте.
У Вас пока нет ни того ни другого.
Про VIP статус можете почитать здесь - https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Просьба такие вопросы задавать в хэштеге вопрос_модератору, в любой теме пишите вопрос и добавляйте данный хэштег в соответсвующее поле, то что ниже поля для комментария.
Всего доброго.