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«Вест Хэм» предложил за Азара 25 млн евро. «Реал» оценил бельгийца в 50 млн

вчера, 17:52

Руководство «Вест Хэма» пыталось подписать форварда «Реала» Эдена Азара, пишет El Nacional.

Якобы лондонцы предложили за игрока 25 млн евро, но мадридцы потребовали за своего футболиста 50 млн евро.

Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ранее слухи связывали нападающего с другим клубом АПЛ.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 22:12
Хамес в моменте тащил Реал. Потом был Несколько раз отправлен в аренды. Нельзя сказать, что это полностью провальный трансфер. В какой-то момент им пожертвовали в угоду Иско.
Бэйл? Он забил трофейный гол твоему клубу, когда сбегал ещё в подтрибунное помещение, перекусил, выбежал на поле и всё равно оказался быстрее защитника Барсы (Бартры кажется).
Бэйл забивал в финале Лиги Чемпионов через себя Ливерпулю. Вообще дубль тогда сделал. Только эти два трофея уже полностью оправдывают его трансфер. Другое дело, что ожиданий было больше. Но не надо быть максималистами.
Йович? Да, мимо кассы он. Но не столь дорогой ведь? Недавно гол плюс пас в матче с Сосьедадом сделал. А это был важнейший матч. Может это принесёт Реалу победу в Ла Лиге этого сезона. Неплохо подменил Бенза выходит.

Повторюсь, Реал финансово стабилен и планировал подписать Мбаппе за 200 лямов. А Барсу эти трансферы добили. Посыл в этом.
3ton
3ton ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:46
Одна 🤣🤣🤣
Ну да . Бейл , Йович, Хамес и т.д. стали легендами Реала
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:10
я бы отдал и за 25. Нужно признать эту ошибку. К счастью, она была одной, а не как у Барсы, сразу на 400 лямов ненужных игроков (Коут, Гризман и Дембеле) и ещё на 500-700 лямов контракт с Месси. Поэтому Реал остался на плаву.
Сантус
Сантус
вчера в 20:39
Это коллекционное бельгийское стекло,антиквариат нужно ценить...)45 и завернем в фражеле тару,что бы при доставке не отравился хот-догом.
УЕСКА
УЕСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:28
В нынешней его форме да. Азар хуже.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 20:09
За Влашича, который прочно на лавку сел, отдали 30. Неужели Азар хуже?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:53
50 млн за хрусталя никто не даст.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:37
Так можно больше потерять
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:27
30 лямов за него потолок!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:18
25 млн его красная цена. Вест Хэм очень щедр. Реалу надо соглашаться не раздумывая чтобы избавиться от этого балласта.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:44
50 млн. – явно завышенный ценник.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:11
не ужели найдутся дураки кто его ещё купит или подпишет бесплатно
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:10
что молотобойцам не куда 25 лямов выкинуть купите лучше Азмуна за 10 и 5 ему на подъём и ещё 10 на зарплату на 3 года и то будет 100 процентная польза, чем лечит бельгийца до конца карьеры
Верг
Верг
вчера в 18:08
В ньюкасл куда более реально и более дорого
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:05
а стоил 150___)))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:04
Сойдутся на 35...
vxjaqvzmar55
vxjaqvzmar55
вчера в 18:04
Агент распустил слухи
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