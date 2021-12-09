«Вест Хэм» предложил за Азара 25 млн евро. «Реал» оценил бельгийца в 50 млн

Руководство «Вест Хэма» пыталось подписать форварда «Реала» Эдена Азара, пишет El Nacional.
Якобы лондонцы предложили за игрока 25 млн евро, но мадридцы потребовали за своего футболиста 50 млн евро.
Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ранее слухи связывали нападающего с другим клубом АПЛ.
Бэйл? Он забил трофейный гол твоему клубу, когда сбегал ещё в подтрибунное помещение, перекусил, выбежал на поле и всё равно оказался быстрее защитника Барсы (Бартры кажется).
Бэйл забивал в финале Лиги Чемпионов через себя Ливерпулю. Вообще дубль тогда сделал. Только эти два трофея уже полностью оправдывают его трансфер. Другое дело, что ожиданий было больше. Но не надо быть максималистами.
Йович? Да, мимо кассы он. Но не столь дорогой ведь? Недавно гол плюс пас в матче с Сосьедадом сделал. А это был важнейший матч. Может это принесёт Реалу победу в Ла Лиге этого сезона. Неплохо подменил Бенза выходит.
Повторюсь, Реал финансово стабилен и планировал подписать Мбаппе за 200 лямов. А Барсу эти трансферы добили. Посыл в этом.
Бэйл? Он забил трофейный гол твоему клубу, когда сбегал ещё в подтрибунное помещение, перекусил, выбежал на поле и всё равно оказался быстрее защитника Барсы (Бартры кажется).
Бэйл забивал в финале Лиги Чемпионов через себя Ливерпулю. Вообще дубль тогда сделал. Только эти два трофея уже полностью оправдывают его трансфер. Другое дело, что ожиданий было больше. Но не надо быть максималистами.
Йович? Да, мимо кассы он. Но не столь дорогой ведь? Недавно гол плюс пас в матче с Сосьедадом сделал. А это был важнейший матч. Может это принесёт Реалу победу в Ла Лиге этого сезона. Неплохо подменил Бенза выходит.
Повторюсь, Реал финансово стабилен и планировал подписать Мбаппе за 200 лямов. А Барсу эти трансферы добили. Посыл в этом.
Ну да . Бейл , Йович, Хамес и т.д. стали легендами Реала
Ну да . Бейл , Йович, Хамес и т.д. стали легендами Реала