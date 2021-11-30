Матч ЛЧ «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле

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вчера, 15:35

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле.

Возможный перенос вызван изменением правил въезда в страну со стороны швейцарских властей. Страна изменила свои ограничения на въезд из Великобритании. На фоне появления нового штамма коронавируса Omicron Covid любому, кто въезжает в страну, требуется отрицательный тест Covid и карантин в течение 10 дней по возвращении обратно.

«Янг Бойз» добивается ясности по поводу того, потребуется ли 10-дневный карантин для игроков и персонала по их возвращении из Англии.