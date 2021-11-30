Матч ЛЧ «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле.
Возможный перенос вызван изменением правил въезда в страну со стороны швейцарских властей. Страна изменила свои ограничения на въезд из Великобритании. На фоне появления нового штамма коронавируса Omicron Covid любому, кто въезжает в страну, требуется отрицательный тест Covid и карантин в течение 10 дней по возвращении обратно.
«Янг Бойз» добивается ясности по поводу того, потребуется ли 10-дневный карантин для игроков и персонала по их возвращении из Англии.
Интересно, мир когда выйдет из этого заколдованного круга дельт мимкронов британских штамов или уже на столетия этот ковидомаразм?
Интересно, мир когда выйдет из этого заколдованного круга дельт мимкронов британских штамов или уже на столетия этот ковидомаразм?