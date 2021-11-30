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Матч ЛЧ «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле

вчера, 15:35
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз08.12.2021 в 23:00 Не начался

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле.

Возможный перенос вызван изменением правил въезда в страну со стороны швейцарских властей. Страна изменила свои ограничения на въезд из Великобритании. На фоне появления нового штамма коронавируса Omicron Covid любому, кто въезжает в страну, требуется отрицательный тест Covid и карантин в течение 10 дней по возвращении обратно.

«Янг Бойз» добивается ясности по поводу того, потребуется ли 10-дневный карантин для игроков и персонала по их возвращении из Англии.

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Перевод с skysports.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:16
сначала было плохо, а потом всё хуже и хуже
David Young
David Young ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:01
24 буквы. По второму и третьему - пока не известно. Думаю что не мало.
Elliada
Elliada
вчера в 18:57
Сколько букв в греческом алфавите? Сколько еще штаммов будет? Когда это все закончится?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:40
Снова на!инается, не дай бог прошлогодняя ситуация.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:08
Зараза берёт своё.
Cat01
Cat01
вчера в 15:47
Главное чтобы игра была
beefs
beefs
вчера в 15:40
ковид не дает нормально жить всем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:40
Это печально...
протон
протон
вчера в 15:37
А вот еще один. Уже похоже ни у кого нет иллюзий, что привитые болеют, разносят заразу, и если верить исследованиям, то еще в большем количестве чем не привитые, но во всех грех обвиняют кого? Правильно - не привитых ))).

Интересно, мир когда выйдет из этого заколдованного круга дельт мимкронов британских штамов или уже на столетия этот ковидомаразм?
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