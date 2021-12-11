«Фиорентина» разгромила «Салернитану». Кокорин остался в запасе

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вчера, 18:55

В рамках 17-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома обыграла «Салернитану» со счетом 4:0.

В составе хозяев отличились Джакомо Бонавентура (31’), Душан Влахович (51’, 84’) и Юссеф Малех (90’). Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на игру, но на поле не появился.

«Фиорентина» набрала 30 очков в и занимает пятое место в турнирной таблице, «Салернитана» (8) расположилась на последней строчке.

В следующем туре «Фиорентина» примет «Сассуоло», а «Салернитана» сыграет с «Интером».