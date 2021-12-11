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«Фиорентина» разгромила «Салернитану». Кокорин остался в запасе

вчера, 18:55
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)4 : 0Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитанаМатч завершен

В рамках 17-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома обыграла «Салернитану» со счетом 4:0.

В составе хозяев отличились Джакомо Бонавентура (31’), Душан Влахович (51’, 84’) и Юссеф Малех (90’). Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на игру, но на поле не появился.

«Фиорентина» набрала 30 очков в и занимает пятое место в турнирной таблице, «Салернитана» (8) расположилась на последней строчке.

В следующем туре «Фиорентина» примет «Сассуоло», а «Салернитана» сыграет с «Интером».

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Все комментарии
David Young
David Young ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 11:15
Фиорентина Кокорина разгромно победила в честь его юбилея.
galem72
galem72
сегодня в 11:13
Да какая Салернитана? У какохи юбилей! Пусть весь мир подождёт...
Gahi
Gahi
вчера в 21:58
Какой же команде не хочет быть счастливым и успешным клубом? Вопрос явно риторический. Однако, во-первых, не у всех одинаковые предпосылки, во-вторых, почему-то капризница Фортуна одни команды обожает, а другими откровенно пренебрегает. Нужно усвоить: правильно выбранные и заряженные талисманы притягивают победу и удачу вне зависимости от сословий, вероисповеданий, рас, гендерной и иной принадлежности. Но они работают гораздо эффективнее в том случае, если их владелец искренне верит в чудодейственные свойства украшений, предметов, символов и прочих объектов, могущих выступить в качестве амулетов. И с каждым разом когда Александр Кокорин оказывается на скамье ( не подсудимых) а запасных игроков "Фиорентина" то он так положительно влияет на результаты команды, то диву даёшься каким магическими способностями обладает Александр. Видимо в клубе "Фиорентина" поняли на сколько важно иметь Кокорина в запасе, а не на поле, чтобы успех сопутствовал в игре его команды. Удачи
112910415
112910415
вчера в 21:52
он страшен соперникам и в запасе
beefs
beefs
вчера в 20:50
почему подробностей нет, как он там сидел, удобно ему было...
Храневец
Храневец
вчера в 20:48
Пора в сборную вызывать ,а то засиделся можно и геморрой словить!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:24
Вероятно и в следующем матче Кокорин останется на лаве, ведь победный состав, как правило не меняют.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 19:22
У Влаховича фамилия на форме, а Саше в пору стул подписывать.
протон
протон
вчера в 19:18
Опережает на пару матчей Миранчука по этому показателю )
Там на лавке запасных уже вмятинка его дожидается. Единственная кстати кто его ждёт на стадионе
Раньше касания в статистику шли , теперь матчи в запасе , скоро приходы на тренировки
протон
протон
вчера в 19:17
Было бы странно если Кокорин оказался на поле.
shur
shur
вчера в 19:13, ред.
...Саня, классно отыграл , вообще никаких претензий....!!! Особенно 5 гол - красавец!!!
ДСА
ДСА
вчера в 19:06
Кокорин отлично подсказывал со скамейки запасных.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:59
Даже в таком матче Какоша лавку греет.
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:59
Об этом мы осведомлены, можете не сомневаться.
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