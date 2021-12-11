ЦСКА обыграл «Арсенал». У Заболотного дубль, один из голов — пяткой с лёта

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура Российской Премьер Лиги (2:0).
Первый гол за хозяев поля забил нападающий команды Антон Заболотный. Игрок отличился на 33-й минуте, пяткой переправив мяч в ворота, с паса Ильзата Ахметова. Во втором тайме форвард оформил дубль, получив шанс на пробитие пенальти и успешно реализовав его на 79-й минуте встречи.
Благодаря победе в матче, который до последнего находился под угрозой срыва, армейский клуб поднялся на промежуточное 3-е место в таблице, набрав 30 очков за 18 игр. «Арсенал» Тула расположился на 11-м месте. Команда набрала 19 очков за 18 туров.
Финт Зидана...
Сейв Буффона...
Штрафной Карлоса...
Случайность Заболотного...
Финт Зидана...
Сейв Буффона...
Штрафной Карлоса...
Случайность Заболотного...
ФШМ ( футбольная школа молодёжи) или в академии клуба будучи подростком,
но ни в зрелом возрасте и с немалой зарплатой!!! Хотя доля правды есть , видно
как Он пыжится ,цепляется за шарик, но ни мастерства , ни техники!!!
ФШМ ( футбольная школа молодёжи) или в академии клуба будучи подростком,
но ни в зрелом возрасте и с немалой зарплатой!!! Хотя доля правды есть , видно
как Он пыжится ,цепляется за шарик, но ни мастерства , ни техники!!!
© Ибрагимович
Антоха видно понял, что в голосовании за Золотой мяч его дико засудили , и он решил показать всем, кто является номером 1!
© Ибрагимович
Антоха видно понял, что в голосовании за Золотой мяч его дико засудили , и он решил показать всем, кто является номером 1!
где-то в Париже Месси поставил в церкви свечку, благодаря Всевышнего за то, что церемония вручения зм состоялась до этого матча))
где-то в Париже Месси поставил в церкви свечку, благодаря Всевышнего за то, что церемония вручения зм состоялась до этого матча))
Заболотный конечно за дубль признан лучшим игроком матча... .но Мухин сегодня тоже заслужил такую награду.
Заболотный конечно за дубль признан лучшим игроком матча... .но Мухин сегодня тоже заслужил такую награду.
Неожиданно достойное завершение отрезка чемпиона , молодцы ребята .ЦВБП.
Неожиданно достойное завершение отрезка чемпиона , молодцы ребята .ЦВБП.
соболевых ...разве что фразу о метле , которая может быть раз в году.....?!
...а тут такие ещё фамилии представили , ничего не понимаю...!!!
соболевых ...разве что фразу о метле , которая может быть раз в году.....?!
...а тут такие ещё фамилии представили , ничего не понимаю...!!!
А вот Игорь красава, вытащил прошлый матч и по сути этот.
А вот Игорь красава, вытащил прошлый матч и по сути этот.
Лучший Антоша, НО Игорь провёл свой сухой 195-ый матч в играх РПЛ !
У В А Ж Е Н И Е !!!!!!!
Лучший Антоша, НО Игорь провёл свой сухой 195-ый матч в играх РПЛ !
У В А Ж Е Н И Е !!!!!!!
В Заболотном начинаю усматривать что-то среднее между Левандовски, Раулем, ван Перси и Инсинье (не рост) :)
В Заболотном начинаю усматривать что-то среднее между Левандовски, Раулем, ван Перси и Инсинье (не рост) :)
Качать Антона!
Качать Антона!