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ЦСКА обыграл «Арсенал». У Заболотного дубль, один из голов — пяткой с лёта

вчера, 18:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура Российской Премьер Лиги (2:0).

Первый гол за хозяев поля забил нападающий команды Антон Заболотный. Игрок отличился на 33-й минуте, пяткой переправив мяч в ворота, с паса Ильзата Ахметова. Во втором тайме форвард оформил дубль, получив шанс на пробитие пенальти и успешно реализовав его на 79-й минуте встречи.

Благодаря победе в матче, который до последнего находился под угрозой срыва, армейский клуб поднялся на промежуточное 3-е место в таблице, набрав 30 очков за 18 игр. «Арсенал» Тула расположился на 11-м месте. Команда набрала 19 очков за 18 туров.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 06:12
А ВОТ ГЕРД МЮЛЕР...например-ВСЕМИ МЕСТАМИ ТЕЛА ЗАБИВАЛ!)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:28
Внуки будут помнить...передавать из уст в уста...
Финт Зидана...
Сейв Буффона...
Штрафной Карлоса...
Случайность Заболотного...
shur
shur ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:14
...при всём уважении, не к болоту ,а к автору , старание у чела может быть в
ФШМ ( футбольная школа молодёжи) или в академии клуба будучи подростком,
но ни в зрелом возрасте и с немалой зарплатой!!! Хотя доля правды есть , видно
как Он пыжится ,цепляется за шарик, но ни мастерства , ни техники!!!
протон
протон
вчера в 21:45
Да, я настоящий лев. Но Зе Болотный... это поедатель львов!»
© Ибрагимович
Антоха видно понял, что в голосовании за Золотой мяч его дико засудили , и он решил показать всем, кто является номером 1!
протон
протон
вчера в 21:43, ред.
Вот все возмущаются, что Золотой мяч не дали Левандовскому. А я не понимаю, как они могли не дать его Зебе. Никакой справедливости.
где-то в Париже Месси поставил в церкви свечку, благодаря Всевышнего за то, что церемония вручения зм состоялась до этого матча))
berda2003
berda2003
вчера в 21:20
судья пенальти придумал - нарушение было за линией штрафной площади...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:58
Вот и ЗБ начинает приносить пользу,молодец!
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:43, ред.
Понравилось как сегодня играл Мухин ...классного молодого центрального полузащитника приобрели.....
Заболотный конечно за дубль признан лучшим игроком матча... .но Мухин сегодня тоже заслужил такую награду.
pomor45
pomor45
вчера в 20:35
Гол пяткой ценится больше, чем головой. Ещё ж...й осталось удивить.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 20:29
Ну хоть тут ЦСКА победил
Главный судья
Главный судья ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 19:55
дада )))Зеболтный наш актив))))..не уж то опять в сборную позовут полено...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:48
Ну всё, теперь ему одна дорога – в "Реал" Мадрид! 😁😜😉
протон
протон
вчера в 19:16
Наш российский Ибрагимович!
Неожиданно достойное завершение отрезка чемпиона , молодцы ребята .ЦВБП.
particular
particular ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:16
Неудачная шутка и ирония, - вроде, как считаются проявлением отношения к персонажу :) Пардон, если поколебал Ваше отношение к прекрасному в футболе :)
протон
протон
вчера в 19:16
заслужил.к Заболотному можно предъявлять претензии к мастерству,к технике,но в старании ему не откажешь,редко кто из форвардов "пашет" на поле так как он у нас в рпл
armeec_
armeec_ ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:12
Да он рофлит с большой улыбкой,не ужели не понятно)))
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:11
...вот по чесноку , что можно усмотреть такого в этих заболотных , смоловых ,
соболевых ...разве что фразу о метле , которая может быть раз в году.....?!
...а тут такие ещё фамилии представили , ничего не понимаю...!!!
armeec_
armeec_ ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 19:10
Первые трое минус, причем с большим.
А вот Игорь красава, вытащил прошлый матч и по сути этот.
armeec_
armeec_
вчера в 19:09
Да ладно?)) с Победой. но Заболотный все равно ...
Capral
Capral
вчера в 19:01
А гол пяткой, это что- признак большого мастерства? Пасы пяткой, как у Великого Стрельцова- признак Незаурядности футболиста!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 18:48
В последнем туре этого года хочется отметить игру Мухина, Заболотного, Фернандеса, Акинфеева, . Первые трое отработали по полной программе. Ну и Игоря Акинфеева, великолепно сыгравшего ногами и спасшего команду от неминуемого гола.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:38, ред.
Всех болельщиков ЦСКА с победой нашей любимой команды !
Лучший Антоша, НО Игорь провёл свой сухой 195-ый матч в играх РПЛ !
У В А Ж Е Н И Е !!!!!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:36
Поздравляю болельщиков ЦСКА с победой
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:34
Могли и больше забить......Арсеналу ещё повезло.
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:33
Игра невнятная, но три очка добыли. Это максимум, к сожалению, что мы сейчас можем показать. Тем не менее мы пока третьи при отсутствии игры.
particular
particular
вчера в 18:31, ред.
Не смотрел, но результатом доволен... С Победой!
В Заболотном начинаю усматривать что-то среднее между Левандовски, Раулем, ван Перси и Инсинье (не рост) :)
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:30
Смешно звучит...заболотный дубль)...
LOpp
LOpp
вчера в 18:29
Заболотный дубль, Левандовски мимо ЗМ.
Качать Антона!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:28
Молодец,три гола забил!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:28
В принципе неплохо добили год, учитывая все проблемы, конечно же могли и лучше но для новоиспечённого и неопытного тренера Березуцкого совсем даже неплохо.
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