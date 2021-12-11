ЦСКА обыграл «Арсенал». У Заболотного дубль, один из голов — пяткой с лёта

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вчера, 18:24

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура Российской Премьер Лиги (2:0).

Первый гол за хозяев поля забил нападающий команды Антон Заболотный. Игрок отличился на 33-й минуте, пяткой переправив мяч в ворота, с паса Ильзата Ахметова. Во втором тайме форвард оформил дубль, получив шанс на пробитие пенальти и успешно реализовав его на 79-й минуте встречи.

Благодаря победе в матче, который до последнего находился под угрозой срыва, армейский клуб поднялся на промежуточное 3-е место в таблице, набрав 30 очков за 18 игр. «Арсенал» Тула расположился на 11-м месте. Команда набрала 19 очков за 18 туров.