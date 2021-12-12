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Клаудиньо забил шесть голов в последних шести матчах РПЛ

вчера, 15:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Динамо» принимает «Зенит» в матче 18-го тура РПЛ.

Голом в этом поединке отметился хавбек гостей Клаудиньо. Любопытно, что бразилец забил шесть голов в последних шести матчах в РПЛ, а в своих первых шести матчах в чемпионате России забив лишь однажды.

Кроме того, Клаудиньо забил четыре из последних пяти голов «Зенита» в данном турнире.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:58
Он сегодня просто ВЕЗДЕ
И в атаке, и мячи отбирает, и борется
Просто монстр
Боже, но как же он отрабатывает в обороне при всём своем творчестве! Даже не верится, что это бразилец.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:52
Деньги потрачены не зря!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:13
Хороший показатель даже по европейским меркам.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:55
Надо же Дзюбе подыскивать замену.
David Young
David Young ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 15:44
Практически Роналдиньо российской Премьер-лиги.
ДСА
ДСА
вчера в 15:42
Вот его точно не зря купили.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:36
Красавчик паренёк. Удачи.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:36
Посмотрим как он дальше заиграет
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