Клаудиньо забил шесть голов в последних шести матчах РПЛ

«Динамо» принимает «Зенит» в матче 18-го тура РПЛ.
Голом в этом поединке отметился хавбек гостей Клаудиньо. Любопытно, что бразилец забил шесть голов в последних шести матчах в РПЛ, а в своих первых шести матчах в чемпионате России забив лишь однажды.
Кроме того, Клаудиньо забил четыре из последних пяти голов «Зенита» в данном турнире.
И в атаке, и мячи отбирает, и борется
Просто монстр
Боже, но как же он отрабатывает в обороне при всём своем творчестве! Даже не верится, что это бразилец.
И в атаке, и мячи отбирает, и борется
Просто монстр
Боже, но как же он отрабатывает в обороне при всём своем творчестве! Даже не верится, что это бразилец.