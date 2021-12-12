Клаудиньо забил шесть голов в последних шести матчах РПЛ

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вчера, 15:30

«Динамо» принимает «Зенит» в матче 18-го тура РПЛ .

Голом в этом поединке отметился хавбек гостей Клаудиньо. Любопытно, что бразилец забил шесть голов в последних шести матчах в РПЛ , а в своих первых шести матчах в чемпионате России забив лишь однажды.

Кроме того, Клаудиньо забил четыре из последних пяти голов «Зенита» в данном турнире.