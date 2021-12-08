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Ларссон пропустит матчи против «Легии» и «Сочи»

вчера, 11:21

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму на одной из тренировок.

Из-за этого повреждения шведский форвард пропустит ближайший матч «красно-белых» в Лиге Европы против «Легии», а также игру Российской Премьер-Лиги против «Сочи», которая состоится 13 декабря.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:20
Удивительно как деградировал с прошлого сезона, даже с учетом смены тренера и общей стагнации команды Ларссон прям совсем никакой стал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:55
У шведа уже чемоданное настроение.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:31
От Ларссона сейчас всё равно толку маловато, что показывают последние игры. Ну а так, пожелаем только Удачи Спартачам в этом матче !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:02
Шанс для молодых спартачей проявить себя, а Главному тренеру доказать всем, что зря гонят на него фанаты и критики. Удачи в Варшаве и победы.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 12:55
Печально. Скорейшего аыздоровоения.
makkie
makkie ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:42
Ларссон после Евро уже варёный.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:27
Пусть отдохнет, толку от него всё равно ноль
Серж 129
Серж 129
вчера в 12:20
мля а кто играть то будет с легией соболь дисквалифицирован,понсе,ларек, умяр,бак травмы может кутепа в нападение
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:10
Скорейшего выздоровления.
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:00
Был бы Мелкадзе в той форме, которая была до травмы, мог бы принести Спартаку не мало пользы. Посмотрим.
санек002
санек002
вчера в 11:54
ПАРНИ!Я ПОЧЕМУ ТО СЕЙЧАС ПОВЕРИЛ В НАШ СПАРТАК!ТОЛЬКО БЫ СОБРАЛИСЬ И ЗАБЫЛИ РПЛ!
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:52
это все!нас разделают под орех!хотя мы попадали во всякие передряги!пожелаем нам удачи!я верю в парней
makkie
makkie
вчера в 11:40
Отпустили Хенриковича к жене и ребёнку.
Всё равно не помощник Спартаку с такой ужасной формой и отвратительным настроем на матчи. Явно не в своей тарелке швед.

В итоге на матчи с Легией и Сочи остались без нападающих. Точнее, с Мелкадзе)
beefs
beefs
вчера в 11:35
это ослабит и так слабый Спартак...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:31
Там есть кому заменить.
shlomo
shlomo
вчера в 11:22
Плохо все это...здоровья
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:22
Это действительно потеря, но есть другие герои.
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