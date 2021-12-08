Ларссон пропустит матчи против «Легии» и «Сочи»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму на одной из тренировок.
Из-за этого повреждения шведский форвард пропустит ближайший матч «красно-белых» в Лиге Европы против «Легии», а также игру Российской Премьер-Лиги против «Сочи», которая состоится 13 декабря.
Всё равно не помощник Спартаку с такой ужасной формой и отвратительным настроем на матчи. Явно не в своей тарелке швед.
В итоге на матчи с Легией и Сочи остались без нападающих. Точнее, с Мелкадзе)
Всё равно не помощник Спартаку с такой ужасной формой и отвратительным настроем на матчи. Явно не в своей тарелке швед.
В итоге на матчи с Легией и Сочи остались без нападающих. Точнее, с Мелкадзе)