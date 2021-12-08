Ларссон пропустит матчи против «Легии» и «Сочи»

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вчера, 11:21

Нападающий «Спартака» получил травму на одной из тренировок.

Из-за этого повреждения шведский форвард пропустит ближайший матч «красно-белых» в Лиге Европы против «Легии», а также игру Российской Премьер-Лиги против «Сочи», которая состоится 13 декабря.