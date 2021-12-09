ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2021/2022

Суарес избежал серьёзной травмы в матче Лиги чемпионов против «Порту»

вчера, 20:15
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Медицинские службы мадридского «Атлетико» провели рентгенологические тесты Луиса Суареса в клинике университета Наварры после того, как уругвайский форвард был заменён в матче Лиги чемпионов с «Порту» из-за мышечного дискомфорта. Тесты исключили, что нападающий страдает от разрыва сухожилия, поэтому процесс его восстановления может быть недолгим и игрок сможет сыграть в матче Ла Лиги против «Реала» в следующее воскресенье.

Суарес продолжит проводить индивидуальные реабилитационные тренировки и ежедневные сеансы физиотерапии.

Все новости
СлухиАльба пропустит остаток года
Вчера, 20:15 Комментарии9
Киммих пропустит остаток года из-за последствий коронавируса
Вчера, 15:09 Комментарии2
Мойес: «Травмы защитников могут изменить планы „Вест Хэма“ на трансферы»
Вчера, 09:39 Комментарии2
Альба получил травму бедра в матче с «Баварией»
Вчера, 09:08 Комментарии2
8 игроков «Тоттенхэма» заразились коронавирусом
08 декабря Комментарии6
Суарес получил травму в матче с «Порту». Он заплакал на скамейке запасных
07 декабря Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:05
Суарес избежал серьёзной травмы - это хорошая новость.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:02
Ну и слава богу!
протон
протон
вчера в 20:42
Жалко Сурика
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:40
Поплакал и всё прошло)))
Cat01
Cat01
вчера в 20:35
Ноги надо беречь
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:26
Это хорошая новость.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100