Суарес избежал серьёзной травмы в матче Лиги чемпионов против «Порту»

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вчера, 20:15

Медицинские службы мадридского «Атлетико» провели рентгенологические тесты в клинике университета Наварры после того, как уругвайский форвард был заменён в матче Лиги чемпионов с «Порту» из-за мышечного дискомфорта. Тесты исключили, что нападающий страдает от разрыва сухожилия, поэтому процесс его восстановления может быть недолгим и игрок сможет сыграть в матче Ла Лиги против «Реала» в следующее воскресенье.

Суарес продолжит проводить индивидуальные реабилитационные тренировки и ежедневные сеансы физиотерапии.