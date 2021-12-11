Бывшему футболисту «Динамо» врач посоветовал лечить коронавирус алкоголем

Полузащитник «Ягеллонии» рассказал, как переболел коронавирусом.

Это было в прошлом году, я заразился в России, а потом прилетел домой. Тогда лечащий врач выписал мне множество антибиотиков, а также посоветовал перед сном выпивать 100 грамм крепкого алкоголя.

Я выбрал виски, но меня начало мутить после выпитого, хотя я моментально засыпал. Смешивать алкоголь с лекарствами не лучшая идея. Я не мог этого вынести.