ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛитва. Лига A 2021

Бывшему футболисту «Динамо» врач посоветовал лечить коронавирус алкоголем

вчера, 14:15

Полузащитник «Ягеллонии» Фёдор Черных рассказал, как переболел коронавирусом.

Это было в прошлом году, я заразился в России, а потом прилетел домой. Тогда лечащий врач выписал мне множество антибиотиков, а также посоветовал перед сном выпивать 100 грамм крепкого алкоголя.

Я выбрал виски, но меня начало мутить после выпитого, хотя я моментально засыпал. Смешивать алкоголь с лекарствами не лучшая идея. Я не мог этого вынести.

В прошлом Черных выступал за «Динамо», которое покинул в сентябре 2020 года.

Все новости
Рамос не примет участие в матче с «Монако». Игрок пропустит 4-й матч подряд
Вчера, 17:57 Комментарии10
Бензема тренировался в общей группе перед матчем с «Атлетико»
Вчера, 15:28 Комментарии4
Слухи«Барселона» не хочет рисковать Фати и отложит его возвращение до 2 января
10 декабря Комментарии10
СлухиАльба пропустит остаток года
09 декабря Комментарии9
Суарес избежал серьёзной травмы в матче Лиги чемпионов против «Порту»
09 декабря Комментарии6
Киммих пропустит остаток года из-за последствий коронавируса
09 декабря Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:09
Врач наверно тоже "бывший"...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:39
Ну кто же бухло с марафетом мешает
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 16:50
Ну сам виноват Сказали же - водку, значит водку!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:32
А у самого головы нет? Логику включить
LOpp
LOpp
вчера в 15:29
Пффф я уже второй год так лечусь
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 15:23
Мало времени прошло . Ещё не изучили как следует эту заразу . От этого и шараханье людей .
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:12
....Я выбрал виски, но меня начало мутить после выпитого.
====================================================================
Видать польская палёнка была.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:03, ред.
На фига антибиотики? Зачем эта беспонтовая химия, так же как и липовая вакцинация? Тем более они с алкоголем не действуют. Только виски! А лучше нашей русской водки! И не 100, а 200-250. И с чесноком и перцем! И никакие коронавирусы и прочие черти и близко не подойдут! А вот на счёт курева, очень сильно сомневаюсь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:02
56л в квадрате,ибо антибиотики на вирусы не действуют,это только в стационарах при пневмонии блокируют переход(добавление )ещё и к бактериальной.Алкаш польский...Ну выжил-радуйся.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 15:00
Не правильный рецепт! Надо пожарить мясо (желательно на мангале) запить его водкой или лучше самогоном, натереть корочку чёрного хлеба чесноком и всё. Абзац. Никакая болезнь не возьмёт))))))) Но уколоться вакциной всё равно надо))))
Dauletbek
Dauletbek ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:56
Что сказать впервые, когда заболел, можно сказать перенёс на ногах, средней степени тяжести было, след от пневмонии остался. Курю я по 2-3 пачки сигарет. Потом всё норма. Но после спутника опять заболел. Не поймёшь, каждый организм по разному перенесёт
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:54
Ну вот нормальный доктор попался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:46
Так и надо-пить вместо вакцинации. И закусывать луком с чесноком.
И для организма полезно, и социальная дистанция обеспечена ;)
David Young
David Young ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:43
Это может работать, но это не тот случай.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:41
А как же народная поговорка : клин клином вышибать ? )) Значит смысл какой-то есть .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 14:40
Смех смехом ,а врач из Коммунарки ,который забирал мою маму в больницу ,сказал ,что из медперсонала ,кто курит ,практически никто не заболел или перенёс это в очень лёгкой форме , в отличие от водителя этой "скорой" ,который бросил курить год назад и переболел в тяжёлой форме ! Вот и думай ,бросать или нет ! ))) Здоровья !
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:38
Ага, видители их виски не подошло. И вот не подтвердили.)
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:37
Профилактическое средство четушка в день.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:30
Английские "ученые" не подтверждают)...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:28
Нашим же рецептом, нас и лечат
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:27
Если так рассуждать, то и куряшие редко заболеаают и люди с 1 группой крови, особенно с отрицательной. А спиртом надо протирать то к чему прикасаешьсч в течении дня, можно вдыхать пары, но пить???
David Young
David Young
вчера в 14:27
Плохая идея глушить болезнь опасным ядом.
drug01
drug01
вчера в 14:26
Таких лекарей много...
Cat01
Cat01
вчера в 14:25
Вот так рецепт сказать можно всё
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:23
Почему-то, кто употребляет чуть ли ни каждодневно к ним корона не липнет. Случайность? Окружающие так и говорят, типа сцу*о алкаши, ничего их не берет! В голосе зависть и зло)).
протон
протон
вчера в 14:23
Видать врач с большим опытом. Группа ученых из Германии и Швейцарии пришла к выводу, что новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем SARS (атипичная пневмония): его можно почти полностью уничтожить при концентрациях этанола до 30 процентов.
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:21
/
David Young
David Young ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 14:20
.
Futurista
Futurista
вчера в 14:19
Я так понял врач поляк)...пошел по принципу "Что поляка убивает, русского лечит"...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:17
Нужно срочно патентовать новое лекарство - Sputnik Viski
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100