Бывшему футболисту «Динамо» врач посоветовал лечить коронавирус алкоголем

Полузащитник «Ягеллонии» Фёдор Черных рассказал, как переболел коронавирусом.
Это было в прошлом году, я заразился в России, а потом прилетел домой. Тогда лечащий врач выписал мне множество антибиотиков, а также посоветовал перед сном выпивать 100 грамм крепкого алкоголя.
Я выбрал виски, но меня начало мутить после выпитого, хотя я моментально засыпал. Смешивать алкоголь с лекарствами не лучшая идея. Я не мог этого вынести.
В прошлом Черных выступал за «Динамо», которое покинул в сентябре 2020 года.