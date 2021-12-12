Глава «Уфы»: «Поздравляю судью с победой „Локо“. Он сделал этот результат»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов эмоционально прокомментировал исход матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).
Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Дмитрия Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно, не видел только он. Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют.
Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет. Понятно, что ВАР не смотрит желтые и вторые желтые, но это все очень удручает. Насмарку плоды работы футболистов, тренерского штаба, администраторов команды. Я просто потрясен результатом, потому что играли мы лучше «Локомотива» сегодня.
Что касается протеста, то соберемся, обсудим, но, по-моему, тут все очевидно.
Ну и пора дорабатывать принципы работы VAR. Почему в случае с потенциальным пенальти арбитру сообщают о нём даже через минуту, а когда речь заходит о второй жёлтой карточке, подсказывать нельзя? Что за регламент такой странный. Во главе угла должно быть восстановление справедливости!
Баринов сегодня наиграл на красную карточку. Случись удаление в составе Локо, и даже ничья была бы под вопросом. Но в итоге победные 2-0 и три очка в кармане.
Ну и пора дорабатывать принципы работы VAR. Почему в случае с потенциальным пенальти арбитру сообщают о нём даже через минуту, а когда речь заходит о второй жёлтой карточке, подсказывать нельзя? Что за регламент такой странный. Во главе угла должно быть восстановление справедливости!
Баринов сегодня наиграл на красную карточку. Случись удаление в составе Локо, и даже ничья была бы под вопросом. Но в итоге победные 2-0 и три очка в кармане.