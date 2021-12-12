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Глава «Уфы»: «Поздравляю судью с победой „Локо“. Он сделал этот результат»

вчера, 21:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов эмоционально прокомментировал исход матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Дмитрия Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно, не видел только он. Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют.

Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет. Понятно, что ВАР не смотрит желтые и вторые желтые, но это все очень удручает. Насмарку плоды работы футболистов, тренерского штаба, администраторов команды. Я просто потрясен результатом, потому что играли мы лучше «Локомотива» сегодня.

Что касается протеста, то соберемся, обсудим, но, по-моему, тут все очевидно.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 08:35
Судьи почти один к одному не стали удалять игроков и даже карточку не дали. Это что Баринову должны были удалять,что Оздоев один одному Соболеву дали красную а зенитовцу нет. Вот где справедливость? Газпром рулит!!!!
nr8t9jk5fq7q
nr8t9jk5fq7q
сегодня в 08:09
Таких эпизодов в каждом матче рпл полно...просто кому-то припекло именно потому , что это Локо...вот и все
63sgea438k5x
63sgea438k5x ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 08:07
Предвзятое рассуждение ...имхо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:00
Походу и после увольнения из Локо Сухина продолжает заходить в "предбанники Судейской"....))))
112910415
112910415
сегодня в 05:52
два удаления Баринова напрашивались, не состоялось ни одного ..
Байкал-38
Байкал-38 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 04:46
Ну, что ты дезу вкидываешь здесь?
Покажи где я требовал удаление Марио? Наоборот я написал, что насчёт удаления, как писал Арсенал не уверен.
makkie
makkie
вчера в 23:19
100% ошибка судьи.

Ну и пора дорабатывать принципы работы VAR. Почему в случае с потенциальным пенальти арбитру сообщают о нём даже через минуту, а когда речь заходит о второй жёлтой карточке, подсказывать нельзя? Что за регламент такой странный. Во главе угла должно быть восстановление справедливости!

Баринов сегодня наиграл на красную карточку. Случись удаление в составе Локо, и даже ничья была бы под вопросом. Но в итоге победные 2-0 и три очка в кармане.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 23:05
А,у головы Уфы всё судьи виноваты...если бы не судьи костоломы возглавляли бы таблицу чемпионата...
sir_Alex
sir_Alex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:46
Знал, конечно. Я здесь уже давно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:42
Не нравится мне, этот последний тур перед каникулами, какой-то с душком в некоторых матчах. То кроты опять ослепли, казалось бы прозревши, то игроки играют непонятно во что. Или солнце на горизонте, манящее всех, виновато?). Ну не знаю....в общем запашок нехороший, а своим сапаткам, за долгие годы, я привык доверять). Хотя не до улыбок тут...
LOpp
LOpp
вчера в 22:39
С ВАРом судьи меньше ошибаться не стали
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:37, ред.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:33
    Очередная судейская разборка
    drug01
    drug01
    вчера в 22:21
    А может он прав????
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 22:20
    Своя букашка ближе к телу 😉
    протон
    протон
    вчера в 22:17
    Надо закусывать. Почему первые лица клубов Урала, Уфы и Арсенала такие отбитые?
    Вся страна прильнула сегодня к экранам. Я сам всю семью дома собрал, включая двоюродного дядю. Собираемся всей семьей только на Новый год и на локомотив уфа
    протон
    протон
    вчера в 22:16
    За фол на Ненахове тоже можно было красную давать
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 22:06
    А что же Байкал не выступает по поводу что надо было Баринова удалять? Вчера уж так переживал что Фернандеса не удалили.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 22:04
    Не смотрел игру, снова судья напортачил?
    ABir
    ABir
    вчера в 22:03
    Второй тайм не смотрел, а в первом Уфа выглядела более предпочтительно, Локомотива вообще было не видно
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 21:58
    У правого всегда неправый виноват.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:57
    В телевизоре часто действительно виднее,поэтому глазастым судьям добавили кучу "телевизоров" с ещё парой "честных парней",но результат всё тот же...
    Эпизод не видел,но Баринова точно через матч удалять можно.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 21:54
    Есть в его словах правда.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 21:51
    Баринова нужно было удалять дважды
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:51
    Да слили вы паровозам за хорошую денюжку
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