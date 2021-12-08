«Динамо» — «Зенит», скорее всего, рассудит Карасёв

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит», скорее всего, рассудит арбитр Сергей Карасёв. Игра лидеров чемпионата состоится в 14:00 по мск на стадионе «ВТБ Арена» (Москва).
В первом круге Карасёв уже обслуживал игру данных соперников. В 13-м туре «Зенит» победил «Динамо» со счётом 4:1.
Петербуржский «Зенит» набрал 37 очков за 17 туров чемпионата России и возглавляет турнирную таблицу. Московское «Динамо» с 35 очками занимает второе место.
Перед вторым мячом против Варелы нарушают правила, но Карасёв под недоумённые взгляды Динамовцев свистит в другую сторону. Зенит разыгрывает мяч и забивает гол.
Казалось бы мелочь, но прими судья верное решение, то встреча могла закончиться иначе.
Перед вторым мячом против Варелы нарушают правила, но Карасёв под недоумённые взгляды Динамовцев свистит в другую сторону. Зенит разыгрывает мяч и забивает гол.
Казалось бы мелочь, но прими судья верное решение, то встреча могла закончиться иначе.
Ладно, пожуем - увидем.
Ладно, пожуем - увидем.