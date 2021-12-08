«Динамо» — «Зенит», скорее всего, рассудит Карасёв

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вчера, 18:55

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит», скорее всего, рассудит арбитр Сергей Карасёв. Игра лидеров чемпионата состоится в 14:00 по мск на стадионе «ВТБ Арена» (Москва).

В первом круге Карасёв уже обслуживал игру данных соперников. В 13-м туре «Зенит» победил «Динамо» со счётом 4:1.

Петербуржский «Зенит» набрал 37 очков за 17 туров чемпионата России и возглавляет турнирную таблицу. Московское «Динамо» с 35 очками занимает второе место.