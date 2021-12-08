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«Динамо» — «Зенит», скорее всего, рассудит Карасёв

вчера, 18:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит12.12.2021 в 14:00 Не начался

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит», скорее всего, рассудит арбитр Сергей Карасёв. Игра лидеров чемпионата состоится в 14:00 по мск на стадионе «ВТБ Арена» (Москва).

В первом круге Карасёв уже обслуживал игру данных соперников. В 13-м туре «Зенит» победил «Динамо» со счётом 4:1.

Петербуржский «Зенит» набрал 37 очков за 17 туров чемпионата России и возглавляет турнирную таблицу. Московское «Динамо» с 35 очками занимает второе место.

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Все комментарии
nri57
nri57
вчера в 23:46
что за издевательство ....карась ненавидит Зенит и постоянно гадит и засуживает самым наглым образом!!!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 23:44
по составу Зенит на голову выше Динамо
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:04
Самый важный на сегодняшний день матч должен судить самый сильный арбитр страны, а сейчас Карасев является лучшим арбитром России, так что все закономерно!
Dinamo
Dinamo ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 20:57
Для примера (оговорюсь сразу, считаю поражение в питере заслуженным):

Перед вторым мячом против Варелы нарушают правила, но Карасёв под недоумённые взгляды Динамовцев свистит в другую сторону. Зенит разыгрывает мяч и забивает гол.

Казалось бы мелочь, но прими судья верное решение, то встреча могла закончиться иначе.
Главный судья
Главный судья ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:30
Левников еще норм его тоже на матчи в Лигу европы приглашают...
112910415
112910415
вчера в 20:17
и это разумно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:06
Карасю всё самое интересное!
Wolf77785
Wolf77785
вчера в 20:00
у Динамо будет преимущество, будут играть грязно и фолить, чую жк получать не будут..
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:52
Умеет господин Карасев конкретно и не криминально так, рраз - и сдвинуть планочку в пользу нужной команды. Вроде и ВАРу не к чему придраться, и на взгляд вроде моменты туда-сюда, но придавит - мало не покажется. Игроки это чувствуют сразу.
Ладно, пожуем - увидем.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:41
Наверно от металла оглох уже. Не прошибаемый и глаза стеклянные, в общем поруист, поэтому и доверяют топовые матчи).
1bear
1bear
вчера в 19:33
матч тура обязан судить сильнейший
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:31
опять господин Налим...
протон
протон
вчера в 19:30, ред.
Такое ощущение что кроме Карасёва на топ матчи и назначить некого. Как же деградировал судейский корпус в частности да и весть росфут в принципе
LOpp
LOpp
вчера в 19:30
опять Карась будет душить Зенит
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:27
Думаю Карасёв не подчинится газпрому, просто не захочет потерять репутацию в Европе.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:22
Скорее всего это оптимальная кандидатура среди наших нестабильных судей для центрального матча первой половины чемпионата. Карасёв объективно лучший из наших свистунов.
Cat01
Cat01
вчера в 19:21
На поле будет жарко но... Зенит победит!!!!
David Young
David Young ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:06
Доверяют Сергею Карасёву очень важные матчи. Возможно тенденция сохранится.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:05
Если у сторон нет отвода по данной кандидатуре, то вполне разумное решение, хотя случаи обслуживать дважды игры одних и тех же соперников в одном сезоне я не могу припомнить за свою многолетнюю практику диванного эксперта.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:57
Правильно. Такой важный матч должен судить лучший арбитр.
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