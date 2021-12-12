«Арсенал» обратился к РФС по поводу судейства в матче против ЦСКА

Тульский «Арсенал» обратился к ЭСК РФС с просьбой разъяснить действия арбитров в гостевом матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА .

На 42-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили, наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА . При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч. Главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса.