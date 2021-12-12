«Арсенал» обратился к РФС по поводу судейства в матче против ЦСКА

Тульский «Арсенал» обратился к ЭСК РФС с просьбой разъяснить действия арбитров в гостевом матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.
На 42-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили, наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА. При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч. Главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса.
ПФК «Арсенал» обращается в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады во главе с Игорем Паниным в данном эпизоде.
Поединок закончился победой армейцев (2:0), дубль в матче забил нападающий Антон Заболотный. Второй гол форвард забил с пенальти.
Зурико сбили и он при падении мог подвернуть ногу, о чем он и сказал, но он не говорил, что против него нарушения не было. Просто армейские болельщики в словах Зурико нашли свой смысл, оправдывающий ошибку судьи в пользу ЦСКА!
Зурико сбили и он при падении мог подвернуть ногу, о чем он и сказал, но он не говорил, что против него нарушения не было. Просто армейские болельщики в словах Зурико нашли свой смысл, оправдывающий ошибку судьи в пользу ЦСКА!
Твои домыслы не котируются после интервью Заура
Давиташвили:"— Да все в порядке, подвернул просто. Ничего серьезного."
Твои домыслы не котируются после интервью Заура
Давиташвили:"— Да все в порядке, подвернул просто. Ничего серьезного."