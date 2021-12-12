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«Арсенал» обратился к РФС по поводу судейства в матче против ЦСКА

вчера, 09:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Тульский «Арсенал» обратился к ЭСК РФС с просьбой разъяснить действия арбитров в гостевом матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.

На 42-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили, наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА. При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч. Главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса.

ПФК «Арсенал» обращается в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады во главе с Игорем Паниным в данном эпизоде.

Поединок закончился победой армейцев (2:0), дубль в матче забил нападающий Антон Заболотный. Второй гол форвард забил с пенальти.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:51, ред.
туляки,посмотрите повтор повнимательнее для начала...Аджоев просто ищет отмазки,а вы все вторите ему...хоть бы повтор посмотрели сначала)
pomor45
pomor45
вчера в 13:46
Арсенал обратился в РФС за разъяснением. Почему нормальный правовой процесс вызывает столько раздражения и пересудов? Он же не протест подал, не демарш какой-то устроил, не потребовал судью дисквалифицировать, как это сделали некоторые. Он просто попросил разъяснить не понятные ему действия судьи.
Брулин
Брулин
вчера в 13:21
В лучшем случае - это спорный момент, но никак не чистый пенальти!
valeron4321
valeron4321 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 12:57
Да это понятно, что все эксперты после вынесения вердикта КДК по Ахметову, который грубо срубил Соболева переобулись и писали, что и умысла не было и шипами не играл, бил в прыжке без усилия)
Почитайте, что они писали до вынесения вердикта КДК
oFANATo
oFANATo ответ Главный судья (раскрыть)
вчера в 12:56
Не забыли про спорную руку Зайнутдинова? Экспертная комиссия поддержала судью, который не назначил пенальти, хотя ВАР советовал 11-метровый. Так что сколько случаев столько и мнений.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:53
Вообщем этот матч один из нескольких игр, который можно зачесть нашим как нормальная игра, все 90 минут мы имели тотальное преимущество, не помню момента когда туляки могли реализоваться, даже готов сказать, что не мы хорошо сыграли а туляки особо не сопротивлялись, не понимаю какие проблемы у Гурама если учесть, что один стопроцентный гол почему то отменили.
Главный судья
Главный судья ответ 4y497xa6z25t (раскрыть)
вчера в 12:47
Так чудьи на ВАР и руку с Краснодаром не увидели а потом ЭСК решило что рука была ...так и тут будет...все же все видят кроме судей на ВАР
4y497xa6z25t
4y497xa6z25t ответ Главный судья (раскрыть)
вчера в 12:41
    oFANATo
    oFANATo ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 12:38, ред.
    Игрок дал интервью после матча когда шел к машине ....где сказал что все нормально, просто подвергул ногу, о пенальти ни слова ....о какой жёлтой карточке ты говоришь?
    Железный Капут
    Железный Капут ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 12:15
    Какая-то новая пята появилась )))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 12:07
    Судейство это ахилова пята российского чемпионата
    Сп62
    Сп62 ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 12:03
    Если игроку настаивать на нарушение правил против него, то можно получить и ЖК. Так что иногда лучше промолчать.
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 11:58
    когда в комментах пишешь что зенит тянут за уши и за все остальные части тела, то получаешь БАН, но если кто то пишет то же самое про ЦСКА , все довольны и хлопают в ладоши....
    Железный Капут
    Железный Капут ответ Главный судья (раскрыть)
    вчера в 11:58
      Главный судья
      Главный судья
      вчера в 11:37
      То что ЦСКА вытянут за уши уже давно не секрет по перебранным очкам на первом месте (перебрали 6.06 очков) кто тянет ЦСКА и зачем это нужно не ясно....по недобранным очкам на первом месте Химки (не добрали 7.28 очков) и Краснодар ( не добрали 6.22 очка) ..красноречивая статистика...
      Главный судья
      Главный судья ответ oFANATo (раскрыть)
      вчера в 11:33
      я рассуждаю как судья а ты как фанат...вот и вся разница))
      Железный Капут
      Железный Капут ответ blitz (раскрыть)
      вчера в 11:29
      А когда туляк решил просто в "обнимашки" поиграть, срывая атаку? И ничего - просто штрафной
      Железный Капут
      Железный Капут ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 11:28
      Только не надо опять сниматься с чемпионата
      blitz
      blitz ответ gwynb1eidd (раскрыть)
      вчера в 11:28, ред.
      И гол Заболотного не засчитали, и руку не заметили хотя Дивеев сигнализировал судье, и удар в голову Зайнутдинову проигнорировали, а надо было КК давать. Так что руководству Арсенала грех жаловаться.
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 11:25, ред.
      Ну так и гол Зе не засчитали, чистый, так что о чем говорить... Это тоже было судейство в пользу ЦСКА?
      oFANATo
      oFANATo ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 11:21
      Так ты так и не ответил на главный вопрос!
      Ну и самое главное, где в словах Зурико звучало, что против него было нарушении правил? О чем вообще можно дальше разговаривать.
      Читай Зурико....Давиташвили:"— Да все в порядке, подвернул просто. Ничего серьезного."
      oFANATo
      oFANATo ответ valeron4321 (раскрыть)
      вчера в 11:19
      Не надо выдумывать.....по тому эпизоду с КК Ахметову давно все разобрали.
      Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ЦСКА отсутствуют критерии серьёзного нарушения правил игры — нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение», — говорится в сообщении на сайте РФС.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ oFANATo (раскрыть)
      вчера в 11:16, ред.
      Так ты так и не ответил на главный вопрос!
      Ни и самое главное, где в словах Зурико звучало, что против него не было нарушении правил?
      Но я уже по прошлым комментариям вижу, что продолжать нет смысла, ведь единственное оправдания ошибки судьи в пользу ЦСКА, звучит как "подвернул ногу", а в следствии чего это произошло уже не важно...
      valeron4321
      valeron4321
      вчера в 11:07
      Вспомним как отменяли КК Ахметову в тот же вечер, который в прыжке чуть не сломал ногу Соболеву, озвучив это тем, что Ахметов шнурком бутсы попал по мячу. Игра в мяч.
      Здесь то же самое придумают.
      oFANATo
      oFANATo ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 10:59, ред.
      И я говорю то что видел своими глазами и читал интервью игрока. Ещё раз повторю, что когда игрок считает что его сбивали он всегда по горячим следам об этом говорит. Раз игрок сразу после матча не заявил в интервью значит его сбивали и должен был быть пенальти ....то о чем вообще можно говорить.
      Твои домыслы не котируются после интервью Заура
      Давиташвили:"— Да все в порядке, подвернул просто. Ничего серьезного."
      YVG
      YVG
      вчера в 10:56
      Почему московский судья судит матчи московской команды не понятно.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ oFANATo (раскрыть)
      вчера в 10:55
      Классная логика! Если игрок не сказал ничего по поводу какого либо эпизода, то значит ничего не было. А если бы Зурико сказал бы, что его сбили, то ты бы лично сразу бы признал, что нарушение было и судья ошибся в пользу ЦСКА?
      Игроки бывают разные, кто то ещё на поле кричит, что его сбили, кто то молчит и не делает заявления после матча, кто то сразу говорит, что нарушения не было.
      Позицию по данному эпизоду выразил фк Арсенал в виде обращения в РФС, думаю и Зурико с этим согласен. А я лично говорю, только о том, что я видел своими глазами не основываюсь ни на чьи слова.
      oFANATo
      oFANATo ответ Главный судья (раскрыть)
      вчера в 10:54, ред.
      Если так рассуждать как ты .....что удар коленом все норм игровой эпизод.....то могу тоже сказать, что все норм Заур просто подвернул ногу после того как ударил по мячу и потом Марио под него подкатился. .игровой момент🤗
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 10:50
      Вот наглость не знает границ!
      С ними играть согласились, а они еще чем то недовольны !
      blitz
      blitz
      вчера в 10:48
      А где красная карточка за удар коленом в голову Зайнутдинову?
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