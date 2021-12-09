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ЭСК признала ошибочным решение засчитать гол Комличенко «Зениту»

вчера, 20:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение судьи Алексея Матюнина засчитать гол форварда «Ростова» Николая Комличенко в ворота «Зенита» в матче 17-го тура Российской Премьер Лиги.

Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот атакующий игрок команды «Ростов» Николай Комличенко совершил нарушение правил игры против обороняющегося игрока команды «Зенит» Ярослава Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительный контакт с мячом. Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Зенит».

Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург) и закончился ничейным исходом (2:2).

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Все комментарии
n272nm
n272nm
сегодня в 08:50, ред.
Там, во-первых, было еще одно нарушение правил, до толчка Ракицкого. Во-вторых, непонятно, зачем нужен ВАР, если судьи просматривают эпизод и не видят очевидного нарушения, причем целых два нарушения, которые предшествовали голу. В-третьих, это решение ЭСК уже не имеет никакого смысла. Хотя бы Матюнина и тех кто сидел за ВАР наказали, но на результат это никак не повлияет.
бундер
бундер ответ socc57 (раскрыть)
сегодня в 08:03
Ну вот, я о том же - зачем этот вар, если на него забивают? А судье ничего не будет, 100℅
112910415
112910415
сегодня в 07:27
случается и такое
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 05:52
Ну и смысл в этих решениях? Давайте тогда три очка Зениту. Этим судейкам даже ВАР не помогает.
gentlewolf
gentlewolf ответ socc57 (раскрыть)
сегодня в 05:00
Разрешенная часть спины это конкретно что?
socc57
socc57 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 00:46
Для выполнения правильного толчка необходимы пять основных условий. 1. Соблюдение игрового расстояния; 2.Наличие борьбы за мяч; 3.Выполнение игроком толчка для себя, а не для партнера ( целью толчка должно являться личное овладение мячом); 4. Чем толкать и куда (разрешено толкать соперника плечом в плечо или плечом в разрешенную часть спины при блокировке); 5.Негрубый характер толчка (толчок должен носить характер оттирания соперника от мяча). Во время толчка должны одномоментно присутствовать все пять перечисленных выше критериев . Если хотя бы один из них отсутствует, считается, что толчок выполнен неправильно.
socc57
socc57 ответ бундер (раскрыть)
сегодня в 00:19
Видеоарбитр как раз и не согласился с арбитром в поле и подозвал его для видеопросмотра, но Матюнин своего решения не изменил.
socc57
socc57 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 00:14
Игровым считается расстояние когда игрок может дотянутся до мяча ногой или головой в прыжке.
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 00:13
Комличенко играл в плечо что разрешено правилами это не балет а футбол
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 00:03, ред.
Кто дал "добро" ? Случайно, не г-н Дюков, глава РФС, ставленник "Газпрома" , который финансирует "Зенит" ?
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:20
Дело сделано - Очки в турнирную таблицу записаны...
boris333
boris333 ответ Галя Каблукова (раскрыть)
вчера в 23:19
Расстрел не рассматриваете?
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 23:14
Зенит с таким составом даже судьям не по силам подвинуть с первого места.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 22:57
Комличенко пожизненно дисквалифицировать... Другие задумаются, стоит ли толкать защитников Зенита
Главный судья
Главный судья ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 22:49
Ну да ну да расскажи это Краснодару у которого минимум пять очков забрали в том числе и с Зенитом...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:24
Увы, после драки кулаками не машут.
Сп62
Сп62 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 22:22
А когда очки дарили, почему вы молчали?
Сп62
Сп62
вчера в 22:21
Наверняка, голосование в ЭСК тоже было не единогласным.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 22:16
А толку? У Зенита очки украли уже, на радость московским клубам.
гяур2
гяур2
вчера в 22:06
    1bear
    1bear
    вчера в 22:00
    а говорят - Газпром рулит и Зениту все подсуживают...
    beefs
    beefs
    вчера в 21:56
    ну трындец судье, учи правила...
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 21:55, ред.
    судьям дали добро потихоньку засуживать Зенит почти в каждом матче есть результативные ошибки в пользу соперников вспомните удаления и голы да и пенальти, но в команде не визжат не пугают сняться с чемпионата
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 21:53
    кому нужно это решение ЭСК пусть засунут в одно место игра сыграна ничего не вернёшь
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:50
    А какое расстояние считается игровым, а какое нет? 5, 10, 15?..
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:49
    А если бы Ракицкий не завалился как сноп после несильного толчка, тогда бы нарушение определили ? Нельзя ведь исключить, что украинский футболист специально имитировал "опасное для его жизни" падение, надеясь на то, что Матюнин зафиксирует нарушение Правил. А он взял и не зафиксировал.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:41
    Вывод - Засчитать Ростову победу, Зенит - дисквалифицировать !
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:38
    Если так поступать в каждом матче с Зенитом,его место будет в середине турнирной таблицы
    бундер
    бундер
    вчера в 21:37
    Ну и зачем тогда этот ВАР? Профессионалы не могут найти нарушение правил на повторе? Дискву судьям до конца сезона - их решение повлияло на исход матча как никак.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:36
    Это ничего не изменит.
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