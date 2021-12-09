ЭСК признала ошибочным решение засчитать гол Комличенко «Зениту»

Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение судьи Алексея Матюнина засчитать гол форварда «Ростова» в ворота «Зенита» в матче 17-го тура Российской Премьер Лиги.

Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот атакующий игрок команды «Ростов» Николай Комличенко совершил нарушение правил игры против обороняющегося игрока команды «Зенит» Ярослава Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительный контакт с мячом. Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Зенит».