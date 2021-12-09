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Карасёв рассудит «Динамо» и «Зенит» в 18-м туре РПЛ

вчера, 11:01

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

11 декабря (суббота)

«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Гаряфий Жафяров.

ЦСКА — «Арсенал»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Арам Петросян; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Евгений Турбин; AVAR-1 — Алексей Стипиди; AVAR-2 — Артём Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.

«Ростов» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Мартынов.

12 декабря (воскресенье)

«Динамо» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Максим Гаврилин; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Химки»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR-1 — Дмитрий Чельцов; AVAR-2 — Андрей Веретешкин; инспектор — Николай Левников.

«Краснодар» — «Нижний Новгород»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Александр Богданов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Локомотив» — «Уфа»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Виталий Мешков; AVAR-1 — Алексей Воронцов; AVAR-2 — Ян Бобровский; инспектор — Александр Гончар.

13 декабря (понедельник)

«Сочи» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мацюра.

В ноябре Карасёв работал на матче «Барселоны» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:27
На такой матч и должен назначаться лучший судья.
протон
протон
вчера в 16:41
Интересно, а все матчи "Зенита" с московскими командами теперь будет судить Карасев?
Давайте для разнообразия, например, Левникова. Или "экстерриториальность" только на московских судей распространяется?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:54
Карасев сильнейший российский арбитр. Вполне логично его назначение на центральный матч тура. Хорошего судейства Карасеву!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 14:43
Динамо будет трудно,но все надеются на победу
ОПС
ОПС
вчера в 12:58
Остается надеяться на хорошее судейство.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:12
Будем надеяться, что все пройдет без кипиша.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:11
Самое логичное назначение Карасева.
n272nm
n272nm
вчера в 11:56
У Динамо прекрасные шансы на победу. Карасев не подведет.
SHMEL
SHMEL
вчера в 11:41
Смотрю Карась теперь все главные матчи обслуживает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:39
Странно, что ни кукуян и ни безбородов не учавствуют в матче спартака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:16, ред.
Трансфер Карасёва на матч...


...и после...поражения от Зенита...
berda2003
berda2003
вчера в 11:10
никто и не сомневался, что он будет судить этот матч... хоть пенальти посмотрим и удаления...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:06
Центральный матч. Удачи.
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