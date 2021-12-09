Карасёв рассудит «Динамо» и «Зенит» в 18-м туре РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
11 декабря (суббота)
«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Гаряфий Жафяров.
ЦСКА — «Арсенал»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Арам Петросян; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Евгений Турбин; AVAR-1 — Алексей Стипиди; AVAR-2 — Артём Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.
«Ростов» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Мартынов.
12 декабря (воскресенье)
«Динамо» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Максим Гаврилин; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.
«Ахмат» — «Химки»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR-1 — Дмитрий Чельцов; AVAR-2 — Андрей Веретешкин; инспектор — Николай Левников.
«Краснодар» — «Нижний Новгород»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Александр Богданов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Локомотив» — «Уфа»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Виталий Мешков; AVAR-1 — Алексей Воронцов; AVAR-2 — Ян Бобровский; инспектор — Александр Гончар.
13 декабря (понедельник)
«Сочи» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мацюра.
В ноябре Карасёв работал на матче «Барселоны» в Лиге чемпионов.
Давайте для разнообразия, например, Левникова. Или "экстерриториальность" только на московских судей распространяется?
Давайте для разнообразия, например, Левникова. Или "экстерриториальность" только на московских судей распространяется?
...и после...поражения от Зенита...
...и после...поражения от Зенита...