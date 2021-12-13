ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Мбаппе — о победе над «Монако»: «Идеальная ночь»

вчера, 09:22
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отреагировал на победу в поединке 18-го тура чемпионата Франции с «Монако». Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Мбаппе забил 2 гола в этом матче.

Большая победа и 2 гола, идеальная ночь.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 17 играх, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач. Также на счету французского футболиста 4 гола в 6 встречах на групповом этапе Лиги чемпионов.

ПСЖ заработал 45 баллов и укрепился на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, опережая идущий вторым «Марсель» на 13 очков. «Монако» (26) — восьмой.

В этом матче французу покорилось внушительное достижение.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:54
Навтыкал родной команде и довольный...
shur
shur
вчера в 11:27
...нравится мне смотреть на загорелые лица истинных французов!!!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 09:47
Идеальная ночь для вас.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:25, ред.
Спокойно заработали пенальти, также спокойно реализовал, а потом второй мяч ещё . Красавчик, Лучший игрок матча.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:24
Хорошо сыграл
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