Мбаппе — о победе над «Монако»: «Идеальная ночь»

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вчера, 09:22

Нападающий «Пари Сен-Жермен» отреагировал на победу в поединке 18-го тура чемпионата Франции с «Монако». Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Мбаппе забил 2 гола в этом матче.

Большая победа и 2 гола, идеальная ночь.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 17 играх, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач. Также на счету французского футболиста 4 гола в 6 встречах на групповом этапе Лиги чемпионов.

ПСЖ заработал 45 баллов и укрепился на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, опережая идущий вторым «Марсель» на 13 очков. «Монако» (26) — восьмой.

В этом матче французу покорилось внушительное достижение.