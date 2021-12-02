Сборная — о Захаряне: «Пока Оксимирон писал альбом – у нас мальчишка вырос»

Пресс-служба сборной России с юмором отреагировала на выход нового альбома рэп-исполнителя Мирона Фёдорова, который более известен под псевдонимом Оксимирон.
Вчера известный рэпер выпустил альбом под названием «Красота и уродство». До этого последним альбомом Оксимирона был «Горгород», который вышел в 2015 году.
Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, которому на момент выхода «Горгорода» было 12 лет, а также фото игрока сейчас, когда вышел альбом «Красота и уродство»:
Пока Оксимирон писал новый альбом — у нас мальчишка вырос.
Пока @norimyxxxo писал новый альбом – у нас мальчишка вырос 😂⚽️— Сборная России (@TeamRussia) December 1, 2021
2015 ➡️ 2021 pic.twitter.com/5phDA8BwKw