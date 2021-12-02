Сборная — о Захаряне: «Пока Оксимирон писал альбом – у нас мальчишка вырос»

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вчера, 11:47

Пресс-служба сборной России с юмором отреагировала на выход нового альбома рэп-исполнителя Мирона Фёдорова, который более известен под псевдонимом Оксимирон.

Вчера известный рэпер выпустил альбом под названием «Красота и уродство». До этого последним альбомом Оксимирона был «Горгород», который вышел в 2015 году.

Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию полузащитника «Динамо» , которому на момент выхода «Горгорода» было 12 лет, а также фото игрока сейчас, когда вышел альбом «Красота и уродство»:

Пока Оксимирон писал новый альбом — у нас мальчишка вырос.