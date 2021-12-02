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Сборная — о Захаряне: «Пока Оксимирон писал альбом – у нас мальчишка вырос»

вчера, 11:47

Пресс-служба сборной России с юмором отреагировала на выход нового альбома рэп-исполнителя Мирона Фёдорова, который более известен под псевдонимом Оксимирон.

Вчера известный рэпер выпустил альбом под названием «Красота и уродство». До этого последним альбомом Оксимирона был «Горгород», который вышел в 2015 году.

Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, которому на момент выхода «Горгорода» было 12 лет, а также фото игрока сейчас, когда вышел альбом «Красота и уродство»:

Пока Оксимирон писал новый альбом — у нас мальчишка вырос.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:14, ред.
Не оскорбляй наркоманов оксимироном, он просто бездарь. Не все наркоманы бездари!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:33
Непонятное и некорректное сравнение , даже можно сказать унизительное для самой сборной и Захаряна .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:16
Как сборная может шутить над наркоманами
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:24
В чем юмор не понятно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:22
Захарян получился намного лучше альбома.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:19
Лишь бы не зазнался Арсен раньше времени.
B.Y.O.B.
B.Y.O.B. ответ beefs (раскрыть)
вчера в 12:09
Окси, сборную или Захаряна?
drug01
drug01
вчера в 11:58
Главное не потерять
Cat01
Cat01
вчера в 11:58
Так бы все росли
beefs
beefs
вчера в 11:49
оригинальный способ пропиарить...
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