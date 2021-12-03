Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

Вы продолжаете веселить друг друга!
16 место. Ноябрь стал месяцем, когда шейхи покупали и «Спартак», и ЦСКА. Причем «красно-белые» признали, что переговоры идут. Алексей Коротеев:
Это вот эти шейхи, что ли? Тогда точно к Зареме )))))))))))
А Leha-ha50 предложил причину возможного срыва переговоров:
Просто на базе «Спартака» для верблюдов места не нашлось.
15 место. Что правда, то не грех: sihafazatron резюмирует большинство матчей Месси в Лиге 1.
14 место. Бывшего спортивного директора «Тамбова» обвиняют в хищении средств в особо крупных размерах.
LOpp: Посмотрите на это честное лицо, у какая коррупция?
13 место. «Спартак» во второй раз победил «Наполи», а один форвард доказал – падать можно, чтобы подняться.
Федор Паршунин: После матча игроки «Наполи» будут избегать близлежащих дельфинариев.
12 место. Мастера читать по губам под присмотром Viduka раскрыли секрет разговора Сульшера и Каррика в дерби Манчестера:
А «Титаник» плывет… Ice van Reed раскрыл секрет тактики Сульшера:
На карте передач я один вижу лодку, или Рыбак это задумал?!)
11 место. Артем Ребров завершил карьеру. Куда ж без шуток про его любимую традицию? Особенно если шутки диаметральные по смыслу.
Антон Белянкин: Штанги могут спать спокойно. Харасмент остался в прошлом.
Федор Паршунин: Все скучают по Артему, а у штанг сегодня сердце разрывается.
10 место. Игра слов от Анатолия Калашникова после продажи акций «Вест Хэма», где на поле чехи, чешскому же миллиардеру:
«Вест Чехэм».
9 место. ARMENIAN о составе «Барселоны» в следующем сезоне с тренером Хави и после подписания ветерана Дани Алвеша:
А вдогонку шутка по мотивам новостей о Тимо Вернере в «Барселоне».
Максим Горелов
Журналист: — Зачем вам Вернер?
Хави:
8 место. Видя этот мем, хочется проверить макушку. Нет ли там залысины, как у Андрея Шевченко?
sihafazatron: Время беспощадно…
7 место. Одно из главных событий ноября – сборная узнала соперников в финале четырех по пути в Катар.
Jeck Denielse: Карпин за 10 минут до жеребьевки…
… И через 10 минут после нее:
6 место. Пьянича наказали за вечеринку с кальяном и алкоголем – отстранили от матча сборной.
Jeck Denielse: Было бы странно застать человека с фамилией Пьянич за распитием молока и минералки…
Comentarios: Особенно по Субботичам.
5 место. Дагерстол похвалил «добрых и потрясающих людей с огромными сердцами» в новой стране. А Rattlehead шутит о том, что называется в России «шведским»:
Также шведский защитник познакомился в России со шведским столом, шведской стенкой, шведской спичкой и шведской семьей.
4 место. Стих Tostao о предначертанной свыше судьбе голкипера Свинова:
Все СМИ трубили: «Бога ради!
Возьмите Свинова в „Спартак“.
Ведь парень явно не Говядин.
Бери мясного на контракт».
3 место. Эшпириту Санту вправду похож на Шафутинского.
sihafazatron: Заходит Конте на базу «шпор», а там:
2 место. Пайет получил бутылкой по голове в бою против «Лиона».
trimetil: Помню, в Испании бутылкой сразу семерых убивало…
УЕСКА: Новая форма Пайета для матчей в Лиге 1.
1 место. Лучшее описание того, что эффективный менеджер Рангник натворил в «Локомотиве» от Федора Паршунина:
P.S. Спасибо, что вы с нами. В ноябре, как и в октябре, норма по приколам читателями выполнена и перевыполнена.