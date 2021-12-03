Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

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вчера, 18:55

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Вы продолжаете веселить друг друга!

16 место. Ноябрь стал месяцем, когда шейхи покупали и «Спартак», и ЦСКА . Причем «красно-белые» признали, что переговоры идут. Алексей Коротеев:

Это вот эти шейхи, что ли? Тогда точно к Зареме )))))))))))

А Leha-ha50 предложил причину возможного срыва переговоров:

Просто на базе «Спартака» для верблюдов места не нашлось.

15 место. Что правда, то не грех: sihafazatron резюмирует большинство матчей Месси в Лиге 1.

14 место. Бывшего спортивного директора «Тамбова» обвиняют в хищении средств в особо крупных размерах.

LOpp: Посмотрите на это честное лицо, у какая коррупция?

13 место. «Спартак» во второй раз победил «Наполи», а один форвард доказал – падать можно, чтобы подняться.

Федор Паршунин: После матча игроки «Наполи» будут избегать близлежащих дельфинариев.

12 место. Мастера читать по губам под присмотром Viduka раскрыли секрет разговора Сульшера и Каррика в дерби Манчестера:

А «Титаник» плывет… Ice van Reed раскрыл секрет тактики Сульшера:

На карте передач я один вижу лодку, или Рыбак это задумал?!)

11 место. Артем Ребров завершил карьеру. Куда ж без шуток про его любимую традицию? Особенно если шутки диаметральные по смыслу.

Антон Белянкин: Штанги могут спать спокойно. Харасмент остался в прошлом.

Федор Паршунин: Все скучают по Артему, а у штанг сегодня сердце разрывается.

10 место. Игра слов от Анатолия Калашникова после продажи акций «Вест Хэма», где на поле чехи, чешскому же миллиардеру:

«Вест Чехэм».

9 место. ARMENIAN о составе «Барселоны» в следующем сезоне с тренером Хави и после подписания ветерана Дани Алвеша:

А вдогонку шутка по мотивам новостей о Тимо Вернере в «Барселоне».

Максим Горелов

Журналист: — Зачем вам Вернер?

Хави:

8 место. Видя этот мем, хочется проверить макушку. Нет ли там залысины, как у Андрея Шевченко?

sihafazatron: Время беспощадно…

7 место. Одно из главных событий ноября – сборная узнала соперников в финале четырех по пути в Катар.

Jeck Denielse: Карпин за 10 минут до жеребьевки…

… И через 10 минут после нее:

6 место. Пьянича наказали за вечеринку с кальяном и алкоголем – отстранили от матча сборной.

Jeck Denielse: Было бы странно застать человека с фамилией Пьянич за распитием молока и минералки…

Comentarios: Особенно по Субботичам.

5 место. Дагерстол похвалил «добрых и потрясающих людей с огромными сердцами» в новой стране. А Rattlehead шутит о том, что называется в России «шведским»:

Также шведский защитник познакомился в России со шведским столом, шведской стенкой, шведской спичкой и шведской семьей.

4 место. Стих Tostao о предначертанной свыше судьбе голкипера Свинова:

Все СМИ трубили: «Бога ради!

Возьмите Свинова в „Спартак“.

Ведь парень явно не Говядин.

Бери мясного на контракт».

3 место. Эшпириту Санту вправду похож на Шафутинского.

sihafazatron: Заходит Конте на базу «шпор», а там:

2 место. Пайет получил бутылкой по голове в бою против «Лиона».

trimetil: Помню, в Испании бутылкой сразу семерых убивало…

УЕСКА: Новая форма Пайета для матчей в Лиге 1.

1 место. Лучшее описание того, что эффективный менеджер Рангник натворил в «Локомотиве» от Федора Паршунина:

P.S. Спасибо, что вы с нами. В ноябре, как и в октябре, норма по приколам читателями выполнена и перевыполнена.