ГлавнаяБлогиНародный обозревательЮмор, иногда за 300Россия. Премьер-Лига 2021/2022

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

вчера, 18:55
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Пьянич Миралем
Пьянич Миралем
Полузащитник
Ребров Артем
Ребров Артем
Вратарь
Вернер Тимо
Вернер Тимо
Нападающий
00:00 / 00:00

Вы продолжаете веселить друг друга!

16 место. Ноябрь стал месяцем, когда шейхи покупали и «Спартак», и ЦСКА. Причем «красно-белые» признали, что переговоры идут. Алексей Коротеев:

Это вот эти шейхи, что ли? Тогда точно к Зареме )))))))))))

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

А Leha-ha50 предложил причину возможного срыва переговоров:

Просто на базе «Спартака» для верблюдов места не нашлось.

15 место. Что правда, то не грех: sihafazatron резюмирует большинство матчей Месси в Лиге 1.

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

14 место. Бывшего спортивного директора «Тамбова» обвиняют в хищении средств в особо крупных размерах.

LOpp: Посмотрите на это честное лицо, у какая коррупция?

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

13 место. «Спартак» во второй раз победил «Наполи», а один форвард доказал – падать можно, чтобы подняться.

Федор Паршунин: После матча игроки «Наполи» будут избегать близлежащих дельфинариев.

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

12 место. Мастера читать по губам под присмотром Viduka раскрыли секрет разговора Сульшера и Каррика в дерби Манчестера:

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

А «Титаник» плывет… Ice van Reed раскрыл секрет тактики Сульшера:

На карте передач я один вижу лодку, или Рыбак это задумал?!)

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

11 место. Артем Ребров завершил карьеру. Куда ж без шуток про его любимую традицию? Особенно если шутки диаметральные по смыслу.

Антон Белянкин: Штанги могут спать спокойно. Харасмент остался в прошлом.

Федор Паршунин: Все скучают по Артему, а у штанг сегодня сердце разрывается.

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

10 место. Игра слов от Анатолия Калашникова после продажи акций «Вест Хэма», где на поле чехи, чешскому же миллиардеру:

«Вест Чехэм».

9 место. ARMENIAN о составе «Барселоны» в следующем сезоне с тренером Хави и после подписания ветерана Дани Алвеша:

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

А вдогонку шутка по мотивам новостей о Тимо Вернере в «Барселоне».

Максим Горелов

Журналист: — Зачем вам Вернер?

Хави:

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

8 место. Видя этот мем, хочется проверить макушку. Нет ли там залысины, как у Андрея Шевченко?

sihafazatron: Время беспощадно…

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

7 место. Одно из главных событий ноября – сборная узнала соперников в финале четырех по пути в Катар.

Jeck Denielse: Карпин за 10 минут до жеребьевки…

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

… И через 10 минут после нее:

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

6 место. Пьянича наказали за вечеринку с кальяном и алкоголем – отстранили от матча сборной.

Jeck Denielse: Было бы странно застать человека с фамилией Пьянич за распитием молока и минералки…

Comentarios: Особенно по Субботичам.

5 место. Дагерстол похвалил «добрых и потрясающих людей с огромными сердцами» в новой стране. А Rattlehead шутит о том, что называется в России «шведским»:

Также шведский защитник познакомился в России со шведским столом, шведской стенкой, шведской спичкой и шведской семьей.

4 место. Стих Tostao о предначертанной свыше судьбе голкипера Свинова:

Все СМИ трубили: «Бога ради!

Возьмите Свинова в „Спартак“.

Ведь парень явно не Говядин.

Бери мясного на контракт».

3 место. Эшпириту Санту вправду похож на Шафутинского.

sihafazatron: Заходит Конте на базу «шпор», а там:

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

2 место. Пайет получил бутылкой по голове в бою против «Лиона».

trimetil: Помню, в Испании бутылкой сразу семерых убивало…

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

УЕСКА: Новая форма Пайета для матчей в Лиге 1.

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

1 место. Лучшее описание того, что эффективный менеджер Рангник натворил в «Локомотиве» от Федора Паршунина:

Шейхи для Заремы, харасмент штанг и жребий Карпина. Лучшие футбольные шутки ноября

P.S. Спасибо, что вы с нами. В ноябре, как и в октябре, норма по приколам читателями выполнена и перевыполнена.

Сборная — о Захаряне: «Пока Оксимирон писал альбом – у нас мальчишка вырос»
02 декабря ФотоКомментарии11
Ловрен: «Холод не может меня остановить, а насчет Азмуна не уверен»
01 декабря ФотоКомментарии6
Эвра высмеял France Football за награду Роберта Левандовски
01 декабря Комментарии21
Баринов: «Слышал, Рангник хочет забрать меня с собой в МЮ. Перееду скоро»
30 ноября Комментарии35
«Динамо» анонсировало открытие магазина клубной атрибутики в стиле 90-х
25 ноября ВидеоКомментарии6
«Надеюсь, штанга в порядке». Игрок «Аякса» ударился пахом в матче ЛЧ
04 ноября ФотоКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 23:36
Смех и грех!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:51
Про Ральфа смешно. Про то как в Барсе семерых убило бутылкой тоже смешно.
volga.kot
volga.kot
вчера в 21:16
Хорошая подборка
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:13
Первое место огонь и стихотворение Тостао!
LOpp
LOpp
вчера в 20:03
Больше всех понравилось 1 и 12 место.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:36
Не разу не то что не засмеялся,даже не улыбнулся! Грустно даже стало! Может потому что уже ночь!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:23
Хорошая подборка, но я бы первое место сменил на четвёртое (поменял местами).
memphis
memphis
вчера в 19:20
Очень слабо
shlomo
shlomo
вчера в 19:02
Спасибо за подборку...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100