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«Зенит» заинтересовался нападающим «Базеля»

14 декабря 2021, 23:50

По сообщениям СМИ, санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в нападающем «Базеля» Артуре Кабрале. Озвучивается сумма трансфера в 11 миллионов евро + 3 млн евро бонусами.

Бразильский форвард является лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 13 голов в 12 матчах. Ранее была информация, что на игрока обратила внимание каталонская «Барселона».

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ Gahi (раскрыть)
15 декабря в 13:35
По хорошему, состав нужно обновить до сборов.....
Garrincha58
Garrincha58
15 декабря в 08:34
по слухам это уже третий, а сколько за зиму будет ещё и в конце концов Азмуна не отпустят до лета
лукулл
лукулл ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 декабря в 08:11
4 на руки наликом
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 декабря в 06:40
Зенит в поисках напа и походу разыскивают двух.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 декабря в 06:29
В срочном порядке ищут нападающих
beefs
beefs
15 декабря в 06:28
Опять слухи процветают...
Gahi
Gahi
15 декабря в 05:44
Всё будет известно после Нового года. Удачи
pele1981
pele1981
15 декабря в 03:27
Да интересоваться они могут кем угодно, другое дело кто туда пойдет!
pele1981
pele1981 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 декабря в 03:26
Скидку на газ сделают))
1bear
1bear
15 декабря в 02:21
ого - ещё один бразилец,Зенит,а-ля Шахтёр...
stanichnik
stanichnik
15 декабря в 00:33
Если Азмуна не переподпишут, то вполне возможно как вариант на замену иранцу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 декабря в 00:04
Артур Кабраль...23 года..
Стоимость на трансфермаркте 15 млн евро...
Контракт до 2023 года...
Не понимаю...Коим образом его можно заполучить за 11 млн...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 декабря в 23:56
Пришло время сплетен...
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