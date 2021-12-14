«Зенит» заинтересовался нападающим «Базеля»

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14 декабря 2021, 23:50

По сообщениям СМИ , санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в нападающем «Базеля» . Озвучивается сумма трансфера в 11 миллионов евро + 3 млн евро бонусами.

Бразильский форвард является лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 13 голов в 12 матчах. Ранее была информация, что на игрока обратила внимание каталонская «Барселона».