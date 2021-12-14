«Зенит» заинтересовался нападающим «Базеля»

По сообщениям СМИ, санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в нападающем «Базеля» Артуре Кабрале. Озвучивается сумма трансфера в 11 миллионов евро + 3 млн евро бонусами.
Бразильский форвард является лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 13 голов в 12 матчах. Ранее была информация, что на игрока обратила внимание каталонская «Барселона».
Стоимость на трансфермаркте 15 млн евро...
Контракт до 2023 года...
Не понимаю...Коим образом его можно заполучить за 11 млн...
Стоимость на трансфермаркте 15 млн евро...
Контракт до 2023 года...
Не понимаю...Коим образом его можно заполучить за 11 млн...