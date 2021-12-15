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Серхио Агуэро – о завершении карьеры: «Я рад выбору, который сделал»

вчера, 14:51

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро на пресс-конференции прокомментировал решение завершить игровую карьеру в 33 года.

Я рад выбору, который сделал. Это случилось из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад. Речь идет о моем здоровье.

Напомним, нападающего заменили в первом тайме поединка 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Аргентинца сняли с игры в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует. Позже стало известно, что нападающий выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

Агуэро перешёл в «Барселону» в июле текущего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:03
Здоровья Кун. Прекрасный футболист которого невозможно ненавидеть. Смотрел видео-обращение , очень трогательно, не без эмоций .
bashnat013
bashnat013
вчера в 17:15
Давай в Ротор
Сантус
Сантус
вчера в 16:40
Не знаю как кто,но болелы и Сити и Юнайтед навсегда запомнят твой золотой гол...)
shlomo
shlomo
вчера в 14:58
Удачи тебе в дальнейшем и конечно же здоровья
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