Серхио Агуэро – о завершении карьеры: «Я рад выбору, который сделал»

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вчера, 14:51

Форвард «Барселоны» на пресс-конференции прокомментировал решение завершить игровую карьеру в 33 года.

Я рад выбору, который сделал. Это случилось из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад. Речь идет о моем здоровье.

Напомним, нападающего заменили в первом тайме поединка 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Аргентинца сняли с игры в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует. Позже стало известно, что нападающий выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

Агуэро перешёл в «Барселону» в июле текущего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».