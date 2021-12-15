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«Ливерпуль» ускоряет переговоры с «Порту» по трансферу Диаса

вчера, 15:20

Английский «Ливерпуль» активизировал переговоры с «Порту», чтобы попытаться закрыть сделку по переходу Луиса Диаса в стан «красных». Англичане предлагают за колумбийского вингера «драконов» 40 млн евро. «Ливерпуль» надеется, что португальцев устроит эта сумма.

Текущий контракт Диаса действует до 2024 года. Его рыночная стоимость равняется 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что другой английский клуб готов предложить за колумбийца в 2 раза больше, чем «Ливерпуль».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:16, ред.
свежие - новые игроки нужны, не помешают
главное, чтоб вписался в игру и без травм
Bensurr
Bensurr
вчера в 17:06
Будет хорошо если подпишут
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:18
Порту как всегда выступает в роли инкубатора европейских звёзд.
katalonez
katalonez
вчера в 16:00
Это будет хорошее усиление
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:34
Снова оголяют Порту.
Cat01
Cat01
вчера в 15:21
Надо спешить
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