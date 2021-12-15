«Ливерпуль» ускоряет переговоры с «Порту» по трансферу Диаса

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вчера, 15:20

Английский «Ливерпуль» активизировал переговоры с «Порту», чтобы попытаться закрыть сделку по переходу в стан «красных». Англичане предлагают за колумбийского вингера «драконов» 40 млн евро. «Ливерпуль» надеется, что португальцев устроит эта сумма.

Текущий контракт Диаса действует до 2024 года. Его рыночная стоимость равняется 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что другой английский клуб готов предложить за колумбийца в 2 раза больше, чем «Ливерпуль».