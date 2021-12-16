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КДК РФС оштрафовал «Динамо» за расистские выкрики в игре с «Зенитом»

вчера, 18:23
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское «Динамо» на полмиллиона рублей за расистские выкрики в адрес футболистов «Зенита».

В поединке 18-го тура РПЛ «Динамо» дома сыграло вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. В рапорте делегата матча было отмечено, что болельщики «бело-голубых» допускали расистские выкрики в адрес легионеров питерцев. Это прокомментировал глава КДК РФС Артур Григорьянц:

За скандирование с использованием ненормативной лексики фанатами «Динамо» оштрафовано на 50 тысяч, «Зенит» — на 100 тысяч рублей. За совершение болельщиками действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, то есть «уханье», «Динамо» получило штраф на 500 тысяч и предупреждено о более строгих санкциях. Кроме того, Сандро Шварц оштрафован на 30 тысяч рублей, а «Динамо» — ещё на 90 тысяч за выбегание фаната.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:24
Пойду на балкон, поухаю, пока бесплатно...
Каким законом запрещено ухать?
Новогодние корпоративы скоро...
А посмотреть в сторону зенита сколько будет стоить?
протон
протон
сегодня в 03:24
Против Зенита скоро и за коменты плохие будут штрафовать
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:26
точно) Менты скоро подЪедут)
протон
протон
вчера в 23:12
Пол миллиона за уханье... А за оханье сколько возьмут?
suiw
suiw
вчера в 22:12
После забитого гола Клаудиньо исполнил танец племени Мамбо- Юмба. Болельщики Динамо аккомпанировали ему уханьем
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:54
Заметьте, зенит не наказывают вообще, типа у них коммунизм.
kolpino08
kolpino08
вчера в 19:49
как мусор может быть расистским?
он же разноцветный))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:22
Они пели русскую народную песню "Эй,ухнем!".Хорошо,что Шаляпин умер вовремя(царствие ему небесное,грешнику!) ,иначе бы и его оштрафовали.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:52
Что это за расисткое уханье?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:50
Хулиганить не надо - это точно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:48
Зенит самая белая команда😁
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:38
Сколько протоколов составлено на крикунов?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:34
Как-то всё это прискорбно.
5fxqjy58qkjr
5fxqjy58qkjr
вчера в 18:33
Почему не наказывают тех, кто кричит?
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:32
А клуб пусть выискивает этого ухающего филина и выбивает из него пару-тройку зарплат, что б не повадно было
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:26
Правильно сделали.
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