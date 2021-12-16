КДК РФС оштрафовал «Динамо» за расистские выкрики в игре с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал московское «Динамо» на полмиллиона рублей за расистские выкрики в адрес футболистов «Зенита».

В поединке 18-го тура РПЛ «Динамо» дома сыграло вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. В рапорте делегата матча было отмечено, что болельщики «бело-голубых» допускали расистские выкрики в адрес легионеров питерцев. Это прокомментировал глава КДК РФС Артур Григорьянц:

За скандирование с использованием ненормативной лексики фанатами «Динамо» оштрафовано на 50 тысяч, «Зенит» — на 100 тысяч рублей. За совершение болельщиками действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, то есть «уханье», «Динамо» получило штраф на 500 тысяч и предупреждено о более строгих санкциях. Кроме того, Сандро Шварц оштрафован на 30 тысяч рублей, а «Динамо» — ещё на 90 тысяч за выбегание фаната.