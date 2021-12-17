Якубко: «Черчесов считает себя королём мира. Специфический человек»

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко вспомнил о взаимоотношениях с тренером Станиславом Черчесовым, который ранее работал в московском клубе.
Черчесов — специфический человек. Тренер он неплохой, просто он считает себя королем мира. А когда у него еще и прет, так самомнение увеличивается еще в два раза. Кроме себя он никого не уважает. Помню, у меня заболела жена, я хотел отпроситься на один день, он меня просто послал: «Нет, вали отсюда». Возможно, как тренер он был прав, но почему нельзя было отказать по-человечески? С другой точки зрения, он тренер, я футболист, и должен делать свою работу. Я это понял и принял, но так было не у всех.
Вот в «Динамо» он столкнулся с таким же высокомерным Денисовым. Помните, чем все это закончилось.
Якубко — о тренере Гаджиеве: «После тренировки я позвонил агенту и сказал: «Забери меня отсюда, иначе я ему вмажу»
Якубко заявил, что Черчесов считает себя королем мира.
Якубко: «В старых «Лужниках» газон посыпали резиновой крошкой от перемолотых покрышек. Как же он вонял!»
Якубко о Дзюбе: «Он высокого мнения о себе.
Может он и в чем то прав, но язык нужно уметь иногда держать за зубами.
Якубко — о тренере Гаджиеве: «После тренировки я позвонил агенту и сказал: «Забери меня отсюда, иначе я ему вмажу»
Якубко заявил, что Черчесов считает себя королем мира.
Якубко: «В старых «Лужниках» газон посыпали резиновой крошкой от перемолотых покрышек. Как же он вонял!»
Якубко о Дзюбе: «Он высокого мнения о себе.
Может он и в чем то прав, но язык нужно уметь иногда держать за зубами.
Если все будут как Якуба :
- А можно... ?
- Нет. Вали отсюда
- Я понял и принял.
...это одно...
А если как Денисов :
- Я его закопаю! Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут.
- Саламыч, я вам просто руки не подам. Хоть обкричись до хрипоты.
...это другое...
Если все будут как Якуба :
- А можно... ?
- Нет. Вали отсюда
- Я понял и принял.
...это одно...
А если как Денисов :
- Я его закопаю! Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут.
- Саламыч, я вам просто руки не подам. Хоть обкричись до хрипоты.
...это другое...
Гудвин - Великий и ужасный. )
Нет! Он Урфин Джюс!
Гудвин - Великий и ужасный. )
Нет! Он Урфин Джюс!