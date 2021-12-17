Якубко: «Черчесов считает себя королём мира. Специфический человек»

Бывший нападающий «Динамо» вспомнил о взаимоотношениях с тренером , который ранее работал в московском клубе.

Черчесов — специфический человек. Тренер он неплохой, просто он считает себя королем мира. А когда у него еще и прет, так самомнение увеличивается еще в два раза. Кроме себя он никого не уважает. Помню, у меня заболела жена, я хотел отпроситься на один день, он меня просто послал: «Нет, вали отсюда». Возможно, как тренер он был прав, но почему нельзя было отказать по-человечески? С другой точки зрения, он тренер, я футболист, и должен делать свою работу. Я это понял и принял, но так было не у всех.

Вот в «Динамо» он столкнулся с таким же высокомерным Денисовым. Помните, чем все это закончилось.