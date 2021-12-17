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Якубко: «Черчесов считает себя королём мира. Специфический человек»

вчера, 12:19

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко вспомнил о взаимоотношениях с тренером Станиславом Черчесовым, который ранее работал в московском клубе.

Черчесов — специфический человек. Тренер он неплохой, просто он считает себя королем мира. А когда у него еще и прет, так самомнение увеличивается еще в два раза. Кроме себя он никого не уважает. Помню, у меня заболела жена, я хотел отпроситься на один день, он меня просто послал: «Нет, вали отсюда». Возможно, как тренер он был прав, но почему нельзя было отказать по-человечески? С другой точки зрения, он тренер, я футболист, и должен делать свою работу. Я это понял и принял, но так было не у всех.

Вот в «Динамо» он столкнулся с таким же высокомерным Денисовым. Помните, чем все это закончилось.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:15
А кто такой Якубко? если прочитать его интерьвью о Росс футболе, то он всем хамит и оскорбляет, кто он такой есть?
Якубко — о тренере Гаджиеве: «После тренировки я позвонил агенту и сказал: «Забери меня отсюда, иначе я ему вмажу»
Якубко заявил, что Черчесов считает себя королем мира.
Якубко: «В старых «Лужниках» газон посыпали резиновой крошкой от перемолотых покрышек. Как же он вонял!»
Якубко о Дзюбе: «Он высокого мнения о себе.
Может он и в чем то прав, но язык нужно уметь иногда держать за зубами.
pomor45
pomor45
вчера в 17:43
Его, если даже на Эверест усадить, и то на короля мира не потянет.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:10
Давно все поняли, что этот пастух высокомерный, самовлюблённый и циничный самодур. Якубко тайну не открыл.
амурец
амурец
вчера в 16:10
Усатого кто когда тренером считал?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:50
Усача можно понять, так бывает когда из чабана превращаешься в публичного человека.
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:26
Результата не дал так усами потрес
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:07
До короля мира образ Черчесова не совсем подходит - много пафоса, но харизма жидковата. Вот "король шашлычной" или "король душевой" - вполне может подойти.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:04
Можно взять отпуск без сохранения заработной платы, если есть какие-то проблемы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:57, ред.
Короля делает свита...
Если все будут как Якуба :
- А можно... ?
- Нет. Вали отсюда
- Я понял и принял.
...это одно...

А если как Денисов :
- Я его закопаю! Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут.
- Саламыч, я вам просто руки не подам. Хоть обкричись до хрипоты.
...это другое...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 13:36, ред.
тренером надо ставить Кадырова и сразу результаты будут. Если бы не Газпром, Ахмат был бы давно чемпионом.
Vintaje
Vintaje
вчера в 13:19
Высокомерное усатое гэ
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:14
А эти,которые с гор за солью спустились,и чуть-чуть чего-то добились(не про Черчеса сказано,он вообще ничего не добился,чемпион Польши это круто)всю жизнь себя королями считают.
LOKis09
LOKis09
вчера в 13:03
Ironigor 3 / 574 сегодня в 13:24, ред.
Гудвин - Великий и ужасный. )
Нет! Он Урфин Джюс!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:01
ВЫсоко в горах родился,на равнине пригодился,поснимал немножко скальпы и сбежал в "родные" Альпы...
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:46
Черчесов и Денисов два сапога пара.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:28
Гудвин на букву Мууу))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:24, ред.
Гудвин - Великий и ужасный. )
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