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Червиченко — о Ваноли: «Просто кому-то хочется доказать свою значимость»

вчера, 11:57

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «красно-белых».

Ваноли был помощником у хорошего тренера (Конте), но не значит, что он может кого-то тренировать. Футбольная карьера неубедительная, игрок он средненький, тренер — никакой. Я думаю, что просто кому-то хочется доказать свою значимость и правоту, зафиксировать свою победу в этом вопросе.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio
вчера в 19:38
Мне нравится, как жирный Червь уверенно говорит, что как тренер Ваноли никакой, хотя очевидно знать не знает, какой из него тренер
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 15:24
Про Ваноли пока сказать нечего, но все когда-то были ноунеймами. Слуцкий и Моуриньно с Виллаш-Боашем тоже как игроки ничего толком не выиграли, зато стали тренерами с именами, Семак в России выиграл все и как игрок, и как тренер, но уровень его тренерского гения мы видим, Аленичев выиграл как игрок все и в России, и в Европе, и снова как тренеру похвалиться нечем.
И только Червяк стабилен - обо76ся и как владелец клуба, и как футбольный иксперд, и просто как человек (простите - как червяк).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:39
Ну всё,смиритесь уже. Виноли быть!
В_МЯСО
В_МЯСО
вчера в 13:27
Червю хочется доказать свою значимость подобными 41ами. Но эффекта ноль.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 13:11, ред.
Зарема Побеждает!
112910415
112910415
вчера в 13:04
между тем, ставка может сыграть, почему нет ?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:57
ТАк и сам Червь ничего не изобрёл и не построил,и история происхождения его капиталов сокрыта в мглистом тумане.А безвестные иногда становятся известными,а некоторые-Особенными.Так что и этот аргумент сомнительный,при всём моём скептическом отношении к этому назначению.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:16
Ваноли сейчас склоняют все кому не лень! Вот будет прикол, если у него попрёт, как у Карреры, например! И что тогда все эти негодующие критики скажут? Наверное, просто растворятся, исчезнут, разбегутся по срочным делам. Ну а эта "кто-то" может конкретно поднять свой статус в глазах общественности и вытеснить старичка Арнольдыча с кресла , в котором принимаются важнейшие клубные решения.
makkie
makkie
вчера в 12:14
Посмотрим, какой из Ваноли тренер - пока это тёмная лошадка.

Только вот у Червиченко в Спартаке работал Чернышов с еще меньшим опытом. Тогда это был настоящий ноунейм, непонятно каким образом оказавшийся в Спартаке. И Червиченко это не смущало. Хотя у него и цели свои были - развалить клуб.
shlomo
shlomo
вчера в 12:03
Ну ну...хорошо охарактеризовал....:)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:57
Это он про Зарему, что ли?
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