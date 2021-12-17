Червиченко — о Ваноли: «Просто кому-то хочется доказать свою значимость»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «красно-белых».
Ваноли был помощником у хорошего тренера (Конте), но не значит, что он может кого-то тренировать. Футбольная карьера неубедительная, игрок он средненький, тренер — никакой. Я думаю, что просто кому-то хочется доказать свою значимость и правоту, зафиксировать свою победу в этом вопросе.
И только Червяк стабилен - обо76ся и как владелец клуба, и как футбольный иксперд, и просто как человек (простите - как червяк).
И только Червяк стабилен - обо76ся и как владелец клуба, и как футбольный иксперд, и просто как человек (простите - как червяк).
Только вот у Червиченко в Спартаке работал Чернышов с еще меньшим опытом. Тогда это был настоящий ноунейм, непонятно каким образом оказавшийся в Спартаке. И Червиченко это не смущало. Хотя у него и цели свои были - развалить клуб.
Только вот у Червиченко в Спартаке работал Чернышов с еще меньшим опытом. Тогда это был настоящий ноунейм, непонятно каким образом оказавшийся в Спартаке. И Червиченко это не смущало. Хотя у него и цели свои были - развалить клуб.