ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Юран — о Ваноли: «Его даже в Италии никто не знает»

вчера, 11:18

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера московской команды.

Человек нигде не работал главным тренером, какой футбол он пропагандирует? Я не верю в успех Ваноли, у меня большие сомнения... Чудес не бывает. Быть тренером в штабе – это проводить разминку, работать с защитниками.

Мне неприятно видеть, как ведущий клуб страны приглашает специалиста, который ни разу не работал в роли главного тренера. Потренирует «Спартак», а потом уедет обратно в Италию. Его даже в Италии никто не знает.

Все новости
Агент: «Общение Ваноли с игроками прошло хорошо»
Сегодня, 08:49 Комментарии0
Хомуха — о жребии в Лиге Наций: «Все команды довольно серьезного уровня»
Сегодня, 08:26 Комментарии4
Хабиб: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Левандовски»
Вчера, 23:33 Комментарии13
Карпин назвал худший и лучший матч в период своей работы в сборной России
Вчера, 21:37 Комментарии25
Мампасси: «Главное, чтобы я был полезен „Локомотиву“»
Вчера, 21:12 Комментарии6
Белоус — о Мампасси: «Его цена не соответствует качествам»
Вчера, 20:15 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ vadim---1988 (раскрыть)
вчера в 21:30
Ну по сравнению с Ваноли, Семак просто топ) Ваноли - это вообще ноль)
Absinthe2
Absinthe2 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:55
Я про тренеров последних лет) По мнению, Юрана, видимо, лучшими были Аленичев и Гунько
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 19:52
А Спартак для того и нужен, чтобы давать шанс таким персонажам. Лотерея чистой воды. Барина устраивает это,а нас он не слышит.
протон
протон
вчера в 18:23
Если представить Ваноли без очков,то он больше на певца Влада Сташевского похож
Дедуктор
Дедуктор
вчера в 17:52
Ну, не знают Ванильного на Аппенинах, и что с того? Зато его Зарема-ханум узнала. Посидели в ресторанчике, попили винишка, покружились в медленном танце. Вот, и знакомство случилось. И помчалась Зарема к старику Салихову, щебеча: "Это он. Это он. Моего сердца чемпион" (С) Куды деваться Салихову? Подписал Ванильного.
Так что, Юран, крепись. Твой час еще не пришел. Отправляйся в ссылку в Хабару. Чай, не каторга.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:46
Спартак это школа практикантов для начинающих тренеров
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:27
Главное на спартаковском подиуме знают...)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 17:27
Юран в тайне надеялся что его пригласят
Шуnя771
Шуnя771 ответ Absinthe2 (раскрыть)
вчера в 17:27
Старостина..., нет?
poodle
poodle
вчера в 17:21
Очередной ноунейм в спартаке!
pomor45
pomor45
вчера в 17:08
Для того и явился, чтобы узнали. Вопрос: в каком качестве?
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:44
Действительно, кто он?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:39
Юран тебя точно в Италии никто не знает
1bear
1bear
вчера в 15:06
теперь о Ваноли узнают
vadim---1988
vadim---1988 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 15:04
Ваноли, Тедеско и Шварц в разы лучше всякой шелупони типа юранов, мостовых, семаков, слуцких и парфеновых, которые вроде как и ГТ )))))))
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:33
Иногда и ноунеймы стреляют. Только время покажет.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 14:20, ред.
Кого из спатаковских тренеров последних лет, кроме Аленичева, Юран признал достойным?
Baggio R.
Baggio R. ответ Digger88 (раскрыть)
вчера в 13:34, ред.
Должен был быть Ваноли, но телефон решил исправить по-своему)
PS: спасибо, исправил.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 13:17
Это вообще не принципиально, знают или нет, в Спартаке такая логика не работает, тут как пойдёт
ZA POROGA
ZA POROGA
вчера в 13:07
немедленно)))сейчас же)))скоропостижно)))
поставить юрана и иже с ним тренерами спартака ))))
вот этих тут знают ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:04
Вот и узнают!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:59
Таким псевдо тренерам как Юран , такие ноунеймы как Каррера ,Тедеско , Ваноли ,просто недосягаемы ,по определению ! Желчь течёт рекой . Ждём того же от Мостового и других чудиков ,возомнивших себя знатоками соккера и всех его тонкостей . ))
санек002
санек002
вчера в 12:54
Романцева и Ярцева тоже не знали в европе как тренеров!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:50
Похоже его скоро назад отправят
beefs
beefs
вчера в 12:42
Зато мы теперь его узнаем...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:39
А что в этой Италии одни тренера живут ?
adekvat
adekvat
вчера в 12:33
Зарема к гадалке ходила, та ей Пашку и нагадала.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 12:31
Да просто ВВ)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 12:30
Пахнет Виолой, либо Ванилином...
Digger88
Digger88 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 12:28
а кто такой Впереди?
"...даже за сборную пару матчей провел."
Забыл добавить что товарищеских.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100