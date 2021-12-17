Юран — о Ваноли: «Его даже в Италии никто не знает»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал назначение итальянского специалиста на пост главного тренера московской команды.

Человек нигде не работал главным тренером, какой футбол он пропагандирует? Я не верю в успех Ваноли, у меня большие сомнения... Чудес не бывает. Быть тренером в штабе – это проводить разминку, работать с защитниками.

Мне неприятно видеть, как ведущий клуб страны приглашает специалиста, который ни разу не работал в роли главного тренера. Потренирует «Спартак», а потом уедет обратно в Италию. Его даже в Италии никто не знает.