Юран — о Ваноли: «Его даже в Италии никто не знает»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера московской команды.
Человек нигде не работал главным тренером, какой футбол он пропагандирует? Я не верю в успех Ваноли, у меня большие сомнения... Чудес не бывает. Быть тренером в штабе – это проводить разминку, работать с защитниками.
Мне неприятно видеть, как ведущий клуб страны приглашает специалиста, который ни разу не работал в роли главного тренера. Потренирует «Спартак», а потом уедет обратно в Италию. Его даже в Италии никто не знает.
Так что, Юран, крепись. Твой час еще не пришел. Отправляйся в ссылку в Хабару. Чай, не каторга.
Так что, Юран, крепись. Твой час еще не пришел. Отправляйся в ссылку в Хабару. Чай, не каторга.
PS: спасибо, исправил.
PS: спасибо, исправил.
поставить юрана и иже с ним тренерами спартака ))))
вот этих тут знают ...
поставить юрана и иже с ним тренерами спартака ))))
вот этих тут знают ...
"...даже за сборную пару матчей провел."
Забыл добавить что товарищеских.
"...даже за сборную пару матчей провел."
Забыл добавить что товарищеских.