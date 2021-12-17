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Якубко: «Дзюба — высокомерный человек»

вчера, 08:59

Экс-форвард «Амкара» Мартин Якубко считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин должны уладить свой конфликт.

Карпин и Дзюба как маленькие дети. Думаю, с чисто профессиональной стороны тренер и футболист должны через такие истории перешагивать. Если они делают общее дело на благо сборной России, подобные вещи надо забывать. Это ведь не только проблема Карпина и Дзюбы. С русскими футболистами часто так — они постоянно на кого-то обижаются.

Не думаю, что тренер должен извиняться перед футболистом. Но Дзюба — высокомерный человек и ведет себя так с тех пор, как я его знаю, потому не хочет склонять голову. Но большие люди перешагивают через это ради команды.

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Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 23:00
Пока Дзюба не вдует Орзул, будут сложности с Карпиным
FabrizioRavanelli
FabrizioRavanelli
вчера в 19:19
Слабохарактерный , точно , слабохарактерный !))
морозз
морозз
вчера в 19:07
Дзюба настоящий тормоз для сборной, возраст и отсутствие скорости будет замедлять темп сборной…это нам наглядно продемонстрировал Семак в Зените!
edubokom
edubokom
вчера в 19:07
Да когда ж уже забудут про него!!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:36
Очень точно сказано про перешагивание. Дзюба такой какой он есть. А вот если в нас самих покопаться, такого гов-а отыщешь, что проказы Артёма покажутся детской забавой. Всем его критиканам советую это сделать, может, тогда успокоитесь.
протон
протон
вчера в 18:32
Это в тоталитарных странах на первом месте стоит страна, потом коллектив, потом семья .... и на последнем месте сам человек. В нормальной стране на первом месте человек, потом семья, потом всё остальное ... И почему Дзюба должен через себя перешагивать ради чего-то или кого-то ?? Весенние матчи покажут кто прав )) И подозреваю что итог будет не в пользу Валерона ....
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:49
Конце марта решиться дальнейшего карьеры Дзюбы . Если сборная Россия выиграет стиковие матчи . Дзюба может завершить карьеру в сборной
pomor45
pomor45
вчера в 17:36
Какой же Дзюба - большой человек? Разве, что ростом, а так обычный маргинал. И не высокомерный (это об аристократах), а спесивый обыватель. Обиделся? И пусть себе сидит надутый. Оставьте его в покое. Забудьте и вся спесь сразу улетучится.
MIvan
MIvan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:09
Вот бы ещё и в Зените
доктоР7
доктоР7 ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 15:58
Валера по молодости очень хорошо играл в Испании, его ещё помнят там. Топ-чемпионат, все-таки. Дрочумба - продукт сугубо для внутреннего пользования, плюс скандалы с начала карьеры, язык как у бабы, выходки идиота ( дэдпул или как там его). Валера - правильный свин. Дрочумба - свино-бомж.
13 RUS
13 RUS
вчера в 14:23
Дзюба павлин
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:22
Дылда назвал другого дылду высокомерным
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 12:29
Новостей нет, и их начинают высасывать. Ладно если из пальца. Вот экс форвард Амкара вдруг нашёлся. Его мнение очень важно для нас. Оно задаст нам новое направление в зубоскальстве недругов Дзюбы и Карпина.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:26
Тема про деревянного,хотя отрицательная все равно реклама для рукоблудного,пишем посты это тоже реклама.
Поэтому лучше не писать и не терять время на него.
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:24
"большие люди должны перешагивать..." и кто же из этих двух... волеры и тёмы, простите уж, большой человек?!)))
lotsman
lotsman
вчера в 11:57
Сначала нужно понять, нужен ли он сборной.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:53
"Дзюба... не хочет склонять голову, потому что высокомерный". Сколько уничижающих эпитетов при большом желании можно придумать, если хочешь сказать что-то нелицеприятное в адрес человека. Не хочет склонять голову, потому что высокомерный. А может потому, что не считает себя в чём-то виноватым; вам такое простое объяснение не приходило в голову, г-н Якубко ? Любители плясать на костях Артёма, успокойтесь в конце концов, надоело. Не унижайте себя за счёт унижения других.
galem72
galem72
вчера в 10:55
Что за х*ню несёт этот ноунейм? Ну в каком месте Георгич — ребёнок? Он как раз поступает как мужик и не пускает эту бесполезность в состав вопреки его искусственно натянутой популярности.
112910415
112910415
вчера в 10:41
постаревший форвард пользы не принесёт в любом случае
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:29
Плюс конченный и воспитание спартаковское.
Kolenok
Kolenok
вчера в 10:22
В Думу призовут,там высокие нужны!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:17
Можно про его существование в сборной просто уже забыть.
vova505
vova505 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:10
Хорошо сказано :)
vova505
vova505
вчера в 10:07
Да Бог с этим дзюбой.
Я уверен, что он лишь помешает игре сборной.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:03, ред.
Вот и очередная Якубка какая-то и всё туда же. Ну сколько можно? Тема Дзюба и сборная давно уже не актуальна!
pele1981
pele1981
вчера в 10:03
Конечно он высоко мерный, ибо дуб должен быть высоким!)))
pele1981
pele1981 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:01
Ну а то, он единственный в мире, кто смог Тамбову 4 мяча забить))) Такое даже Месси и Роналду не могут сделать)))
ЧиП
ЧиП
вчера в 09:53
"Большие" может и перешагивают, а этот "богатый буратино" поэтому перешагнуть не может. Хуже того, не хочет.
Elliada
Elliada
вчера в 09:51
Дзюба в основной состав Зенита не попадает, какая сборная? Сколько можно мусолить эту тему? Как будто Дзюба такой классный игрок, что обязательно должен быть в сборной?
berda2003
berda2003
вчера в 09:48
даже если помирятся - что он будет делать в сборной? его даже семак не выпускает.
а вообще, он не высокомерный - он низкопробный, одноразовый...
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