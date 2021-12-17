Якубко: «Дзюба — высокомерный человек»

Экс-форвард «Амкара» считает, что форвард «Зенита» и главный тренер сборной России должны уладить свой конфликт.

Карпин и Дзюба как маленькие дети. Думаю, с чисто профессиональной стороны тренер и футболист должны через такие истории перешагивать. Если они делают общее дело на благо сборной России, подобные вещи надо забывать. Это ведь не только проблема Карпина и Дзюбы. С русскими футболистами часто так — они постоянно на кого-то обижаются.

Не думаю, что тренер должен извиняться перед футболистом. Но Дзюба — высокомерный человек и ведет себя так с тех пор, как я его знаю, потому не хочет склонять голову. Но большие люди перешагивают через это ради команды.